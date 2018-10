■限定ドール「絶唱の夜魔 ヘラヴィー」が新登場!★5ピックアップドール出現率20%ガチャメモリ付きステップアップガチャ開催中!

10月16日より、「絶唱の夜魔 ヘラヴィー」「蠱惑の雫 ヴィヴィアン」がピックアップで登場するハロウィンライブステップアップガチャ第1弾を開催中です。ガチャを引くごとにSTEPの段階が進行!STEPの段階に応じて貰えるオマケでもピックアップドールGETのチャンス!

新規ドール「絶唱の夜魔 ヘラヴィー」は期間限定ドール!もう1体のピックアップドールは、期間ごとに入れ替わるので欲しかったあのドールを手に入れるチャンス!

各ガチャのオマケ内容

1弾

STEP1~5は11連ガチャ(300フォトン)となります。

1弾で貰えるオマケのガチャメモリ

★5ドール出現率5%ドール確定ガチャメモリ([HW]★5ドール5%メモリ)

「絶唱の夜魔 ヘラヴィー」も出現する★3以上のドールのみが出現するガチャが1回実行可能です。★5ドールが確率5%で出現します。

「MAXボルテージ」PICK UPの★5プラグイン出現率20%ガチャメモリ([HW]★5プラグイン20%メモリ)

★3以上のプラグインのみが出現するガチャが1回実行可能です。★5プラグインが確率20%で出現し、そのうち「MAXボルテージ」は確率10%で出現します。

対象ドールPICK UPの★5ピックアップドール出現率20%ドール確定ガチャメモリ([HW]1弾PU★5ドール20%メモリ)

★3以上のドールのみが出現するガチャが1回実行可能です。★5ドールが確率20%で出現し、そのうち「絶唱の夜魔 ヘラヴィー」と「蠱惑の雫 ヴィヴィアン」がそれぞれ5%で出現します。

※オマケで貰えるそれぞれの「専用メガチップ」は、25個で1回対象のドールのエクステンドが実行可能です。

ステップごとのガチャ連数

STEP1 1連 20フォトン

「絶唱の夜魔 ヘラヴィー」と開催期間に応じた「対象ピックアップドール」の専用メガチップ

STEP2 3連 70フォトン

「絶唱の夜魔 ヘラヴィー」と開催期間に応じた「対象ピックアップドール」の専用メガチップ

STEP3 5連 120フォトン

「絶唱の夜魔 ヘラヴィー」と開催期間に応じた「対象ピックアップドール」の専用メガチップ

「絶唱の夜魔 ヘラヴィー」も出現する★5ドール出現率 5%ドール確定ガチャメモリ([HW]★5ドール5%メモリ)

STEP4 11連 300フォトン

「絶唱の夜魔 ヘラヴィー」と開催期間に応じた「対象ピックアップドール」の専用メガチップ

「MAXボルテージ」が10%でPICK UPの★5プラグイン出現率20%ガチャメモリ([HW]★5プラグイン20%メモリ)

STEP5 11連 300フォトン

「絶唱の夜魔 ヘラヴィー」と開催期間に応じた「対象ピックアップドール」の専用メガチップ

開催期間に応じた対象の「★5ピックアップドール」がそれぞれ5%でPICKUPの★5ドール出現率20%ドール確定ガチャメモリ

※期間ごとにオマケとなるガチャメモリが変わります

※各ステップのオマケに付く専用メガチップは期間ごとにピックアップ対象の専用メガチップへ変わります。

※対象ピックアップドールは期間ごとに変わります。

※詳細は各ガチャのオマケ内容をご覧ください。

※各ガチャの切替時、ステップ段階数はリセットされます。

※ステップの段階は各ステップでガチャを実行するごとに1段階進みます。

※ステップ5段階目のガチャ実行後、ステップは1段階目に戻ります。

※各ステップ毎で、出現ドール・出現プラグイン、確率は変わりません。詳細はガチャ画面の提供一覧をご確認下さい。

※獲得できるオマケはプレゼントボックスに送られます。ただし、ガチャメモリの場合は直接付与されます。

※オマケ獲得後のガチャメモリの所持数が、上限の100個を超えた場合100個以上は増えません。超過した個数分、所持している古いガチャメモリが破棄され、獲得したガチャメモリが追加されます。

※各種ガチャメモリの使用期限は受け取りから30日です。

ピックアップガチャからは以下のピックアップドール、プラグインが登場いたします!

ピックアップドール紹介

ドライブバースト

【フィーバーコール】最大出力の音波攻撃。味.全体に15秒間、AT25%Up

アクションアビリティ

【スプーキーダイブ】跳躍後、敵の頭上より強襲し全.位攻撃した後、後方へ退く

【ジャックブレイズ】召喚した2体のビットが敵に接近し20%でヒートを付与する射撃を行う

【トリックラッシュ】左右任意方向へ移動後、接近し攻撃する叩き付け攻撃HIT時、45%パニック付与

※効果は最大レベル時の説明です。

※アビリティ効果は2018/10/16時点のものになります。

※「絶唱の夜魔 ヘラヴィー」が重複することで獲得できる限定エクステンド素材は「ヘラヴィー-H EXチップ(HLW-Hテラチップ)」となります。

※「絶唱の夜魔 ヘラヴィー」には「AllEXチップ」「AタイプEXチップ」「ヘラヴィー-H EXチップ(HLW-Hテラチップ)」使用することができます。

ピックアッププラグイン紹介

※限定ドール「絶唱の夜魔 ヘラヴィー」と限定プラグイン「MAXボルテージ」は「絶唱の夜魔 ヘラヴィーピックアップガチャ」「ハロウィンライブステップアップガチャ 第1弾」「ハロウィンライブステップアップガチャ 第2弾」「ハロウィンライブステップアップガチャ 第3弾」「ハロウィンライブステップアップガチャ 第4弾」「[HW]★5ドール5%メモリ専用ガチャ」「[HW]★5プラグイン20%メモリ専用ガチャ」「[HW]1弾PU★5ドール20%メモリ専用ガチャ」「[HW]2弾PU★5ドール20%メモリ専用ガチャ」「[HW]3弾PU★5ドール20%メモリ専用ガチャ」「[HW]4弾PU★5ドール20%メモリ専用ガチャ」以外からは出現しません。今後登場する可能性がございますが、現在は未定となります。

