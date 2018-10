『スタリラ』先行体験会が大盛況!超特大グラフィックタオルが抽選で当たるキャンペーンも開催中

ブシロードはスマートフォン向けゲームアプリ『少女☆歌劇レヴュースタァライト-Re LIVE-』の先行体験会を、10月13日(土)~14日(日)にAKIHABARAゲーマーズ本店にて実施しました。

以下、リリースより引用

(C)Project Revue Starlight (C) 2018 Ateam Inc. (C)TBS(JAPAN) (C)bushiroad All Rights Reserved.

monnchi