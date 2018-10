ドラマ「SUITS/スーツ」【第2話】日本版❤️本家US版の徹底比較レビュー！

待望の新月9ドラマ『SUITS/スーツ』が先週から日本で放送されはじめ、全米を虜にしたUS版(本家)のスタイリッシュドラマがどんな風に日本版にリメイクされたのか?海外ドラマファンから目線で比較。日米のあらすじをご紹介し、毎週徹底比較!【毎週火曜更新 10/15日新着】

ハーヴィーが月9「SUITS/スーツ」公式Instagramを リポスト♡

10月8日から始まった『SUITS/スーツ』日本リメイク版ですが、前回もお伝えした通り、初回視聴率14.2%の好スタートを切り、見逃し配信も過去最高の視聴率だったそう。

第1話の見逃し配信は、8日の午後10時24分に開始(※配信期間は同月15日午後7時29分まで)され、14日までで視聴数は90万回という驚く視聴率だったそうで・・・

これまでの最高記録だった連続ドラマ「グッド・ドクター」の80万回を超えたそうですよ。

そして、US版の『SUITS/スーツ』の主人公の1人であるハーヴィーが上記のように第1話が終了した後にインスタでリポストしました。

https://m.media-amazon.com

ちなみに・・・

リポストと言うのは、Instagramでほかの人の投稿をシェアをすることを言います。このリポスト以外にもリグラムとも言います。

きっと日本版のキャスト達は、嬉しかったでしょうね~

その他にも、US版のドナ・ポールセン(演:サラ・ラファティ)が日本版のドナである中村アンさんをフォローしてコメなどくれたそうです。

SUITS -- Season: 2 -- Pictured: Patrick J. Adams as Mike Ross -- (Photo by: Robert Ascroft/USA Network/NBCU Photo Bank via Getty Images)

先週の1話のレビューでは、キャストを詳しくご紹介しましたので・・・

今回は、日本版の撮影場所などをちょっとだけご紹介していきます。

そのあとに第2話のエピソードのあらすじをご紹介して比較していきます。

ドラマ『SUITS/スーツ』の撮影場所を調べてみました♡

第一話の放送から、撮影場所が都内にお住みの方々でしたら、見たことある??

なんて思われた場所も結構あったのでは?

日本版とUS版の比較は出来ませんが・・・

まだまだ撮影は続くと思われますので、SNSなどの目撃情報などから分かった撮影場所をいくつかご紹介。

知っていたら、もしかしたら?

キャストに遭遇なんてことにもなるかもしれませんね。

全話 東京スクエアガーデン(中央区)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/07/TokyoSquareGarden.jpg/800px-TokyoSquareGarden.jpg

東京都中央区京橋三丁目に所在する超高層ビルである東京スクエアガーデン。

このオフィスゾーンの18階に「幸村・上杉法律事務所」が入っている設定のよう。

スーツ姿に身を包んだ甲斐と大貴が向かう先のビルの入口に『TOKYO SQUARE GARDEN』の文字が見えているようですよ。

甲斐と大貴がまだ出会う前に『東京スクエアガーデン』の前ですれ違ったシーンが描かれました。

1階にある「Grahm’s Cafe Los Angeles」(グラムズ カフェ ロサンゼルス)の近くにあるエントランスだと思われます。

東京スクエアガーデンエントランス Google マップ

第1話 ホテル雅叙園東京『旬遊紀』(目黒区)

https://cdn.ostrovok.ru/t/1024x768/mec/b3/b9/b3b9c3b4ca921a152023bfcd7b0043c2529cc388.jpeg

ストーリー後半で、甲斐が大貴とお食事しながら最後の大樹になれたかどうかの確認テスト?のような会話をした場所が、ホテル雅叙園にある高級中国料理店『旬遊紀』。

「合格だ」「おめでと鈴木大輔」と言ってたシーンを覚えていらっしゃる方もいるのでは?

この『旬遊紀』のなかにある個室で、撮影されました。

こちらのレストランですが、いくつか個室があり、使われたのは「仙遊 Senyu」という13-18名様用のお部屋のようです。

直径3メートルの大円卓と漆螺鈿細工の壁面がある広々とした空間が特徴。

重厚で落ち着いた雰囲気の個室になっており、お部屋代は¥13,000のようです。

個室のご利用 | 中国料理「旬遊紀」 | ホテル雅叙園東京

第1話 すみだ水族館(墨田区)

甲斐と出会う前の大貴が、替え玉受験を終えて替え玉をした相手に会っていた場所がここ。

『すみだ水族館』のミズクラゲの水槽前です。

大貴が「クラゲ好きなの?」なんて聞いて取得できた点数のことでトラブルになってしまいました。

結局お金は貰えずじまいだった・・・

US版では、替え玉をした相手の家のドアの前で話をしただけでしたね。

http://www.sumida-aquarium.com/images/zone/jellyfish/img01.jpg

ゾーンクラゲ すみだ水族館公式HP

第1話 グランドニッコー(港区)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/09/Hotel-Grand-Pacific-Le-Daiba-01.jpg/800px-Hotel-Grand-Pacific-Le-Daiba-01.jpg

祖母の病院費用を稼ぐために、1度きりと自分に言い聞かせて悪友の悪事の手伝いをすることになり・・・

その取引をする場所に訪れたのがこのグランドニッコーです。

本当にたまたまですが、「幸村・上杉法律事務所」の甲斐のアソシエイトの面接が行われいる部屋に逃げ込んだために甲斐と出会うことになります。

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/73/GrandNikkoTokyo2.jpg/1024px-GrandNikkoTokyo2.jpg

グランドニッコー東京 台場【公式】

第1話 吉田胃腸科外科(御殿場市)

