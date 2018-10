今回、テーマイラストをコラボの開催に先駆けて発表。伊達政宗や真田幸村をはじめ、各キャラクターがカフェの準備をしている可愛らしいイラストとなっている。現在、このイラストをもとにメニュー・グッズを鋭意制作中とのこと。続報に期待しよう。

■「学園BASARA」コラボ開催概要

店舗:カプコンカフェ イオンレイクタウン店

場所:埼玉県越谷市レイクタウン4-2-2 イオンレイクタウンkaze 3F

営業時間:物販 9:00~22:00 飲食 11:00~22:00(L.O.21:00)

問合せ先:048-967-5163

開催期間:「学園BASARA」展開 2018年11月8日(木)~2018年12月5日(水)

公式サイト:http://www.capcom.co.jp/amusement/capcomcafe/

カフェTwitter:https://twitter.com/Capcom_Cafe/

カフェインスタグラム:https://www.instagram.com/capcomcafe/

(C) CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.(C)CAPCOM/私立BASARA学園