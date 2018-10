カプコンのスイッチ向け人気タイトルがBest Price版になって発売決定!『モンハンXX』『ウルストII』の2作品

カプコンは、ニンテンドースイッチ対応の人気タイトル『モンスターハンターダブルクロス Nintendo Switch Ver.』と『ウルトラストリートファイターII ザ・ファイナルチャレンジャーズ』のBest Price版を11月に発売すると発生しました。

『モンスターハンターダブルクロス Nintendo Switch Ver.』が11月15日発売予定で、パッケージ版が3,990円+税、ダウンロード版が3,694円+税に。『ウルトラストリートファイターII ザ・ファイナルチャレンジャーズ』が11月22日発売予定で、パッケージ版が2,990円+税、ダウンロード版が2,769円+税となります。

本タイトル未経験の方は、ぜひこの機会にご購入してみてはいかがでしょうか。なお、ソフトのゲーム内容は過去に発売されたものと同一です。

©CAPCOM CO., LTD. 2015, 2017 ALL RIGHTS RESERVED.

©CAPCOM U.S.A., INC. 2017 ALL RIGHTS RESERVED.

茶っプリン