第一話の後半で、「おばあちゃんが階段から落ちた」となぜか?病院からではなく悪友から掛かって来た電話の後に大貴が向かった先が「町立小山病院」。

この病院ですが静岡県にある『吉田胃腸科外科』だそうです。

※病院ですので、ご迷惑になってはと思い・・・あえて画像は載せておりません。

第1話 スタジオレンタル・ハウスSTUDIOピア Pia34 辰巳

http://www.studio-pia.com/studio/image/34-_shousai.jpg

甲斐の自宅となっていたのが、このスタジオレンタル・ハウスSTUDIOピア Pia34 辰巳でした。

こちらは、沢山のドラマなどに使われており・・・

同じフジテレビの月9だった「リッチマンプアウーマン」やジャニーズの番組撮影にも使われていましたね。

おそらくこちらは、ちょくちょく甲斐の自宅としてこれからも登場するはずですね。

Pia34 辰巳|STUDIOピア

第1話 小山町立北郷中学校(静岡県駿東郡)

大貴が鈴木大輔になりきるために、本物の大貴が通った場所などを記憶するためにわざわざ見に行ったシーンで使われました。

その際門にあった名前は「私立宝塚学園中学校」だったのですが、本当は『小山町立北郷中学校』でした。

第1話 ネプラスウルトラ六本木

https://scontent-nrt1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/228860841406810299113234968649706186607822n.jpg?nc_cat=110&oh=48f4ca53ae9d6837438450299f4800a4&oe=5C4681F0

六本木駅すぐにある会員制のバー。他局で大人気だったドラマ「○○直樹」で使用され有名になったシガーバーです。

織田裕二さん演じる甲斐正午が1人で飲んでいるシーンで、そこに元上司である柳慎次(國村隼さん)がやってくるシーンで使われました。

大人っぽくて・・・会員制ながらも足を踏み入れたくなるバーですね。

甲斐の行きつけのお店であれば、こちらもまた登場するかもしれませんね。

Ne plus ultra新規会員様ご入会のご案内... - Ne Plus Ultra六本木店 | Facebook

第2話 神奈川県立がんセンター(横浜市)

http://kcch.kanagawa-pho.jp/common/images/topslide_img01.jpg

第2話の予告で「海部病院長がセクハラか!?」というWEBニュースに映っていた「東都医科大学病院」(架空の病院設定)の外観ですが・・・

『神奈川県立がんセンター』かな・・・と思っていたら、やはりそうでしたね。

他局の医療ドラマでも使われていたので、ここは結構撮影で使われるのかもしれませんね。

この作品では、ドラマ撮影の定番と言われいてる場所やら、その他にも沢山の撮影場所でキャスト目撃情報があり・・・。

中島裕翔さん演じる大輔が、甲斐に言われてスーツを選びに行った所は、銀座の英國屋本店だそうですし、この他にもさまざまな目撃情報などがありますが、この続きは、また違う機会に・・・・

本家US版と日本版「SUITS スーツ」の第2話の違いは?

https://m.media-amazon.com

さて、日本版の「SUITS/スーツ」の撮影場所など、ちょっとトリビアのようになってしまいましたが、

ファンの方はお知りになりたいかもしれないと思いご紹介しました。

では、早速本家US版の「SUITS/スーツ」2話のあらすじと、日本版の「SUITS/スーツ」の予告と詳しいあらすじをご紹介します。その上で、違いや類似点などを検証していきます。

その上で、違いや類似点などを検証していきます。

本家US版「SUITS スーツ」シーズン1 第2話あらすじ

SUITS -- 'Pilot' -- Pictured: Gabriel Macht as Harvey Specter (Photo by David Giesbrecht/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images)

マイクが弁護士事務所に就職して、初めての仕事は、プロボノ活動の一環として事務所がハーヴィに依頼した無料の弁護。

その依頼内容はというと・・・・

権力を利用して愛人契約を迫るセクハラ問題。

プロボノ案件であるセクハラ訴訟の案件を任されたマイクは依頼人に会い、「会社のCEOから愛人になれと言われて、それを断ったら解雇された」と聞きます。

NEW YORK, NY - JUNE 12: Patrick J. Adams and Gabriel Macht of Suits attend USA Network and Mr Porter.com Present 'A Suits Story' on June 12, 2012 in New York, United States. (Photo by Jamie McCarthy/Getty Images for NBCUniversal/USA Network)

しかし、会社からの社内調査報告書ではセクハラの事実はないと記載されており・・・

セクハラの案件は証拠がない限り訴訟は難しいと聞いたマイクは絶望的になります。

そこでマイクは、ハーヴィーから助言を受け、過去のセクハラについて調べることに・・・

するとある証人を見つけるのですが・・・

しかし、これも上手くいきませんでした。

その後、ハーヴィーが隠された真相に気付いてマイクをサポートし、会社から和解金25万ドルを得ることに成功します。

マイクとハーヴィーがタッグを組んだ初の訴訟案件で勝利となります。

というあらすじになっています。

https://m.media-amazon.com

SUITS / スーツ | AXNジャパン

海外ドラマ『SUITS/スーツ』(US版)が原作である新月9ドラマですが・・・

この先のドラマ『SUITS/スーツ』の日本版のあらすじが分かるかもしれませんよ。

日本版「SUITS スーツ」シーズン1 第2話あらすじ【予告編】

甲斐正午(織田裕二)は、クライアントである『いろは銀行』の佐橋哲平(米村亮太朗)から内部告発を受ける。部長の谷川好昭(長谷川公彦)が預金を不正流用し水商売の女性に貢いでいるというのだ。

同じころ、鈴木大輔(中島裕翔)は、甲斐に命じられ、プロボノ=無料法律相談会の仕事に取り組んでいた。そこで大輔は、勤めていた病院の院長から愛人にならないかと誘われたが、それを断ったせいで解雇されたという看護師・河瀬今日子(関めぐみ)の相談を受ける。