※詳細はゲーム内の各ガチャ詳細ページをご覧ください。

※今回のピックアップドールのバトルシミュレーターはございません。

ガチャ開催期間と内容

ハロウィンライブステップアップガチャは1弾~4弾の期間に分けてそれぞれのガチャが開催されます。

※各ガチャの切替時、ステップ段階数はリセットされます。

※ピックアップ対象外のドールも出現します。詳細はゲーム内の各ガチャ詳細ページをご覧ください。

■「絶唱の夜魔 ヘラヴィー専.スキン」販売!!

本日より「絶唱の夜魔 ヘラヴィー」の専用スキン販売を開始いたしました。絶唱の夜魔 ヘラヴィーの専用スキンは「ホラーメイク」!かわいくホラーな仮装でハロウィンを盛り上げよう!

絶唱の夜魔 ヘラヴィー専用限定スキン販売

商品名:絶唱の夜魔 ヘラヴィー専用スキン(ホラーメイク)

商品内容:絶唱の夜魔 ヘラヴィー専用のスキンです。

価格:150フォトン

購入上限:1回

専用スキン販売期間

2018/10/16(火)14:00~2018/10/31(水)23:59

■【イベント】熱狂Halloween Live開催!

10月16日より、イベント「熱狂 Halloween Live」を開催いたします。アリーナイベントやイベントクエストでイベントポイント(ペンライト)を集めて、イベントショップで限定プラグインなど豪華アイテムと交換しよう!

交換アイテム紹介

★5プラグインなど、このイベントでしか手に入らないアイテムを用意!!その他、Aメガチップ、メガコード、通常ガチャメモリ、強化チップなども交換ラインナップに登場します。

※Aメガチップとは25個使用することで、アタッカータイプの★5ドールを1回エクステンドすることが出来る素材です。

※メガコードは50個使用することで、★5プラグインを1回限界突破することが出来る素材です。イベントショップはオープン期間中、アリーナやホーム画面のショップボタンから開くことができます。

イベントショップオープン期間

2018/10/16(火)14:00~2018/10/28(日)23:59

■アリーナイベント開催

アリーナバトルで勝利してイベントポイントをGETしよう!今回は勝利、敗北でそれぞれイベントポイントが手に入ります。

獲得イベントポイント

勝利100

敗北40

引き分け60

アリーナバトルを行うことでイベントポイントがドロップするかも!?

今回はアリーナバトルを行い、勝敗で得られるイベントポイントとは別に、一定確率で10pt、20pt、30pt、100ptがドロップします。沢山アリーナに挑戦してイベントポイントをGETしよう!

リベンジレベルで、敗けてもリベンジ!

バトルに勝てなかった場合は「リベンジレベル」が上昇し、次回勝利時にイベントポイントを大量GET!

※アリーナランクによってイベントポイントは変化しません。

※カジュアルマッチ、ランクマッチによってイベントポイントは変化しません。

※リベンジレベルの最大は5です。

※アリーナバトルに勝利するとリベンジレベルはリセットされます。

※引き分けの場合は、リベンジレベルは継続します。

アリーナイベント開催期間

2018/10/16(火)14:00~2018/10/23(火)13:59

■イベント1日1回限定クエスト開催

今回のイベント1日1回限定クエストではクエストをクリアすると「300」イベントポイントが毎日貰える!期間中、毎日クリアすれば最大「2400」イベントポイントが貰える!イベント通常クエストは前半と後半に分かれており、クリアするとガチャポイントやイベントポイントなどが貰えます。

イベント1日1回限定クエスト開催期間

2018/10/16(火)14:00~2018/10/23(火)13:59

イベント通常クエスト開催期間

前半:2018/10/16(火)14:00~2018/10/19(金)23:59

後半:2018/10/20(土)00:00~2018/10/23(火)13:59

■イベントパネルミッション「熱狂 Halloween Liveパネルミッション」

イベントに合わせて、イベントパネルミッションを開催!全てのパネルコンプリート報酬で「★4以上ドール確定メモリ」プレゼント!

内容報酬

イベント限定クエスト1回クリア:クラウン×5000

イベント限定クエスト2回クリア:クラウン×5000

イベント限定クエスト3回クリア:クラウン×5000

イベント限定クエスト4回クリア:クラウン×5000

イベント限定クエスト5回クリア:クラウン×5000

イベント限定クエスト6回クリア:クラウン×5000

アリーナで1回対戦:100イベントポイント

アリーナで5回対戦:100イベントポイント

アリーナで10回対戦:100イベントポイント

その他の報酬報酬内容

パネルグループコンプリート報酬:★4以上ドール確定メモリ

パネルミッションコンプリート報酬:各強化チップLvIII×10

※イベントパネルミッションの対象イベントクエストは「熱狂 Halloween Live1日1回限定」クエストです。

※開催期間終了後は、ミッションの報酬は受け取れなくなりますのでご注意ください。

イベントパネルミッション開催期間

2018/10/16(火)14:00~2018/10/23(火)13:59

(C) 2018 gumi Inc. All Rights Reserved.