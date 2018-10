■新バトル要素、新育成要素追加!

2018年10月15日(月)にアップデートを行い、新バトル要素「フィールドオブジェクト」、新育成要素「潜在覚醒」を追加いたしました。

新バトル要素「フィールドオブジェクト」登場!

フィールドオブジェクトは、フィールド上に生成されるさまざまな物や仕掛けのことです。ヒーローを阻むだけでなく、時に助けとなるフィールドオブジェクトも存在します。時間の経過、または一定のダメージを受けることで消失します。

「フィールドオブジェクト」の種類

土壁

敵の行動によって発生する、大きな土の壁です。敵の攻撃でのみダメージを受け、ヒーローの攻撃で破壊することはできません。

エレメントキャノン

エレメントキャノンはフィールドオブジェクト生成エレメントから生成されます。ヒーローがエレメントキャノンを攻撃することで、その方向に強力な魔導弾が発射されます。ヒーローの攻撃でのみ発動し、敵の攻撃の影響は受けません。

※背後攻撃が発生しない一部の必殺技は、攻撃の方向が魔導弾の向きに反映されません。

今後もイベントなどでさまざまなフィールドオブジェクトの登場を予定しております!今後の情報を楽しみにお待ちください!

新育成要素「潜在覚醒」追加!

「潜在覚醒」とは、最大まで進化、限界突破を行い、最大Lvまで成長したヒーローに潜在覚醒を行うことで、能力をさらに強化することができる新要素です。「潜在覚醒の鍵」でヒーローの潜在覚醒を行い、「アビリティジェム」を使用することで「HP」「攻撃力」「防御力」「ダメージ上限」を強化することができます。

※潜在覚醒は「箱庭の王国」内「キュベリエの泉」、および「ヒーロー一覧」内の「ヒーロー詳細」から行うことができます。

「潜在覚醒の鍵」や「アビリティジェム」は、イベントで獲得できる「覚醒のメダル」を交換所で交換することで入手することができます。

■2つの新要素に関連するイベントも開催!

2018年10月15日(月)より開催中のボスラッシュイベント「神聖獣のサンクチュアリ」と「天上人」のサンクチュアリ」では、それぞれのクエストで「フィールドオブジェクト」が出現します!また、クエストに登場する敵を倒すと「覚醒のメダル<褐>」をドロップします。「覚醒のメダル<褐>」を集めると、交換所で「潜在覚醒の鍵」や「アビリティジェム」と交換することができます。

開催期間:2018年10月22日(月)14時59分まで

交換可能期間:2018年11月6日(火)3時59分まで

■サービス開始1000日突破!詩晶石最大100個プレゼント!

2018年10月16日(火)4時00分より、「サービス開始1000日突破ログインボーナス」を開催中です。期間中1日あたり詩晶石10個、10日ログインすることで詩晶石を合計100個プレゼントいたします!ぜひ、この機会に「グリムノーツ Repage」をお楽しみください!

期間:2018年10月16日(火)4時00分~2018年11月1日(木)3時59分まで

※開催期間終了までのログイン日数が10日間に満たない場合、残りのログインボーナスは消滅します。

※受け取り期限を超過したログインボーナスは削除されます。

■新シリーズ「グリムノーツ学園」開幕!

2018年10月17日(水)15時00分より、シナリオに新シリーズ「グリムノーツ学園」が開幕!「ファム」「エレノア・リィンレース」「ルートヴィッヒ・グリム」など多数のヒーローが学園生活を送る世界での物語です!

※「グリムノーツ学園」は「想区選択画面」にある「グリムノーツ学園」から遊ぶことができます。

※メインシナリオとは独立した、常設の新シリーズシナリオになります。

「グリムノーツ学園~通りすがりの転校生・前編~」内容

荒廃した「春」を司るプランタン学園に、一人の転校生が現れる。彼女の名前は「ファム」。通りすがりの転校生――

彼女は旧友である「エクス」に頼まれ、プランタン学園を救うためにやって来たらしいのだが…。

■期間限定・学園ヒーロー先行登場!

期間限定!新たなシリーズ「グリムノーツ学園」から学園ヒーロー「ファム(学園)」「エルノア・リィンレース(学園)」「ルートヴィッヒ・グリム(学園)」が登場!

初回有償10連ガチャ半額(通常200個のところ100個)&☆5ヒーロー確定の見逃せないガチャです!

また、本ガチャで登場する学園ヒーローは、期間限定の先行登場!先行登場の期間終了後、次回以降開催の学園ヒーロー登場ガチャ開催時に通常ガチャおよび学園ヒーロー登場ガチャのラインナップに追加される予定です。

※ヒーローのラインナップ、及び提供割合はゲーム内ガチャ画面の「提供割合」をご確認ください。

また、学園ヒーローはバトルに役立つ特徴をもっています!詳細はゲーム内よりご確認ください。

開催期間:2018年10月17日(水)15時00分~2018年10月31日(水)14時59分まで

新ヒーロー紹介

ファム(学園)

Illust:DWE

CV:芹澤優

武器:篭手

旧知の相手であるエクス学園長代理の呼び掛けに応え、プランタン学園に現れた正体不明の転校生。その正体は謎に包まれているが、圧倒的な力と優れたリーダーシップにより、学園を統一すべく行動を開始する。人は彼女のことをこう呼ぶ。「嵐の転校生」と。(出典:グリムノーツ学園)

エルノア・リィンレース(学園)

Illust:DWE

CV:三澤紗千香

武器:大剣

学園長の失踪により荒廃したプランタン学園に咲く一輪の花であり、学園の風紀委員長も務めている少女。しかし、その正体はプランタン学園四天王の一人である「霊樹刀のエルノア」。他の四天王達とは対立しており、元の美しい学園を取り戻すべく、日夜戦い続けている。(出典:グリムノーツ学園)

ルートヴィッヒ・グリム(学園)

Illust:DWE

CV:斉藤壮馬

武器:両手杖

不良が跋扈するプランタン学園において「聖域」と呼ばれる場所が存在する。それが「美術部」であり、その主こそが彼、ルートヴィッヒだ。失踪した学園長、ヤーコプ・グリムの弟である彼は何とかして兄を探し出したいと考えているが、その方法は未だに見つけられていない…。(出典:グリムノーツ学園)

※「ルートヴィッヒ・グリム(学園)」は創造主ではありません。

学園ヒーロー登場ガチャ内容

初回有償10連ガチャは☆5ヒーロー1体以上確定。

初回有償10連ガチャは必要な詩晶石が通常の半分。

100回以内にピックアップヒーロー1体以上確定。

30回以内に☆5ヒーロー1体以上確定。

タイムセール有り。