今日子に同情した大輔は、法廷で闘うべきだと彼女に告げると、甲斐にもその旨を伝えた。

甲斐は、クライアントに同情するなと言って一度は反対した。だが、相手が東都医科大学病院院長の海部政継(中村育二)だと知ると、すぐに先方に連絡するよう命じる。

海部は日本医師協会の次期会長候補。スキャンダルを嫌って示談に応じるはず、という甲斐の読みだった。

海部の代理人弁護士・館林憲次(小須田康人)は、甲斐の予想通り、大輔が提示した金額での示談に応じる。交渉成功を喜ぶ大輔。だが、甲斐の秘書・玉井伽耶子(中村アン)は、物事が上手くいきすぎているときは必ず不吉なことが起こる、と大輔に告げる。

その予言通り、大輔は、アソシエイトを監督する立場でもある蟹江貢(小手伸也)から、仕事に関しては逐一報告書を提出するよう命じられる。さらに、海部のセクハラ疑惑を報じるネットニュースが流れてしまい……。

SUITS/スーツ - フジテレビ

日本版ドラマ『SUITS/スーツ』第2話 詳しいあらすじ【ネタバレ注意】

大輔は、無料法律相談会(プロボノ)の案件で相談に来る人の話をそれぞれ聞くことになるのですが・・・

「借金が5万円」だとか、「嫁を殺人罪で訴えたい」とか・・・

彼らは、それぞれの悩みを大輔に相談するのですが・・・どれも正直法律相談をする前にすることがあるだろう?と思われるような案件ばかり・・・

一人では全部観られないと思った大輔は、甲斐に手伝ってくれるように頼むのですが・・・

甲斐は断ります。大輔は、「それじゃあ無責任だ」と甲斐に告げると、「金も払わず、悩みを聞いてもらおうだなんて無責任だだと思わないか?」「プロボノは無意味なんだよ」なんてことを甲斐から言われてしまいます。

そして、次に大輔が話を聞くことになった女性から相談を受けた内容が、

「生活費や息子の養育費をみるから愛人にならないか」と言われ、それを断ったら解雇されてしまった女性が再就職も邪魔され働くことが出来ずにいるという相談だったのです。

一方、甲斐は、顧問弁護士をしているいろは銀行の佐橋から電話があり・・・

内部のとある人物の事で相談したいことがあると・・

女性の話を聞いた大輔は、不当解雇で訴訟をするということを甲斐に報告すると、

「セクハラは物証がなければ勝てない!クライアントに同情はするな!現実の厳しさを教えてあげるのも弁護士の仕事だ!」

と言いながらも・・・

その訴訟相手の名前を見たとたん、掌を返すように「前言撤回だ、アポを取れ」と言い出します。

次期会長の筆頭格であり、政界にも太いパイプを持った院長。

セクハラのイメージを着けると困るからまちがえなく示談に応じると言われて訴訟相手の病院へ行くことに・・・・。

甲斐は「俺は、ただ働きはしない。簡単なことだ、行って示談を申し込めばいい。初めてのおつかいだ!」と言って大輔は仕方なく一人で行くことに・・・。

相手の弁護士に挨拶をすると、「幸村事務所なら、僕の同期がいます。」と言われた大輔。(後にこれが蟹江だと分かります。)

早速相手方の弁護士と話し合いをすると・・・

甲斐の言うとおり、「事実認識は必ずしも一致しませんが、ご意向通り、示談に応じる」と言われて有頂天になって事務所に戻る大輔でした。

喜び勇んで事務所に戻り、伽耶子に「きっと不吉なことが起こる、鈴木先生には必ず不幸が起こる」と言われたとたん、話しがあると言って蟹江に呼ばれる大輔。

部屋に入ると蟹江は、「君は甲斐のアソシエイトではあるものの、若手監督官である私も君の玉を握ってる」と冗談を言いながら、甲斐だけではなく自分も上司であることをほのめかしました。

そして、「甥っ子が同じハーバードなんだ、君は何期卒だ?」と聞かれる大輔。

得意の抜群である記憶力を使って、覚えた本物の大輔の過去の記憶を頭の中で手繰り寄せ、その場をやり過ごそうとしているところへ・・・部屋に仕事を終えた事務員が入ってきます。

しかし、蟹江は彼に対して仕事が遅いと言ってその場でいきなり解雇してしまいます。

その様子に驚く大輔でした。

蟹江は、甲斐の仕事をしていたとしても、アソシエイトの監督である自分にも報告書を提出するように命令します。

その後、甲斐が大輔の元にやってきます。

「いったい、どうゆうことなんだ?ニュースは?」と・・・・

すると、ネットニュースで示談したはずの病院長のセクハラのニュースが流れていました。

「こんなニュースが出たら、示談はご破算だな」と甲斐に言われてしまいます。

このフェイクニュースによって、病院の院長の名誉が傷つけられたと逆に訴えられることになってしまいます。

情報をリークしたのは、彼女の弟さんだったのですが・・・

示談金まで決まったのに、どうして勝手なことをするのか?と大輔はその女性に怒りを覚えて嫌味を言ってしまうのですが・・・

「身に覚えもないことで解雇され、再就職してやり直したいのに、それを邪魔されお金のためではないのに、事実を言って何が悪いんですか?」と訴訟を起こした女性に逆切れされてしまいます。

事務所に戻った大輔は、「セクハラ訴訟」について、同僚の弁護士たちに協力を求めるのですが・・・

甲斐先生の案件で結果が出ないと何言われるか分からないし、失敗してクビになるのが嫌だから巻き込まないでくれと断られてしまいます。

聖澤(新木優子)にも「前の事務所で同じようなセクハラがあり、自分以外にも被害者が沢山いたので連帯して訴えようとしたけれど、諦めた」「セクハラは、物証がないと立証は難しい」と言われる大輔・・・・

