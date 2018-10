■【第2回】幻界深域 激雷調査編を開催!

スケジュール

2018年10月17日(水)12:00~2018年10月24日(水)15:00

※交換所は2018年10月25日(木)24:00まで

幻界深域とは?

マップがランダムに変化!効率重視かレアルートか?

ハンター自身が選択し攻略を目指す!

ソロ限定でいつでもプレイ可能

探索燃料を消費して出発

始点からスタートして探索ポイントを収集

福引屋で探索ポイントを消費して報酬をゲット

第2回の注目の報酬

福引屋でレア装備が手に入る「幻界チケット」を入手しよう! 幻界チケットのクエストでは「闇崩護剣」や「オーロワメッサ」等のレア装備が手に入るチャンス!

福引ではイベント内でハンターのパラメータを強化するスキルも手に入るぞ!

注目のニャン検隊装備

ニャン検隊で装備を入手してイベントを有利に進めよう!

(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.