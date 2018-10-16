＜尖閣情勢＞10月16日、中国海警4隻が日本の接続水域を航行中

能勢伸之

14日午前、中国海警4隻が久場島北北西から接続水域へ

15日午前、4隻は久場島北西から接続水域を退去

退去した4隻と入れ替わるように、新たに海警4隻が魚釣島北北西から接続水域へ

第11管区海上保安本部によりますと、10月14日午前7時32分頃から47分頃に掛かけて、中国・海警局の海警1307・2305・2401・31240の4隻が、久場島北北西から日本の接続水域に入りました。4隻は魚釣島・南小島・久場島周囲の接続水域を航行し、15日午前7時51分頃から8時10分頃に掛けて、久場島北西から接続水域を出ました。

しかし、出ていった4隻と入れ替わるようにして、新たに中国海警局の海警1305・2306・2307・35115の4隻が、15日午前7時37分頃から54分頃にかけて、魚釣島北北西から日本の接続水域に入りました。

4隻は魚釣島から久場島に掛けての接続水域内を航行しており、16日午後3時現在、久場島西北西31kmから32kmを北東に向けて航行中です。中国海警局による、日本の接続水域航行は、今月10日以来です。