一方甲斐は・・・

ジムで待ち合わせたいろは銀行の佐橋と会うのですが・・・

(甲斐は、いろは銀行の顧問弁護士です)

佐橋は、いろは銀行の谷川部長が内部資金で銀座のクラブの女性に貢いでいる証拠の資料を渡します。

代表である幸村から蟹江と甲斐は呼ばれます。

二人に見てもらいたいものがあると「企業内のハラスメント調査」の報告書を見せます。

「社員の7割が上司のハラスメントを経験している」という資料を見た二人。

甲斐と蟹江は、この企業は散々なひどい状況だ!と言い放つのですが・・・

これはうちのファームだと幸村に言われて驚きます。

その後はそれぞれが責任の擦り付け合いに・・・・

一方おばあちゃんが入院している病院から大輔に留守電が入っており・・・

仕事で迎えに行けない大輔は、砂里に電話で代わりに迎えに行って欲しいと頼みます。

翌朝、蟹江が大輔を呼び止めます。

「昨夜同級生の館林と食事をしたよ。君のクライアントは看護師時代に窃盗事件を起こしたんだって?」と聞き驚きます。

それを聞いた甲斐は、「示談なら勝てるって言ったのに、訴訟になったら勝ち目はない。海部がセクハラしまくっていたのは昔から有名な話。判事がもっともらしいと思ったことが現実だ。裁判で立証できなければそれはウソになる」と大輔に言います。

そんな時、聖澤に言われたことを思い出した大輔は、海部のセクハラ被害者が他にいるのであれば、もしかしたら物証を持っている被害者がいるかもしれないと気が付きます。

そして、元被害者である宝田さとみさんという女性が被害を受けているであろうと知った大輔はその女性の元へ。

「同じようにセクハラ被害を受け不当に解雇された女性を救いたいから、裁判で証言してほしい」とお願いしたのですが・・・

工場の経営もうまくいっていないし、主人にこれ以上やっかいなことを持ち込みたくないとその女性は大輔の願いを断るのですが、大輔の説得に最後は応じます。

甲斐は、「今までずっと泣き寝入りしていたのに、なんで今さら?金でもちらつかせたか?」と大輔の手の内を見たかのように大輔に言い・・・

その疑問に答えるように大輔は甲斐に「物証以上に証拠があり、実はその女性は2年前に海部の子供を中絶していました。」と伝えます。

それを知った甲斐は、すぐさま相手方にアポを取るように大輔に指示します。

海部と弁護士に対して「訴訟を諦めない限り、宝田さんに証言させる」と伝えると・・・

「インターネットにあの情報が出てしまった以上、示談は出来ない」という相手方に対して

甲斐は、「虚偽の情報だったと訂正情報を流させるから、示談してほしい」と伝えると相手は検討させてほしいと言ってくるのですが・・・

大輔は甲斐に対して

「セクハラをウソだったと言ってしまえば、海部の悪事は封印されてしまう」と食いつきます。

「示談金が入れば、新しい人生が出来る。人生金じゃないなんて偉そうなこと言うのは幻想だ。お前だって金さえあれば運び屋なんてしてなかっただろ?」と言われた大輔は黙ってしまいます。

