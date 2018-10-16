声優・石原夏織さんの1stアルバム「Sunny Spot」収録楽曲がゲームアプリ『絵師神の絆』主題歌に決定！　特典映像3種のShort ver.が公開！

2018年11月14日に発売となる、石原夏織さんの1stアルバム「Sunny Spot」から収録楽曲「CREATION×CREATION」視聴ver.が公開となりました。

さらに、「CREATION×CREATION」が2019年配信予定のスマートフォンゲームアプリ『絵師神の絆（えしがみのきずな）』の主題歌に決定！ 作中のキャラクター「火の鳥」のキャストとして石原夏織さんの出演も決定しています。

また、1stアルバム『Sunny Spot』のCD＋BD盤＆CD＋DVD盤に収録される特典映像から「Blooming Flower」（Lip ver.）、「Ray Rule」（Dance ver.）、「Singularity Point」（Dance ver.）の各Short ver.をYouTubeにて公開中です。

▲アルバム通常版ジャケット

▲アルバム通常版ジャケット

楽曲を使用したOPムービーが公開中！

石原夏織さんの1stアルバム「Sunny Spot」から収録楽曲「CREATION×CREATION」視聴ver.が公開！

そして、石原夏織の1stアルバム『Sunny Spot』のCD＋BD盤＆CD＋DVD盤に収録される特典映像から「Blooming Flower」（Lip ver.）、「Ray Rule」（Dance ver.）、「Singularity Point」（Dance ver.）の各Short ver.をYouTubeにて公開中です。

スマートフォンゲームアプリ『絵師神の絆』ティザーサイト

1st AL『Sunny Spot』情報

【タイトル】Sunny Spot

【発売日】2018年11月14日発売

【商品形態】

＜CD＋BD盤＞

品番：PCCG.01720/価格：￥3,800＋税

＊初回製造分のみ、ミニ写真集【A】封入・三方背ケース付き・1st LIVE チケット優先販売申込券封入

【アルバム】石原夏織/Sunny Spot CD+BD盤

【アルバム】石原夏織/Sunny Spot CD+BD盤

＜CD＋DVD盤＞

品番：PCCG.01721/価格：￥3,600＋税

＊初回製造分のみ、ミニ写真集【B】封入・三方背ケース付き・1st LIVE チケット優先販売申込券封入

【アルバム】石原夏織/Sunny Spot CD+DVD盤

【アルバム】石原夏織/Sunny Spot CD+DVD盤

＜通常盤＞

品番：PCCG.01722/定価：￥2,800＋税

＊初回製造分のみ、1st LIVE チケット優先販売申込券封入

【アルバム】石原夏織/Sunny Spot 通常盤

【アルバム】石原夏織/Sunny Spot 通常盤

【CD収録内容】

01.Sunny You ＊アニメ【怪獣娘（黒）～ウルトラ怪獣擬人化計画～】EDテーマ

作詞：中村彼方 作曲：エンドウ. 編曲：大久保 薫

02.CREATION×CREATION ＊ゲームアプリ【絵師神の絆】主題歌

作詞：畑亜貴 作曲：高尾奏之介 編曲：eba

03.虹のソルフィージュ

作詞：中山真斗 作曲・編曲：佐藤純一（fhana）

04.Orange Note

作詞：磯谷佳江 作曲：Re:nG 編曲：kz（livetune）

05.empathy

作詞：松井五郎 作曲：松田彬人 編曲：高瀬一矢（I’ve Sound）

06.雨模様リグレット

作詞：只野菜摘 作曲：Motokiyo 編曲：山口朗彦

07.Ray Rule

作詞：RUCCA 作曲：Coffee Creamers 編曲：岩橋星実(Elements Garden)

08.Untitled Puzzle

作詞：RUCCA 作曲：金崎真士 編曲：岩橋星実(Elements Garden)

09.Singularity Point

作詞：こだまさおり 作曲：俊龍 編曲：岩橋星実(Elements Garden)

10.Blooming Flower

作詞：中村彼方 作曲：俊龍 編曲：山口朗彦

11.Melody

作詞：こだまさおり 作曲・編曲：早川博隆／宇田川翔

【BD・DVD収録内容】

・Singularity Point（MUSIC VIDEO）

・Blooming Flower (MUSIC VIDEO)

・Ray Rule (MUSIC VIDEO)

・Singularity Point(Dance ver.)

・Blooming Flower (Lip ver.)

・Ray Rule (Dance ver.)

・Singularity Point（MAKING）

【初回製造分 共通特典】

12月29日（土）開催！石原夏織 1st LIVE「Sunny Spot Story」チケット優先販売申込券 封入！

1st LIVE『Sunny Spot Story』情報

【タイトル】1st LIVE「Sunny Spot Story」

【日程】2018年12月29日（土）

【会場】大宮ソニックシティ 大ホール

【チケット】各公演6,200円（税込）＊全席指定

【開場/開演】

［DAY］開場14:15/開演15:00

［NIGHT］開場17:45/開演18:30

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