■キャラクターのリフレッシュ:クラウド

最新のゲーム環境や制作環境に合わせて、「クラウド」の全データを見直し、アップデートを行いました。

「クラウド」の主な変更点

溜めができるブレイブ攻撃の溜め時間を調整し、ブレイブ攻撃全般のモーションを調整。

専用EXスキル「リミットブレイク」効果中に攻撃力アップの効果を追加。

リミットブレイク中にブレイブ攻撃をヒットさせると効果時間がわずかに回復する効果が追加されました。リミットブレイク中は各HP攻撃が強化されますが、HP攻撃を最後までヒットさせると、リミットブレイクが終了するようになりました。

※このほかにも細かな調整、モーションやエフェクトの追加・変更が行われています。

■「神々の闘争」再編 第3節開催!!

「神々の闘争 再編 第3節」では、過去に開催した「神々の闘争第5節」の報酬が手に入ります。

開催期間:10月16日8:00~10月30日5:59まで

■そのほかのアップデート

プレイモード選択時の仕様変更

プレイモード選択のカーソルが、コイン投入数に応じて自動遷移するようになります。

キャラクターの調整

以下のキャラクターの調整が入りました。

■プレイヤーアイコンガチャ第十六弾の追加

ラインナップはこちら

https://cache.sqex-bridge.jp/guest/information/45879

(C) 2018 KOEI TECMO GAMES/SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURAILLUSTRATION:(C)2017 YOSHITAKA AMANO