甲斐は、「例の工場の女性に病院側が接触する可能性があるから見張っていろ」と大輔に指示。

「そこまでしなくても・・」と言う大輔に対して甲斐は「俺が関わった以上何がなんでも勝つ!」と言い放ちます。

車に乗り込んだ甲斐は、大輔に「まともなスーツを買えって金を渡したはずだが?」と聞くと

「このスーツは、そのお金で買ったんです。」と大輔は答え・・・

「何着買った?」と甲斐が再び聞き・・・

大輔は、甲斐に向かって手を広げて5着だと答えます。

それを見た甲斐は、ため息をつきながら「やり直し!!」と言って、大輔の広げた指の間に名刺を挟ませました。

一方、大輔におばあちゃんのお迎えを頼んだ砂里は、大輔のおばあちゃんを東京の施設に移動させるために病院に迎えに行きます。

甲斐は、いろは銀行の件で情報屋である井能昌文(演:濱津隆之)にお金を渡し写真を入手。

大輔は、甲斐が紹介したオーダーメイドのスーツのお店に行くのですが、最初軽くあしらわれてしまいます。

ところが、甲斐の名刺を見せたとたん掌を返すように態度が変わり・・・

「肩幅44・胸囲94・裄丈85・ズボンの総丈102」とスーツの寸法を測られる大輔。

そこへ祖母を迎えに行ってくれた砂里から電話が・・・・

とりあえず大輔は、オーダースーツではなく今すぐ着られる新品のスーツに身を包むことに。

いろは銀行の不正をしている件を伝えに部長に会いに行った甲斐。

「そんなバカげたウソに踊らされていないで、最善の策を考えてくれ!」と言う部長に対して

「内部資金に手を付けて女に貢いでいる行員がいるだなんて、週刊誌に出たら僕にとっても恥ですから・・・」と・・・・

「部長、その子のためにマイアミに別荘かってやったそうじゃないですか?」

と言って甲斐は部長に情報屋から受け取った愛人との写真を渡します。

「こんなヤクザまがいなことをして許されると思っているのか!!!」と部長は怒鳴るのですが・・

「あなたが身を黙って引く方が銀行ひいてはあなたの最善の策ですよ」と甲斐は伝えます。

事務所に戻った甲斐は自分の部屋でお酒をグラスに注いでいると

「勝利の美酒?それとも??」と言いながら幸村が部屋に入ってきます。

「プロボノでとんでもない大物が釣れたと噂だけれど・・・被害女性の名前はなんだったかしら?」

と幸村に被害者女性の名前を聞かれるのですが・・・・

案件の内容は知っていたものの、新人である大輔に丸投げしたので答えられない甲斐。

それを知った幸村は、「今のあなたをシニアにすることは絶対にないし、むしろ降格もあるからそのつもりで・・・」と伝えて部屋を去ります。

仕事が終わった大輔は、甲斐から紹介されたスーツ屋ですぐに来て帰れるスーツを取りあえず買い求めてカッコいいスーツを着ておばあちゃんに会いに行きます。

そんな立派なスーツを身に纏った大輔の姿を見たおばあちゃんと砂里は驚きの表情で固まります。

そして祖母は、

「反則!!そんな立派なスーツを着て!!あんたどこでそんなスーツを!!!もったいない!」

と遠回しの言い方で褒めるのですが・・・

砂里にお礼を言って家に帰るとマンションの鍵が壊され、家が荒らされてしまっていた大輔。

バスルームの屋根裏に隠してあったお金は無事だったのですが・・・

怒りを覚えた大輔は、遊星に怒鳴って電話をします。

「どこで俺の住所を調べたんだ!もう俺に近ずくな!!」と伝え電話を切ります。

家に置いておくわけにもいかず、翌日事務所に大金の入ったアタッシュケースを持って出勤した大輔。

廊下で蟹江にまだ報告書をまとめていないのか?と怒られる大輔。

「時間がないのなら、私が手を貸そう。資料を見せて見ろ!」と言って大輔の持っていたアタッシュケースに手をかけた蟹江に

「触らないでください。今日中にまとめますから」と激しく動揺するように伝えてその場を去ります。

大輔は、自分のディスクの引き出しにお金を隠し鍵をかけます。

そこへ甲斐がデスクにやってきて

「被害女性を監視しておけと言わなかったか?」と・・・

「宝田さんなら、電話で状況確認もしてますし、レコーダーも渡しましたから大丈夫です」と言う大輔に甲斐は「ダメだ、何があるか分からない。それと彼女がオペした病院を聞き出せカルテが残っているかもしれない」と言って部屋を出ます。

そこへ大輔に電話が・・・

不動産屋から電話があり、部屋を荒らされたので引っ越しをすることにしていた大輔。

海部院長からセクハラで訴えた女性である川瀬さんに訴状が届きます。

「名誉棄損で相手に訴えられた」と甲斐に伝えたところ・・・

「どうしたらそんなことになるんだ?」

「例の女性をちゃんと監視してたんだよな?」

「カルテは手に入れたのか?」

と聞く甲斐。大輔は何も言い返せず・・・

「証言してくれる彼女を説得して来い」「俺が関わった以上負けは許さない。もし負けるようなことになったら君はクビだ」と言われてしまいます。

大輔は再び説得しに行くのですが・・・

「他人の人生を巻き込んで、あんな大きな病院の院長を敵に回したらどうなるか、彼女だって覚悟していたはず!頑張って欲しいけれど、私たちは自分たちの事で精一杯だからもう関わらないでくれ」と言われてしまいます。

「クライアントに同情をするな!勝てもしない勝負に出て討ち死にして誰が幸せになるんだ?」と甲斐に言われたことを思い出す大輔。

「玉井さんの言ってたこと当たってました。僕はつけを使い果たしたみたいです。」と伽耶子に言って肩を落として甲斐に会うのをやめ大輔は甲斐の部屋の前から去ります。

大輔は、弁護士バッチを外して机の上に置き帰ろうとロビーへ降ります。

甲斐「逃げる気か?」

大輔「どうせクビですよね?」

甲斐「まだ負けが決まっわけじゃないが・・・」

大輔「どのみち蟹江先生との約束も守れなかったし」

甲斐「蟹江と約束?どうせまた書類整理のバイトを首にしたのを見せたんだろ?あれは新人が入った時のアイツのお約束だ。」

「経歴詐称しながら弁護士やるなんて、そんな違法行為、うまくいくはずなかったんです。なぜ宝田さんの監視を怠ったか分かりますか?例の悪友にアパート突き止められて引っ越ししなくちゃならなかったからです。そうやってビクビクしながら仕事してればミスも出るし、上司の要求にも答えられなくなるんです。」という大輔に対して・・・・

「確かに、お前は弁護士失格だ。けど、それは経歴詐称やミスをおこしたからではない。本気じゃないからだ。その金はクビになった時の保険ってわけか?そうやって逃げ場作りながら生きてるような半端な人間は、何やらせたってまともな仕事なんか出来っこない。やめたいなら勝手にしろ!それはお前が決めることだ。ただし、あの看護師の弁護だけは最後までやれ。お前に見放されたら彼女どうすればいいんだ?同情したんだろ?なら最後まで同情して弁護してやれ。逃げ出すのはそれからでも出来る」と甲斐に言われます。

そんなことを言われて…

大輔はおそらく心の中に変化が起きたのか?

