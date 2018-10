秋アニメ『DOUBLE DECKER! ダグ＆キリル』OP曲がカラオケ配信開始＆ファミリーマート・サークルK・サンクス店内放送に1週間限定で登場！

掴みどころのない残念なベテランのダグラス・ビリンガムと、やる気だけはある残念な新人キリル・ヴルーベリ。型破りな二人の刑事がバディとなり、都市国家リスヴァレッタにはびこる犯罪や違法薬物に立ち向かう物語、TVアニメ『DOUBLE DECKER! ダグ&キリル』が2018年9月30日より絶賛放送・配信中です。

そのオープニングテーマとなる『ステレオとモノローグ』を歌うのは、架空都市リスヴァレッタ出身の5人組バンド「霧雨アンダーテイカー」。アニメ3話の放送後となる10月15日より『ステレオとモノローグ』のフルサイズMVが公開となり、楽曲もフルサイズをCDに先行して好評配信中です。

こちらにあわせてファン待望のカラオケもDAMとJOYSOUNDにて配信スタート、さらに10月16日(火)~10月22日(月)の1週間限定でファミリーマート・サークルK・サンクス店内放送『ファミラジ』で「ステレオとモノローグ」が紹介されることが決定! 全国の約16,700店舗、17時~翌朝4時まで、夜の店内を彩る番組に登場します!

カラオケ配信概要

霧雨アンダーテイカー「ステレオとモノローグ」 配信中

●DAM

選曲番号:4446-90

●JOYSOUND

選曲番号:433249

『ファミラジ』概要

全国のファミリーマート・サークルK・サンクス(約16,700店舗)の店内放送の夜番組

放送期間:10月16日(火)17:00?10月23日(火)3:59まで

放送楽曲:霧雨アンダーテイカー「ステレオとモノローグ」

※17:00~3:59までの11時間オンエア、1時間ごとのリピート放送となります。

公式サイト

Music Video公開中

新たに公開となったFull Size Ver.ではTV Size ver.で見ることのできなかった雨の中の演奏シーンや間奏部分をはじめ、約4分30秒のMVは見どころ満載となっています。

注目すべきは、アニメの世界とのリンクです。アニメ「DOUBLE DECKER! ダグ&キリル」の舞台・リスヴァレッタの街並みや作中に登場する建物などをバックにメンバーが演奏するシーンが登場しますので、こちらにもご注目ください。

楽曲ダウンロード 先行配信中

iTunes

mora

レコチョク

Amazon

アーティストプロフィール

【霧雨アンダーテイカー:Profile】

架空都市リスヴァレッタ出身の5人組バンド。2018年結成。アニメ『DOUBLE DECKER! ダグ&キリル』OP主題歌、『ステレオとモノローグ』でデビュー。オルタナティブロック・パンクをベースとしながらも、プログラミングを駆使した緻密なアレンジを施し、ロックに留まらない幅広い音楽性を武器としている。

5人集まると何をするにも雨が降るという稀代の雨男達の集まりである。「持ってない」彼らが勝手に感じている使命はただ一つ「雨の日の憂鬱を吹き飛ばす」こと。そんなリスヴァレッタの「霧雨の請負人」たちが、あなたの心の雨雲を晴らしてくれるかもしれない。

<メンバー>

・ジョシュア・K・キリサメ(Vo)

・アダム・T・ムラサメ(Syn)

・ダニエル・A・ヒサメ(Dr)

・ルーカス・H・シグレ(Ba)

・ハリソン・S・ハルサメ(Gt)

▲アーティスト写真

霧雨アンダーテイカー:公式サイト

霧雨アンダーテイカー:公式ツイッター(@KiRiSaMeUT)

「ステレオとモノローグ」(単曲)配信概要

【ダウンロード】

●TV Size配信中

●FULL Size配信中

※iTunes・レコチョク・mora他、各配信サイトにて

【サブスクリプション】

●TV Size配信中

※Apple Music・Spotify・レコチョクBest他、各配信サイトにて

「ステレオとモノローグ」CD商品概要

2018年12月5日(水)リリース ※限定生産商品

『ステレオとモノローグ』(TVアニメ「DOUBLE DECKER! ダグ&キリル」オープニングテーマ)

品番 SRML-1001 /価格¥1,500 (+税) / 描き下ろしジャケット・デジパック仕様 / Ultimate High Quality CD

収録曲

1.『ステレオとモノローグ』

2.『Don't Think Feel So Good!!!』

3.『Gunpowder Ballad』

4.『ステレオとモノローグ(Instrumental)』

5.『Don't Think Feel So Good!!! (Instrumental)』

6.『Gunpowder Ballad(Instrumental)』

and more!

