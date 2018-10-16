■Google Playでの事前登録を開始！
「FAITH」公式サイト、Twitter、LINEに加え、Google Playでの事前登録を開始いたしました。Google Playで事前登録いただいた方には、アプリのダウンロードが可能になりましたら通知をお届けいたします。
Google Playでの事前登録はこちら
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nexon.faith.japan
事前登録は以下の方法でも受付中です。登録者数に応じて特典内容がグレードアップする事前登録キャンペーンも開催しておりますので、ぜひご登録ください！
■声優サイン色紙プレゼントキャンペーン第3弾スタート！
「FAITH」に出演する声優陣の直筆サイン色紙が当たるキャンペーンは、本日10月16日（火）より第3弾がスタート！連合国ガラノスのブレイダー「リン」役を演じる能登麻美子さん、神聖帝国ダルカンのガーディアン「フィーネ」役を演じる水樹奈々さんの直筆サイン色紙を、抽選で各3名様にプレゼントいたします。両勢力のTwitterアカウントをフォローして、奮ってご応募ください！
応募期間：2018年10月16日（火）～10月22日（月）23:59
応募方法
1. 「連合国ガラノス」（＠FAITH_GALANOS）／「神聖帝国ダルカン」（@FAITH_DARKHAAN）のTwitterアカウントをフォローします。
2. 各勢力のTwitterアカウントから、3択クイズがツイートで出題されますので、回答を選んでツイートします。（回答を選択すると、応募用のツイートフォームが自動生成されます）
3. 正解者の中から、抽選で声優サイン色紙をプレゼントいたします。
第3弾対象ツイート
連合国ガラノス（能登麻美子さん色紙）
https://twitter.com/FAITH_GALANOS/status/1052076673774960640
神聖帝国ダルカン（水樹奈々さん色紙）
https://twitter.com/FAITH_DARKHAAN/status/1052076676425764865
賞品
- 能登麻美子さん（ブレイダー「リン」役）サイン色紙…3名様
- 水樹奈々さん（ガーディアン「フィーネ」役）サイン色紙…3名様
注意事項
- 本キャンペーンへの応募回数に制限はございませんが、当選は1つのTwitterアカウントにつき1回までとなります。
- 公開設定を必ず“公開”にした状態で本ツイートをしてください。
- 当選者の決定は各クイズの正解者の中から抽選により行います。
- 当選者には、ご応募に使用したTwitterアカウントあてにダイレクトメッセージでお知らせいたしますので、応募後もフォローの解除やツイートの取り消しを行わないようご注意ください。
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