■モンスターハンター:ワールドのプライズがカプコン直営アミューズメント施設限定で登場!!

モンスターハンター:ワールドからハンター必携プライズ景品が登場!お部屋のインテリアとしても映える‟導蟲ルームランプ“と、毎日のお掃除が楽しくなる!?トゲトゲなネルギガンテの‟ハンディモップ”がプライズになりました!ネルギガンテのハンディモップは全2種!「ブラック」バージョンは「カプとれ」限定です!

アミューズメント施設全国展開に先んじて、10月下旬から先行プレイ開始予定の「カプコンネットキャッチャー カプとれ」では導蟲ルームランプを先行投入予定!ただいま事前登録受付中♪イチ早く欲しいハンターさんは「カプとれ」へ急げっ!

※先行プレイは、事前登録した方の中から抽選でのご招待となります。

※商品画像はイメージです。実際の商品と異なる場合がございます。

※発売日は変更になる場合がございます。

商品名

1. モンスターハンター:ワールド 導蟲ルームランプ(全1種)

2. モンスターハンター:ワールド ネルギガンテハンディモップ(全2種)

発売日

1. 2018年10月下旬より「カプとれ」にて先行展開、2018年11月下旬よりアミューズメント施設にて展開

2. 2018年10月下旬よりアミューズメント施設にて展開(ブラックのみ「カプとれ」限定展開)

発売元

株式会社カプコン

取扱先

カプコンネットキャッチャー カプとれ

https://capcom-netcatcher.com/

カプコン直営アミューズメント施設

http://www.capcom.co.jp/amusement/game/

■“導蟲ルームランプ スタンド付き特装版”をカプコンカフェ&キャラカプにて物販展開!

プライズで登場予定の「導蟲ルームランプ」が、お部屋のインテリアにもぴったりな、専用スタンド付きの“特装版”になって登場!

2018年11月3日(土)よりカプコン直営物販店舗のカプコンカフェ&キャラカプ各店にて物販商品としてお求めいただけます。

台座部分には”星”のマークがデザインとして組み込まれており、明かりをともせば自宅のお部屋がまるでマイハウスのような雰囲気に…。数量限定商品ですので、是非お早めに♪

※商品画像はイメージです。実際の商品と異なる場合がございます。

※発売日は変更になる場合がございます。

※限定商品のため数量に限りがございます。

※限定商品は後日イベント等にて販売の可能性がございます。予めご了承ください。

商品名

モンスターハンター:ワールド【特装版】導蟲ルームランプ スタンドセット

販売価格

5,800円(税抜)

発売日

2018年11月3日(土)予定

サイズ

本体:H15×W8.5×D8.5cm

スタンド:H30×W12.3×D12.3cm

外箱:H30×W12.5×D12.5cm

発売元

株式会社カプコン

取扱先

カプコンカフェ

http://www.capcom.co.jp/amusement/capcomcafe/

キャラカプ 盛岡店、千葉ニュータウン店、津田沼店、志都呂店、岡崎店、常滑店

http://www.capcom.co.jp/amusement/characap/