お金を持って遊星の家に・・・

「これで貸し借りなしだ。」と言って札束を部屋にばらまき金輪際俺にかかわるなと遊星に伝えます。

翌朝、ハラスメントで俺の新人を追い込むなと甲斐は蟹江に忠告します。

大輔は、もう一度説得を試みようと思ったのか、宝田工業へと足を運びます。

しかし、工場に重機が納入され、社員まで雇っているのを見つけ甲斐に連絡します。

どうやら、病院が接触してお金を渡して黙らせたようだと二人は気が付くことに・・・。

それを知った甲斐は、再び大輔と訴訟相手の元へ・・・

「訴えを取り下げてください。示談で行きましょう。」と再び甲斐は病院に対して伝えるのですが・・・。

「物証もないのに取り下げるなんで出来ない。」と病院長と弁護士に言われます。

そこで、甲斐と大輔はセクハラの証拠ではないのですが・・・と言って、宝田さんに預けていたボイスレコーダーの録音テープを聞かせます。

そこには弁護士の声で

「裁判の証人になったところで、勝ち目はありませんよ。協力すれば、うちの病院から助け船を出してもいいですよ。」という内容が流れてきて・・・それを聞かされた院長と弁護士は、示談に応じます。

ハイタッチを求めた大輔は、甲斐から握手を求められるのですが掌をたたき驚く甲斐。

実は、先日不正流用の件で相談してきた佐橋に、谷川部長を追い出した見返りに工場の融資を頼んでいたのでした。

示談金390万の示談書を彼女に見せ、再就職の妨害はしないことを約束したと告げると・・・

彼女はその示談書を見て喜び「あんな大それたことをして実は怖かったんだ」と言って大輔に感謝します。

一方甲斐は、所長である幸村と新人であるアソシエイトの大輔の話に・・・

「新人君が追い込まれて辞めることになったら、昇進の話しはなし」だと言われた甲斐は、

「あいつはやめないよ」と自信を持って言いました。

日本版&US版「SUITS スーツ」 第2話の違いは?

NEW YORK, NY - JUNE 12: (L-R) Rick Hoffman, Patrick J. Adams, Meghan Markle, Sarah Rafferty, Gina Torres and Gabriel Macht of Suits attend USA Network and Mr Porter.com Present 'A Suits Story' on June 12, 2012 in New York, United States. (Photo by Jamie McCarthy/Getty Images for NBCUniversal/USA Network)

さて、第2話のストーリーを知っていただいたところで・・・

日本版とUS版の違いをご紹介していきます。

大輔(マイク役)がプロボノを甲斐(ハーヴィ役)から任されるのは、同じでしたね。

その後、プロボノのシュチュエーション的には・・・・

セクハラ問題は同じなのですが、病院と企業のトップという職業の差がありました。

この案件を処理する間に起こる様々なことは、それぞれクライアントと会ったり、裏を取ったりと・・・

それなりの事をしていますね。

ただ、ラストに示談金を支払うことになるまではUS版も日本版も同じなのですが・・・

その後の展開がちょっと違いました。

いろは銀行の横領の案件も、ジェシカに頼まれたクライアントを守るためのものであった点もちょっと違いましたね。

そのちょっとした違いですがご紹介していきます。

ハーヴィーに他の被害者から物証を見つけるよう指示されるUS版

https://m.media-amazon.com

海外版では、セクハラの案件をハーヴィーに伝え、手伝ってほしいとマイクがお願いします。

先方から調査記録が届いたとマイクはハーヴィーに助言を求めます。

ここで、マイクが

「感じのいい女性で・・・」と話し始めると・・・

ハーヴィーは、「感情移入をせずに、事実だけを言え」と言います。

「親身になるのは当然だろ!」とマイクは反論するのですが、

「勝てばそれでいい」と答えるハーヴィー。

それに対して「両方大事だ!」とマイクは答え、

「お前に気を遣うのは俺は嫌だ」とハーヴィーが言葉を返すシーンがありました。

https://m.media-amazon.com

このシーンUS版では冒頭にこの会話がありますが、似たようなシーンが日本版にも盛り込まれていましたね。

日本版では、大輔自身が聖澤(演:新木優子)に言われたことを思い出して訴訟を起こした人以外にも被害者がいることに気が付くのですが・・・

US版では、ハーヴィーに「雇用者のセクハラを証言する社員なんていない。全ての女性退職者のリストを提出するよう請求しろ」と言われ・・・

会社を辞めた被害者を探すようにうながされます。

クライアントに感情移入をするな!という言葉は日本版もUS版も同じように言われていましたね。

「新しいスーツを買え!」と言われた時のシュチュエーションは?

https://m.media-amazon.com

エントランスで委任契約書やその他の請求書などの作り方の話をしていた二人が、事務所に入りドナと話をします。

マイクは委任契約書の作り方を教えてほしいとドナに頼むと・・・

「お尻のふき方まで教えてあげるわよ」なんて皮肉を言われながら、ドナから名刺を渡されます。

「俺の行きつけの店だ、スーツを買え!」とハーヴィーに言われます。

「何を着ようが俺の勝手だ!」と反論したマイクにハーヴィーは、「弁護士は服装で判断される」と伝えるとマイクは「助言だなんて、俺の事を気にしてくれてるの?」と先ほどハーヴィーに言われた皮肉を皮肉で返します。

(おそらくこれが日本であれば、こんないい方をしたら上司に怒られてしまうかも?)

すると「上司であるの俺が笑われるからだ!その細いタイ目障りだ!」と答えるのですが・・・

このシーンもドナがいるのでシュチュエーションは違うものの・・・日本版に盛り込まれていましたね。

マイク(大輔)の目の前でルイス(蟹江)が脅したシュチュエーションは?

https://m.media-amazon.com

会社から定時で帰ろうとしたマイクをレイチェルが呼び止め、「アソシエイトが9時で帰ったらクビになるわよ。ルイスが呼んでる」と伝えにきます。

日本版では、もう少し後になってルイスに呼ばれるのですが・・・

US版では最初の方にこのシーンがありました。

日本版でご紹介したあらすじと同様に、クビにするのですが・・・

US版では、ルイスはバイトの事務員に演技をさせてクビにしたふりをしていたんでしたよね。

しかし、そのことはさておきマイクの目の前で従業員の仕事が遅いと言ってその場でクビにしたことには変わりはありませんでした。

ここは、まさに同じでしたね。

大輔やマイクがお金や大麻を隠していた場所は?

