EXILE NESMITH & DOBERMAN INFINITYが語る みんなが歌いたい「Angel」

EXILE NESMITHが音楽を肴によもやまトークを繰り広げる、新放送サービスi-dioのチャンネル「TS ONE」で放送の番組「EXILE THE SECOND THE ON ~音~」。10月の2週目には、DOBERMAN INFINITYのKUBO-Cさん、KAZUKIさんがゲストに登場しました。

今回で80回目の放送を迎えた当番組。「80回目ですっ!」と威勢のいい声をあげたNESMITHでしたが、その言い方はあの「星、三つです!」にそっくり!「なぜか、まちゃあきさんが出てきちゃいました」というNESMITHと、「こっちも何かしないとヤバいかと思った」というKUBO-CさんKAZUKIさんとともに、テンション高く番組がスタートしました。

まずはNESMITH が最近のニュースについて質問。二人は9月23日に山梨県国母公園特設野外ステージで行ったフェス「DOBERMAN INFINITY presents D.Island 2018」での出来事をあげたのですが、ハプニングだらけだったとのこと。

「東京から山梨まで、車で7時間かかったという人もいたくらい渋滞がすごくて。開場の時間を遅らせたりして、スタートからトラブル続きでした。結構ヤバかったね」。

その日は東京―山梨間の3ヵ所ほどで事故があったそうで、衣装がギリギリに到着したり、リハに間に合わない出演者もいたとか。「雨が降らなかったのが良かったくらい。でも最終的にはちゃんと出来たんで良かったです」と、最後にはいい思い出になったようです。

また『HiGH&LOW』のスピンオフ最新作『DTC -湯けむり純情篇- from HiGH&LOW』の主題歌「YOU & I」(9月26日発売)をDOBERMAN INFINITYが担当したことにちなみ、ゲストの二人が「DTC(どんだけとってもクール)なEXILEソング」を選曲。番組スタッフが考えた“どんだけとっても”という言い回しに「腑に落ちない」というツッコミが上がる中、お二人が思うEXILEの“クールな曲”を発表してもらいました。

◆KUBO-Cさんの選曲:「Touch the sky」

KUBO-C:まず単純に曲がかっこいいです。“DOBERMAN INC”時代からの人も関わっていて、BACHLOGICのラップもかっこいいです!

NESMITH:2007年の曲ですね。僕はもうLDHに入っていたんですけど、この当時のEXILEの曲って結構チャレンジしている曲が多いんですよね。

◆KAZUKIさんの選曲:「Angel」

KAZUKI:僕の青春ソングです。ボーカルを目指す人が、オーディションとかで結構歌う曲です。この間の「VOCAL BATTLE AUDITION 5」でも歌っている子が多かったですよ。みんながうまく歌いたい曲なんでしょうね。

NESMITH:KAZUKIは(オーディションで)何を歌ったの?

KAZUKI:……え!? 僕ですか? 一次審査ではオリジナル曲を歌ったんです。「誰も知らねーよ」と言われながら……(笑)。「VBA2」も受けているんですけど、そのときは「GOING ON」を……でも全然歌えなかったですね。難しくて。バッチリ落ちました。

KUBO-C:“バッチリ”落ちたって……胸が痛い(笑)。

NESMITH:でも、僕もSHOKICHIも落ちてますからね。合格することがゴールじゃないんですよ。トライする気持ちですから。

KUBO-C:でもKAZUKIは、オーディションとは違うところで僕らがいただいたんで!

NESMITH:HIROさんもそこから拾い集めて、みんなが輝ける場所を作って別のグループを作るからね。

KAZUKI:最高です。

<番組概要>

番組名:EXILE THE SECOND THE ON ~音~

パーソナリティ:EXILE NESMITH

