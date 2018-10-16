南海 特別ラッピングの特急ラピート 運行

関西インバウンド観光リバイバルプラン
関西エアポートと、南海は、観光庁が関西地区でのインバウンド観光活性化に向けて進めている「関西インバウンド観光リバイバルプラン」に連動し、特別ラッピングを施した特急ラピートを運行します。
「ようこそ大阪・関西へ!ウェルカムラピート」
《運行期間》
2018年10月19日(金)から約半年間（予定）
《運行区間》
難波駅~関西空港駅間
《対象列車》
特急ラピート1編成(50000系6両1編成)
《デザイン》
日本語や英語など6言語によるメッセージと、通天閣や大阪城など大阪の観光名所の イラストを取り入れたデザインです。
【メッセージ】※号車ごとに言語がことなります
1号車：英語「Welcome to Osaka Kansai!!」
2号車：タイ語「ยนิ ดตี อ้ นรบั สู่ โอซากา้ คนั ไซ」
3号車：中国語(繁体字)「歡迎蒞臨關西大阪!」
4号車：韓国語(ハングル)「환영!오사카,간사이.」
5号車：中国語(簡体字)「大阪关西欢迎您!」
6号車：日本語「ようこそ大阪・関西へ!」
10月19日(金) 9:50から関西空港駅1番線ホームで「ようこそ大阪・関西へ!ウェルカムラピート」出発式が挙行されます。対象は、10:05発難波行の特急ラピートです。フォトセッションもありますよ。