https://m.media-amazon.com

その日マイクが家に帰ると、合いカギを持っているトレヴァーがソファーでくつろぎながらテレビを観ており・・・

縁を切ったはずの彼が家にいたことにも怒りを感じていたし、彼の話を聞いて危ない仕事だと分かっていたのに連絡しなかったトレヴァーに対してますます怒りを覚え、騙されたことだけでも怒っていたマイクはトレヴァーに鍵を置いて立ち去るように言います。

日本版では、大輔はバスルームの屋根裏にお金を隠していたのですが・・・

US版では大麻をピザの箱に入れ、オーブンの中に隠しています。

ここは、大きなピザのボックスにお金を隠すっていうのがアメリカっぽい感じはしますよね。

もちろんアメリカにはユニットバスのような感じのバスルームがないですし、あったとしても湿気の多い場所に乾燥大麻を隠したらダメになってしまうでしょうから、ここしか隠す場所がなかったのかもしれませんが・・・・

その後、再び諦めきれていないトレヴァーは、マイクの部屋を荒らして大麻を探します。

これは、日本版でも描かれていましたね。

ハーヴィーとドナは夫婦みたい♡甲斐と玉井は・・・・???

https://m.media-amazon.com

ストーリーの途中で、朝ハーヴィーが出勤してくると・・・

「ドナ、例の・・・」と言うと、ドナは書類を差出します。

「それから・・・」と言うと、ドナは彼の好きなコーヒーを渡します。

あまりの手際の良さに、

ハーヴィーはドナに

「結婚してくれるか?」と言うと・・・

「もうしてるわよ。七年も・・・」とドナが答えるのですが・・・

このツーカーのやり取りを観ても分かるように

専属の秘書である7年連れ添った?(一緒に仕事をしている)ドナはハーヴィーが欲しいものを言われなくてもすでに準備しています。

その点甲斐の秘書である玉井は・・・

まだそんな感じの様子は見せていないのがちょっとだけ残念ですね~

甲斐の事は分かっているという設定の感じは匂わせてはいるのですが・・・

この点、今後注目ですね。

第3話の予告編を見て頂けるとお分かりになりますが・・

玉井さん、ちょっとお化粧が濃くなってドナっぽくなってきたかも???

ストーリーの中で映画やドラマなどのジョークを交えるUS版

https://m.media-amazon.com

レイチェルとマイクは残業の食事を取りながら、セクハラ案件の事例を調べていると・・・

そこにハーヴィーが・・・・

まだ何も証拠や過去の案件を見つけていないと言ったマイクに「いちゃいちゃしてないで仕事をしろ!!俺は負けたくない。」と言って去っていきます。

それを聞いたレイチェルは「会社の調査に問題はない。私たちの方が強要して悪者みたい」と・・・

その言葉を聞いたマイクはあることに気が付きます。

翌日棄却を求めた相手方と法廷内で、「CEOが自社の社員にハラスメントを調べさせるのは、ある種強要になってしまう。正確な調査が出来るはずがない・・」と法廷で判事に訴え退職者リストを提出することを認められます。

https://m.media-amazon.com

この時、マイクはハーヴィーに「かっこよかった!ゴッドファーザーみたいだ!」と言うと、ハーヴィーは、「俺はあんなに太ってない」「じゃあ、コルドーサだ」「いや、クレメンザだ!」「正解、知ってるかどうか試した」「引っかかると分かってたよ」

なんていうジョークを飛ばしあうのですが・・

海外映画や海外ドラマでは、ちょくちょくストーリーの中で映画やドラマなどのキャラを使って皮肉を言ったり茶化したりジョークを言うのが定番ですが・・・

こうゆうシーンは日本版では見受けられませんでしたね。

※「コルドーサ家」とは、「ニューヨーク証券取引所」や「コロンビア大学」の創立者になったうちの1人であります。

※クレメンザは、ゴッドファーザーのコルレオーネ・ファミリーの幹部でヴィトーに仕えた後に、後を継いだマイケルにも仕えた人物。

マイクとレイチェル、大輔と聖澤の距離感は・・・?

https://m.media-amazon.com

セクハラ案件を出前を取り、自分の事を話ながら調べものをしていたマイクとレイチェルに比べて・・・

大輔と聖澤の関係はまだまだ近くありませんでしたね。

示談を得た大輔が事務所に戻って、戸惑う聖沢に無理やりハイタッチを求めたくらいな関係でしたからね。

ハーヴィー(甲斐役)から紹介された紳士服店での対応は?

https://m.media-amazon.com

ハーヴィーから名刺を受け取って尋ねた行きつけの紳士服屋にマイクが入ると「当店ではジーンズは扱っておりませんが・・・」と言われてしまうのですが・・・ハーヴィーの知り合いだと聞くととたんに態度が変わります。

ここは日本版はUS版に忠実に描いていましたよね。

ハーヴィーは女性情報屋から、甲斐は男性情報屋から情報を買う

https://m.media-amazon.com

詳しいあらすじからも分かるように、甲斐は情報屋は男性だったのに対し、US版ではヴァネッサという女性とバーで会って情報を受け取ります。

別のセクハラ被害者の心を揺さぶったのはお金?情?

https://m.media-amazon.com

日本版ではなかったシーンがあります。

マイクは相手側から送られてきた1週間はかかるだろうと思われた書類の山の中から一晩で不審な点を見つけたのですが・・・

日本版では、そのシーンはありませんでした。

その書類によって見つけた同じようにセクハラを受けた女性から証言を得ようとマイクは被害者女性に会いに行き、断られるのですが・・・・

その部分はそのまま同じように日本版にもありましたね。

ただし、日本版では大輔はお金をちらつかせたのですが・・・・

US版では、もしお嬢さんが同じような目にあったらどうしますか?と情に訴えました。

ジェシカにも幸村にも、ハーヴィーや甲斐は見抜かれてる?

