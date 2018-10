当ツアーはUBISOFTの人気タイトルであるオンラインRPG「ディビジョン」シリーズの新作「ディビジョン2」が2019年3月15日(金)に発売することを記念して実現しました。「ディビジョン」シリーズの特徴の一つとして、現実世界をそのまま再現したと思えるようなリアルな景観が描写された再現性の高いマップを舞台にゲームを楽しめることが挙げられます。

「ディビジョン」聖地巡礼ニューヨークツアーは、「ディビジョン」シリーズのゲームの舞台となっている「ニューヨーク」と「ワシントンDC」の有名な観光名所「タイムズスクエア」などを観光していく内容となっております。また、ツアー参加者にはユービーアイソフト製作「ディビジョン2」オリジナルグッズのプレゼントをご用意しています。ツアーは2018年12月3日(月)に募集を開始する予定です。

※ツアーの日程、内容など多少変更となる可能性がございます。ワシントンDCへのツアーに関してはオプションとなる予定です。

■「ディビジョン 2」発売記念「ディビジョン」聖地巡礼ニューヨークツアー概要

ゲームの中でリアルに描写されている「タイムズスクエア」や「ロックフェラー・センター」などのニューヨークとワシントンDCの観光名所を楽しめるツアーです。

ツアー名:「ディビジョン2」発売記念「ディビジョン」聖地巡礼ニューヨークツアー(仮称)

主催:JTB

協力:ユービーアイソフト

実施期間:2019年2月22日(金)~2月26日(火)(3泊5日)

募集人員:限定20名様(最少催行人員10名様)

募集開始:2018年12月03日(月)

