2on2のバスケットボールゲーム『NBA 2K プレイグラウンド2』発売―自由自在にコートを跳び回れ！

2Kは、Saber Interactiveが開発したPS4/Xbox One/ニンテンドースイッチ/Steam向け新作スポーツゲーム『NBA 2K プレイグラウンド2』を、本日10月16日にデジタルダウンロード版のみで販売開始しました。

『NBA 2K プレイグラウンド 2』にはたくさん遊び方が用意されており、フレンドや世界中のプレイヤーと対戦することができます。「プレイグラウンド・チャンピオンシップ」モードは、様々なソロプレイや協力プレイで腕前を競うことができる世界規模でのランキング・リーグです。ソロプレイ用の新モードである「シーズン」では、チームを率いてレギュラーシーズンとプレイオフを戦うという体験ができます。 他にも、4人のプレイヤーによるオンライン対戦やAIと戦う協力プレイ、専用サーバーによる最高のマッチメイキング、3ポイントコンテスト、奇想天外なパワーアップ、カスタムマッチなど、『NBA 2K プレイグラウンド 2』は楽しさ満載となっています。 さらに、ジュリアス・アービング、ケビン・ガーネット、カール・アンソニー・タウンズ、そしてジェイソン・テイタムの4人がカバーを飾るなど、バスケットボール界最高のレジェンドたちを中心に据えた『NBA 2K プレイグラウンド 2』は、選手やコートも大幅にボリュームアップしています。 マイケル・ジョーダンやコービー・ブライアントといった時代を超えたスターを含む300人以上の選手を収録しており、発売後のアップデートでカリーム・アブドゥル・ジャバーなど約200人の選手が追加される予定です。また、ワシントン DC、セントルイス、韓国のソウル、オーストラリアなど、世界各地のエキサイティングな10都市を新たな「プレイグラウンド」として収録。こちらも発売後に新しいコートを追加する予定です。 また、マイケル・ジョーダンのフリースローラインからのダンク、ジョージ・ガービンのアイスマンフィンガーロール、レブロン・ジェームズの一人アリウープなど、『NBA 2K プレイグラウンド 2』には各選手の代名詞的なキメ技、「シグネチャームーブ」が100種類以上も登場します。 本作ではもちろんファッションにもこだわっています。ジャケット、シャツ、パンツ、ショートパンツ、シューズのカスタマイズ用アイテムも新しくなっており、ラン・ザ・ジュエルズ、オディッシー、DJプレミアといった人気アーティストの楽曲にも注目です。 リアルなゲームプレイやグラフィックスの表現を追求している『NBA 2K』シリーズと、カジュアルに現実離れしたド派手なダンクをキメられる『NBA 2K プレイグラウンド2』。どちらのゲームもバスケットボールファンはもちろん、誰でもバスケットボールを楽しめる作品です。友人やオンラインの向こう側にいる見知らぬプレイヤーと白熱した試合を繰り広げましょう。

『NBA 2K プレイグラウンド2』は、本日2018年10月16日発売。価格は、3,348円(税込)です。

©2005-2018 Take-Two Interactive Software, Inc. and its subsidiaries. 2K, the 2K logo, and Take-Two Interactive Software are all trademarks and/or registered trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. The NBA and NBA member team identifications are the intellectual property of NBA Properties, Inc. and the respective NBA member teams. ©2018 NBA Properties, Inc. All Rights Reserved. Officially licensed product of the National Basketball Players Association.

茶っプリン