本日、2018年10月16日(火)より、「STEINS;GATE 0」などの大人気「STEINS;GATE」シリーズの3タイトルを含め、全9タイトルを新規に配信!さまざまなジャンルのゲームを揃え、さらに遊び方の幅が広がるPS Nowをこの機会にぜひご利用ください!

■新規追加タイトルのご紹介

「STEINS;GATE 0」

発売元:MAGES.

フォーマット:PS3

ジャンル:アドベンチャー

ソフトウェアカタログ

https://www.jp.playstation.com/software/title/bljm61303.html

「デッドハウス 再生」

発売元:レイニーフロッグ

フォーマット:PS4

ジャンル:サバイバルホラー

ソフトウェアカタログ

https://www.jp.playstation.com/games/dead-house-ps4/

「メゾン・ド・魔王」

発売元:メビウス

フォーマット:PS4

ジャンル:マンション経営タワーディフェンス

ソフトウェアカタログ

https://www.jp.playstation.com/games/maison-de-maou-ps4/

「不思議の幻想郷 TOD -RELOADED-」

発売元:メディアスケープ

フォーマット:PS4

ジャンル:ダンジョン探索 RPG

ソフトウェアカタログ

https://www.jp.playstation.com/games/fushigi-no-gensoukyou-tod-reloaded-ps4/

そのほかの更新タイトル(50音順)

その他対応タイトル一覧はこちら

https://www.jp.playstation.com/search-results/software/search.x?psnow=1&sort;=1

(C)2015 MAGES./5pb./Chiyo st. inc. (C)2009 MAGES./5pb./Nitroplus(C)2017 Rainy Night Creations. Licensed to and published by Rainy Frog LLC.(C)Petit Depotto Development and management by mebius. egistered trademark of Active Gaming Media Inc.(C) 上海アリス幻樂団 (C) Mediascape Co., Ltd. / AQUA STYLE 開発:AQUA STYLE