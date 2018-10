■新シナリオ「モッゴス編」登場

ストーリー、キャラクター紹介

新たに追加されるシナリオ「モッゴス編」は、巨大な火山から溶岩が流れ出す焔の国家「モッゴス」が舞台となっており、華やかな城塞都市や城下町、雄大な大地を巡り、さまざまなドラマが展開されます。ストーリーには新たなキャラクター「ルドルフ」(CV:高橋英則)、「アルフォンス」(CV:森嶋秀太)、「ヴィルヘルミナ」(CV:釘宮理恵)が登場。内戦で対立する父と息子、戦いを止めようとする少女との熱い冒険が繰り広げられます。

尚、これまで半年に一度のペースでメインシナリオのゾーンを複数追加してきましたが、今後は、これまでよりも短い間隔で1ゾーンずつ更新し、いち早くプレイヤーへ新ストーリーをお届けしていきます。

メインシナリオ追加記念Twitterフォロー&リツイートキャンペーン開催!

開催期間:10/21(日)23:59まで

期間中、「ミトラスフィア」公式Twitterアカウント(@mitrasphere_pr)をフォローし、対象の投稿をリツイートすると、リツイートしてくださった方の中から抽選で1名様に、「ルドルフ」役の高橋英則さんのサイン入り色紙をプレゼントいたします。

■「カラオケの鉄人」コラボレーション武具登場

開催期間:10/17(水)15:00 〜 11/18(日)12:59

「ミトラスフィア」×「カラオケの鉄人」コラボレーションキャンペーンを記念して、ゲーム内にコラボレーション武具が登場します。当コラボレーション武具は、期間中ゲーム内にログインすると誰でも必ず獲得できます。

■「広げよう!#ミトラスの輪」キャンペーン開催

開催期間:10/17(水)15:00 〜 11/18(日)23:59

期間中、友達と集まって「ミトラスフィア」をプレイすると、さまざまな特典が受けられます。

キャンペーン概要

集まった参加者の「ミトラスフィア」ゲーム内マイページ画面を並べて写真を撮り、代表者が特設サイト内応募フォームより必要事項を記載して申請すると、参加者全員にアバター武具「マチルダ親衛隊 Tシャツ」をゲーム内にて先行配布いたします。

全体参加人数に応じて全プレイヤーにプレゼント

キャンペーンの全体達成報酬として、全体参加人数に応じ、ゲーム内アイテム「ネキアメダル 250個」、「極意の書 1個」「海晶石 150個」などをすべてのプレイヤーにプレゼントいたします。

「#ミトラスの輪」応援キャンペーン

「ミトラスフィア」のマイページが表示された端末が並んだ写真を、ハッシュタグ「#ミトラスの輪」をつけてTwitterに投稿した方の中から、抽選で20名様に「ミトラスフィア」オリジナルモバイルバッテリーをプレゼントいたします。

※詳細は10/17(水)15:00 公開の特設サイトにてご確認いただけます。特設サイトについては、ゲーム内お知らせや「ミトラスフィア」公式Twitterアカウント(@mitrasphere_pr)にてお知らせいたします。