作詞:ジョシュア・K・キリサメ 作曲・編曲:霧雨アンダーテイカー

TVアニメ「DOUBLE DECKER! ダグ&キリル」 作品概要

2018年9月30日より TV放送&配信開始!

■TV放送

TOKYO MX… 9月30日より 毎週日曜日 22:30~

BS11… 10月2日より 毎週火曜日 24:00~

MBS… 10月2日より 毎週火曜日 26:30~

■第1話先行無料配信

9月2日(日)24:00よりバンダイチャンネル他にて放送に先駆け第1話無料配信中!

■配信

バンダイチャンネル他、見放題・都度課金サービスにて9月30日(日)23:00~配信決定!「&CAST!!!」他サービスにて放送同時ライブ配信も決定!

※放送・配信日時は都合により変更になる場合がございます。

ここから先は、俺達の管轄です。

最悪で最高の

相棒(バディ)刑事(デカ)《ダブルデッカー》ドラマ、ここに開幕!

<イントロダクション>

都市国家リスヴァレッタ。

二つの太陽が昇るこの街には、人々が平穏な生活を営むその影で、犯罪や違法薬物がはびこっている。

中でも致死率の高い危険な薬物「アンセム」は街に暗い影を落としていた。

SEVEN-O特殊犯捜査係──「アンセム」を専門に取り締まるこの捜査機関は、二人一組のバディで行動する捜査体制「ダブルデッカーシステム」を敷き、その対応に当たっていた。

経験豊富な捜査員ダグ・ビリンガム、そして彼の元へとやってきた実力未知数の捜査員キリル・ヴルーベリ。

飄々とした掴みどころのないベテラン刑事と、やる気だけが空回りする新米刑事。

型破りな二人の刑事の物語が今はじまる。

【MAIN STAFF】監督:古田丈司/ シリーズ構成・脚本:鈴木智尋/ 脚本:吉田恵里香/メインキャラクターデザイン:桂正和/ アニメーションキャラクターデザイン:板垣徳宏/ デザインワークス:小曽根正美/ コンセプトデザイン:兒玉陽平、安藤賢司/ セットデザイン:宮本崇/ シリーズディレクター:安藤良/ 色彩設計:永井留美子/ 美術監督:水野雄介/ 美術監修:東潤一/ CG:サンライズD.I.D.スタジオ/ CGディレクター:伊藤樹/ CGモデリングチーフ:高橋将太郎、櫛田健介/ 撮影監督:後藤春陽/ 編集:西村英一(タバック)/ 音響監督:木村絵理子/ 音響効果:中野勝博/ 選曲:合田麻衣子/ 音楽:林ゆうき/プロデューサー:田村一彦(サンライズ)/ 企画・制作:サンライズ

●OPテーマ:

霧雨アンダーテイカー『ステレオとモノローグ』(作詞:ジョシュア・K・キリサメ 作曲・編曲:霧雨アンダーテイカー)

●EDテーマ:

ビッケブランカ『Buntline Special』(作詞・作曲・編曲:ビッケブランカ)

【MAIN CAST】

ダグ:三上哲

キリル:天﨑滉平

ディーナ:早見沙織

ケイ:安済知佳

マックス:大地葉

ユリ:種﨑敦美 ほか

【RELATED INFO】

Blu-ray & DVD… 2018. 11. 22 series start

『DOUBLE DECKER! ダグ&キリル』公式サイト

『DOUBLE DECKER! ダグ&キリル』公式Twitter(@dabudeka)

ハッシュタグ:#ダブデカ #dabudeka