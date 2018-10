【全米放送スタート間近！】『アウトランダー』シーズン４　関連インタビュー集！①

11月4日のシーズン4全米放送スタートを間近に控え、様々なプロモーション向けインタビュー映像がリリースされている人気ドラマ『アウトランダー』。今回はそうしたビデオクリップを2つまとめて紹介しますね!

NEW YORK, NY - OCTOBER 06: (L-R) Lola Ogunnaike, Caitriona Balfe, Sam Heughan, Sophie Skelton, Richard Rankin, Ronald D. Moore, Maril Davis and Diana Gabaldon speak onstage during the Outlander panel during New York Comic Con at Jacob Javits Center on October 6, 2018 in New York City. (Photo by Andrew Toth/Getty Images for New York Comic Con)

まずは、全米での放送局Starzが公開した約48秒のミニムービー。「撮影現場での必需品は?」というお題目で、クレア役のカトリーナ・バルフ、ジェイミー役のサム・ヒューアン、ブリアナ役のソフィー・スケルトン、ロジャー役のリチャード・ランキン、イアン役のジョン・ベル、ファーガス役のセザール・ドンボワ、マーサリ役のローレン・ライル、そしてスティーブン・ボネット役のエド・スペリーアスが、それぞれ撮影現場に欠かせないものを答えています。

1番バッターはサムとカトリーナ。「共演者のカトリーナ・バルフ」と素直に回答するサムに対して、「いじり倒せる背の高い赤毛のスコットランド人」とサムのことを茶化して形容するカトリーナ。なんだか、撮影現場での2人の力関係が透けて見えそうですよね(笑)。続いて「Wi-Fi通信」と答えるセザールとローレンに、「素晴らしい撮影クルー。彼らなしでは始まらない」というリチャードとソフィー。さらに、全員が口を揃えて必需品に挙げるのがコーヒー。確かに、海外ドラマの撮影現場に行くと、スタッフもキャストもみんなコーヒーの蓋き耐熱紙コップを持っていますからね。とりあずエドだけは「コーヒーと緑茶」。ジョンは「ブラック・コーヒーにダブル・エスプレッソ、トリプル・エスプレッソ」とカフェイン中毒ぶりをアピール(?)しています。

あとはそれぞれバラバラ。「音楽がなければ仕事にならない」というエドに、「携帯電話」を挙げるセザールとカトリーナ、「暖かいコート」というサム。エドの「お行儀のよいキャストとクルー」ってのはちょっと笑えますよね。さらに、カトリーナの「良質な本」、サムとカトリーナの「スナックや食べ物」、ローレンの「楽しいジョーク」と、キャストたちの撮影の合間の過ごし方が垣間見える楽しい映像クリップとなっています。

NEW YORK, NY - OCTOBER 06: Actors Richard Rankin (L) and Sophie Skelton attend as Starz brings Outlander to NYCC 2018 at Javits Center on October 6, 2018 in New York City. (Photo by Michael Kovac/Getty Images for Starz Entertainment LLC. )

続いてはシーズン4に登場するスコットランド祭りシーンの撮影舞台裏を、ロジャー役のリチャード・ランキンとブリアナ役のソフィー・スケルトンが紹介する映像クリップ。舞台は1970年代のノースカロライナ州。「100万人はいるよね」というリチャードの冗談はさておき、かなり大勢のエキストラが参加しているようです。

劇中のロジャー役とは打って変わって、かなりひょうきんな一面を見せるリチャード。「彼ったらセリフを全然覚えないから、私が助け舟出さなくちゃいけないのよ」とソフィーも結構ノリノリです。さらに、現場のスタッフを次々紹介する2人。ダンス・シーンの撮影では、「こんなの軽いね」とい言いつつ息も切れ切れなリチャードがチャーミングです。さらに、バイオリン奏者のフィオナ、ドラマーとギター・コーチを兼ねるアンディと一緒に、ギター担当としてスコットランド民謡を演奏するリチャード。かなりの大活躍ですよね。彼自身、「今のところ、お祭りシーンはシーズン4のハイライトのひとつだね。ギターの演奏ではみんなに迷惑かけたけどね」と撮影を楽しんだようです。