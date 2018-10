■Google Playでの事前登録を開始!

「FAITH」公式サイト、Twitter、LINEに加え、Google Playでの事前登録を開始いたしました。Google Playで事前登録いただいた方には、アプリのダウンロードが可能になりましたら通知をお届けいたします。

Google Playでの事前登録はこちら

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nexon.faith.japan

事前登録は以下の方法でも受付中です。登録者数に応じて特典内容がグレードアップする事前登録キャンペーンも開催しておりますので、ぜひご登録ください!

■声優サイン色紙プレゼントキャンペーン第3弾スタート!

「FAITH」に出演する声優陣の直筆サイン色紙が当たるキャンペーンは、本日10月16日(火)より第3弾がスタート!連合国ガラノスのブレイダー「リン」役を演じる能登麻美子さん、神聖帝国ダルカンのガーディアン「フィーネ」役を演じる水樹奈々さんの直筆サイン色紙を、抽選で各3名様にプレゼントいたします。両勢力のTwitterアカウントをフォローして、奮ってご応募ください!

応募期間:2018年10月16日(火)~10月22日(月)23:59

応募方法

1. 「連合国ガラノス」(@FAITH_GALANOS)/「神聖帝国ダルカン」(@FAITH_DARKHAAN)のTwitterアカウントをフォローします。

2. 各勢力のTwitterアカウントから、3択クイズがツイートで出題されますので、回答を選んでツイートします。(回答を選択すると、応募用のツイートフォームが自動生成されます)

3. 正解者の中から、抽選で声優サイン色紙をプレゼントいたします。

第3弾対象ツイート

連合国ガラノス(能登麻美子さん色紙)

https://twitter.com/FAITH_GALANOS/status/1052076673774960640

神聖帝国ダルカン(水樹奈々さん色紙)

https://twitter.com/FAITH_DARKHAAN/status/1052076676425764865

賞品

能登麻美子さん(ブレイダー「リン」役)サイン色紙…3名様

水樹奈々さん(ガーディアン「フィーネ」役)サイン色紙…3名様

注意事項

本キャンペーンへの応募回数に制限はございませんが、当選は1つのTwitterアカウントにつき1回までとなります。

公開設定を必ず“公開”にした状態で本ツイートをしてください。

当選者の決定は各クイズの正解者の中から抽選により行います。

当選者には、ご応募に使用したTwitterアカウントあてにダイレクトメッセージでお知らせいたしますので、応募後もフォローの解除やツイートの取り消しを行わないようご注意ください。