https://m.media-amazon.com

状況下は違うものの・・・・

ジェシカは、ハーヴィーがプロボノを新人アソシエイトに丸投げしたことをしっており・・・

日本版のあらすじで幸村が甲斐に尋ねたと同じように、被害者女性の名前は?と聞くのですが・・・

このシーンも日本版とUS版どちらもありました。

ただ・・・ジェシカの方がちょっと威圧感があって怖い感じでしたけどね・・・・

US版ではドラッグテストの検尿検査が???

https://m.media-amazon.com

US版でトレヴァーに部屋を荒らされた翌朝、マイクは大麻が入ったブリーフケースをもって出勤。

これは、日本版でも同じでした。

ただし、中身はお金でしたが・・・・

事務所に入るとルイスに声をかけられるとこまでは日本版もUS版も同じなのですが・・・

US版ならではの尿検査のドラッグテストをするとルイスに言われます。

日本ではこの検査は、警察で常習犯だと思われていない限りは行われない検査ですものね。

https://m.media-amazon.com

そこで、日本版と同じように従弟がハーバード卒でマイクと同期なのに、君の事を知らないとルイスが伝えると・・・・

恐るべき記憶力で、過去の記憶を探ったマイクは、一度は僕も知らないと言ったものの・・・

「思い出した、成績が7位で卒業したミッチェル・サンバーグだね。」とルイスに向かって答えその場を乗り切りました。

そして、同じように自分のディスクの引き出しにブリーフケースを鍵をかけてしまいます。

ストーリーのパートは違うものの・・・

甥っ子と従弟という部分も違うものの、ドラッグテスト以外は、ほぼ忠実に描かれていましたね。

ここが一番の見どころ!!マイク(大輔)が人として成長する部分♡

https://m.media-amazon.com

ハーヴィーは、証言録取の前に証人にヤバい過去がないかどうかをマイクに全て確認しておくように伝えるのですが・・・

証言録取では、彼女の過去に犯罪歴があることが判明・・・

17歳の時に1000ドルの宝石を盗んだ過去が・・・

https://m.media-amazon.com

証言録取に失敗したマイクは日本版の大輔と同じように名札を机に投げつけて会社を去ろうとします。

(日本版は弁護士バッチでしたが・・・)

そこへタイミングよく?ハーヴィーが追いかけて来て

「証人はどうした?」

「失敗した、説得できなかった」とマイクは答えます。

「だから辞めるのか?」と社員証を見せるハーヴィー

「どうせルイスが僕をクビする」

「何の話だ?」

「ヘマをしたゲイリーをやめさせた。僕も失敗したらクビだと言われている」と答えるマイク

「もう一度証人を説得しろ!」

「無駄だ」

「諦めるな。僕は危険を冒してお前を雇ったが、行き詰まったらもう投げ出すのか?逃げ道を用意していたくせに!カバンを隠していただろう?弁護士で失敗してもそれ金に変えればいい。元の生活に逆戻りだ!辞めるのはルイスや俺のせいじゃない。自分の力のなさを認めるのが怖いからだ」と言われます。

この部分、日本版にもありましたね。

https://m.media-amazon.com

その後、US版ではマイクは「もう辞めたい」と言って彼の内なる弱さを祖母の前で見せます。

ああゆうシーンは、日本ではあまり描かれないシーンなのかもしれません。

あなたは家族に弱さを見せていますか?

おそらく多くの日本人は、親や家族に心配かけまいと弱さを見せないケースが多いかと思われますが・・・。これをお読みの方はいかがでしょうか???

結局マイクや大輔はスーツをどうしたの??

日本版では結局甲斐から大輔は指摘を受け、再び行きつけの紳士服店へと足を運ぶのですが・・・

US版では、ハーヴィーから今の自分を指摘され、祖母からは「クビにならない限り辞めないと誓ってくれ」と言われ・・・

トレヴィーに麻薬を返す代わりに、彼の着ている一着20万くらいするスーツを6つ貰ってきます。

これで貸し借りなしだと言って・・・

翌朝ハーヴィーからスーツを褒められ、スーツ6着とブリーフケースを交換してきたと報告するのですが・・・

ここは、日本版とUS版はちょっと違いますね。

大輔は人が良すぎるのかも??

マイクの心にもすでに入り込んでるハーヴィー・・・甲斐は?

https://m.media-amazon.com

マイクは、ハーヴィーに謝りに行くと・・・

「本当のことを言ってくれたのはハーヴィーだけだ。信頼できる人だと思った。」と成長の証を見せます。

その点大輔は???

まだそうゆう信頼関係出来始めている途中のようにも感じました。

蟹江貢役(小手伸也)さんの演技がルイスにソックリ?

SUITS -- 'Blind Sided' Episode 211 -- Pictured: Rick Hoffman as Louis Litt -- (Photo by: Shane Mahood/USA Network/NBCU Photo Bank via Getty Images)

いやいや、蟹江さん演じるルイスは前回も申し上げた多通り、良くルイスを研究しているようで・・・

歩き方や喋り方など・・・

ちょっとおおげさではあるものの・・・

ルイスにピッタリな気がします。

ぜひぜひ気になった方はUS版をご覧になられてみてくださいね。

最高視聴率を達成した見逃し配信も要チェック♡

もしも、放送を見逃してしまった方のために・・・

ドラマ放送後の1週間は、下記の2つの公式サイトで無料配信されています。

見逃してしまった方はぜひチェックしてみてください。

さてさて、次週はどうなるのか・・・

