PSVR『Animal Force』の体験版が配信開始!ボス戦まで遊べるシングルプレイや、盛り上がるマルチプレイを収録

ソニー・インタラクティブエンタテインメントはPSVR専用ソフト『Animal Force 体験版』を、本日2018年10月16日(火)よりPlayStation Storeにて配信を開始しました。

以下、リリースより引用

Animal Force (C) 2018 ISVR. Developed by ISVR. “Animal Force” is a trademark of ISVR. All rights reserved. Published by Sony Interactive Entertainment Europe Limited

monnchi