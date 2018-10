「PUBG MOBILE STAR CHALLENGE」は、世界各国のストリーマーや有名人を対象としたトーナメント大会で、ドバイにて行われます。世界6地域(北アメリカ/南アメリカ/ヨーロッパ/アジア/日本・韓国/中国)で予選を行い、勝ち抜いた全20チームが世界一の称号をかけて競います。

「PUBG MOBILE STAR CHALLENGE JAPAN QUALIFIER Powered by RAGE」では、日本代表として本大会に出場する1チームを決める大会として開催します。なお、本大会の出場者はPUBGからの完全招待制となっており、当日の模様は10月21日(日)よりOPENREC.tvとAbemaTVで配信を予定しております。

※招待選手に関しては後日発表いたします。

■「PUBG MOBILE STAR CHALLENGE JAPAN QUALIFIER Powered by RAGE」概要

日時:10月21日(日)14:00~

会場:LFS 池袋 esports Arena(東京都豊島区東池袋1-43-6 D-BOX 地下1階)

試合形式:MOBILE SQUAD/TPP MODE

※当日、一般の方の入場はできません。あらかじめご了承ください。

配信URL

OPENREC.tv

https://www.openrec.tv/live/ynOdq3gDAQ

AbemaTV

https://abema.tv/channels/ultra-games/slots/B7ASX8d3qJeS1d

公式サイト

https://rage-esports.jp/pubgmobile/starchallenge/

(C)2018 PUBG Corporation. All Rights Reserved.PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS and PUBG are registered trademarks, trademarks or service marks of PUBG.