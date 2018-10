タレントの菊地亜美さんが大阪市内で挙式と披露宴を行なったとSNSで報告し、祝福の声が続々寄せられています。

■2月に入籍、夏には新婚旅行

今年2月、自身のインスタグラムで、昨年はじめより交際していた5歳年上の一般男性と入籍したことを報告していた菊池さん。

View this post on Instagram

・ インスタ、twitter、ブログでの 沢山の温かいお言葉ありがとうございます😭❤️ 凄く嬉しくてコメントも全て読んでます🙈💕 大切なエンゲージリングとマリッジリング☺️💍 素敵なものをプレゼントしてもらったので 旦那さんのリングは私から…☺️💫💍💕 #marriagering #engagementring

A post shared by 菊地亜美 Ami Kikuchi(@amikikuchi0905) on Jan 31, 2018 at 11:24pm PST

5月には、結婚式を前に京都で和装の前撮りをしていたことを明かしていました。

View this post on Instagram

・ 今日は母の日ですね🌹 ママ、旦那さんのお母さんに改めて感謝です♡ ・ ・ そして結婚式はまだなのですが… 先日京都で、旦那さんと和装の前撮りをしました👘⛩🌸 ・ ・ 今回お願いしたのは、お仕事でもお世話になった #ワタベウェディング さんです🌸 ワタベさんご協力のもと、 一生の想い出がまた一つ増えました💑 ・ ・ せっかくなので これから徐々にupしていきたいと思います💫 そして和装だけでなく 他にもお世話になる予定なので…🙈✨ 写真📸はハッシュタグを一貫して ・ #ワタあみウェディング ←で見てね☺️ ・ ・ ワタベさんは沢山のプラン&店舗があるので、 これから結婚式をあげるor前撮りを考えてる方も 良かったら覗いてみてください♡ ・ ・ #watabewedding #ウェディングフォト #weddingphoto #ロケーションフォト #和婚フォト #和装 #kimono #前撮り #白無垢 #大覚寺 #あみwd❤️

A post shared by 菊地亜美 Ami Kikuchi(@amikikuchi0905) on May 12, 2018 at 9:57pm PDT

さらに、6月から7月にかけては、バルセロらやパリ、ミラノなどのハネムーンを楽しんでいる様子もアップ。ロマンチックな写真も数多く投稿。

View this post on Instagram

・ 🇫🇷→🇮🇹Milano🍕🍝❤️ ドゥオーモの目の前のテラスでご飯🍴✨ 明るい時も素敵だったけど、 ライトアップされてからは さらに美しくて感動的で ロマンチック💕 これ私の方が大きくて旦那さん小さくみえるけど、 見えるだけです!笑 ・ #新婚旅行#ハネムーン#honeymoon #イタリア#Milano#🇮🇹#ドゥオーモ

A post shared by 菊地亜美 Ami Kikuchi(@amikikuchi0905) on Jul 4, 2018 at 5:51am PDT

■挙式&披露宴は桂由美さんのドレスで

入籍したときから、挙式は秋ごろと伝えられており、14日に無事挙式と披露宴を終えたことを伝えています。

インスタには、挙式と披露宴の様子も多数アップされています。登場時のウエディングドレスは、クラシカルな総レースのドレスは後ろにも生花がついているのが印象的。

View this post on Instagram

・ 挙式と披露宴最初のウェディングドレスは @yumikatsurajapan さんです💎✨ ショーでもお世話になったデザイナーの桂由美先生が、 ドレスやアクセサリーやお花などなど トータルコーディネートして下さいました💛 ドレスの後ろにも生花がついています💐 大人っぽくクラシカルな総レースのドレスで とってもお気に入りです❤︎ ・ 旦那さんはスーツにこだわりがあって タキシードではなくダブルのスーツで 披露宴ではネイビーの蝶ネクタイとスカーフに チェンジ💎✨ ちなみに細かいけど披露宴になってから くるぶしソックスにチェンジ🧦←ここ大事笑 ・ ドレスやブーケなど、全ての詳細は アメブロに近日載せます☺️ ・ #あみwd❤️ #ウェスティンホテル大阪 #ウェスティン花嫁 ブーケを作っていただいたのは #サトウ花店 さん #桂由美ドレス #yumikatsura

A post shared by 菊地亜美 Ami Kikuchi(@amikikuchi0905) on Oct 15, 2018 at 12:29am PDT

以前、ショーでもお世話になったデザイナーの桂由美さんに、ドレスをはじめ、アクセサリーやお花などのトータルコーディネートをしていただいたそう。さすが、素敵!

コメントには、祝福の言葉と美しいドレス姿に賞賛の言葉で溢れています。

「最高に綺麗~!」

「ドレスも可愛いですし、すっごく似合ってます!!生花のついたドレス…素敵です」

「めっちゃ幸せそうで、羨まし~♪」

「白いドレスもお色直しの黄色いドレスとチェックドレスもかわいすぎ!」

■160名の参列者に見守られながら…

お笑いコンビ・平成ノブシコブシの吉村崇さんによる乾杯のあいさつからはじまり、菊池さんと交流のあるタレントなど約160名に見守られながら素敵な時間だったことがうかがえます。

View this post on Instagram

・ まりもゆしん久美子が余興の格好だけど🤣笑 本当にありがとう❤️❤️ ・ こちらも2人で打ち合わせを沢山してこだわった お花やテーブルコーディネートや ウェルカムボード、ウェルカムスペース、リングピローetc…💎💍💛 一番こだわったのはVTRですが…🙋‍♀️笑 詳しくはまた近日ブログに書きます☺️💕 #あみwd❤️ #ウェスティンホテル大阪 #ライラップ

A post shared by 菊地亜美 Ami Kikuchi(@amikikuchi0905) on Oct 15, 2018 at 2:32am PDT

最後のスピーチでは、16歳で上京した菊池さんは当時の状況を振り返り、「両親のように腕を組んで、一緒にテレビを見る夫婦になりたい」両親への感謝の言葉を号泣しながら語ったそうです。

最近では、テレビ番組でも新婚生活を幸せそうに話す姿が多く見られます。ハッピーオーラ…あやかりたいですね。

・合わせて読みたい→ジューシーで美味しい! 電子レンジだけでOK「ナス」簡単レシピ3選

(文/fumumu編集部・冬野 とまと)