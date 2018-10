■「Animal Force体験版」の特徴

シングルプレイモードは直感的な「リボンコントロール」が特徴のタワーディフェンスゲーム。PlayStation Moveモーションコントローラーで味方キャラクターの動物たちを配置しながら敵を迎撃せよ!本体験版では、ファーストステージがボス戦まで丸々遊べる。

マルチプレイモードは3つのモードから、みんなで盛り上がること間違いなしの「Pose」の「お庭」マップを収録。CPUキャラクターに紛れてマップから逃げ出そうとするプレイヤーを、VRを付けたプレイヤーが見つけて捕まえよう!

■「Animal Force」ゲーム紹介

「Animal Force」(アニマルフォース)は簡単操作で誰でも気軽に楽しめる、カジュアルパーティーゲームです。登場するキャラクターは地球に侵攻してきたエイリアンたちと、そのエイリアンたちから地球を守るために立ち上がった動物たちです。おもちゃのようなかわいらしいキャラクターが、特色の異なるさまざまな世界で所狭しと活躍します。

ゲームモードは全部で4つ。PlayStation VR(PS VR)を装着してのシングルプレイはもちろんのこと、VRヘッドセットを装着したプレイヤーとその周りのプレイヤーがテレビモニターを見ながら一緒にゲームを楽しむことができるマルチプレイモードを3つ搭載しています。

Solo(シングルプレイモード)

直感的な「リボンコントロール」が特徴のタワーディフェンスゲームです。PlayStation Moveモーションコントローラーで味方キャラクターである動物たちを配置しながら敵を迎撃します。

Camera(1人対3人までのマルチプレイモード)

VRヘッドセットを装着していないプレイヤー同士が協力してマップ上のアイテムを動かし彫刻を持ち出そうとします。VRヘッドセットを装着したプレイヤーは4つの「監視カメラ」画像を切り替えながら周りのプレイヤーを捕まえます。

Pose(1人対3人までのマルチプレイモード)

多くのCPUキャラクターが存在するマップ上で、VRヘッドセットを装着していないプレイヤーはCPUと同じポーズをして、まぎれてマップから逃げ出そうとします。VRヘッドセットを装着したプレイヤーはその動きを見破り、周りのプレイヤーを見つけて捕まえます。

Rocket(1人対1人のマルチプレイモード)

VRヘッドセットを装着していないプレイヤーは、マップ上で10人の人間を集め、ロケットに搭乗してエリアからの脱出を図ります。VRヘッドセットを装着したプレイヤーは、同じタイプの人間を3人並べると消えるという特性を生かし、キャラクターを投げつけつつ脱出を妨害します。

