■イベント「神に非ず、人のなせるわざなり」開催!

「魔装機神」シリーズのユニットが参戦するイベント「神に非ず、人のなせるわざなり」を開催いたしました。シナリオを「魔装機神」の原作者「阪田雅彦」氏が担当する特別なイベントとなっています!

報酬は、セニア搭乗の「ノルス・レイ☆」と「ミオ・サスガ」のボイス付きパイロットパーツなど!今すぐイベントに参加して豪華報酬を手に入れましょう!

ホワン・ヤンロン

デュッティ・ノールバック

ミオ・サスガ(CV:かないみか)

セニア・グラニア・ビルセイア

開催期間

開催中~10/23 13:59まで

※予告なく変更・終了する場合がございます。

※その他詳細はアプリ内をご確認ください。

■「イベント支援フェス」開催!

イベント「神に非ず、人のなせるわざなり」の特効ユニットが登場するステップアップガシャを開催!ステップ5でSSR確定するほか、SSRラインナップには大器型の魔装機神のみが登場!ステップ5とステップ6でSSRが1体確定する「有償Ωクリスタル限定」のステップアップガシャも開催中です。

注目のSSRラインナップはこちら

開催期間

開催中~10/23 13:59まで

※予告なく変更・終了する場合がございます。

※その他詳細はアプリ内をご確認ください。

※「大器型」とは、レベル61以降パラメータの上昇値が大きいユニットです。

■「イベント支援フェス2」開催!

進撃イベント「神に非ず、人のなせるわざなり」の特効ユニットとして「ヴァルシオーネR」が再登場!1日1回Ωクリスタル30個でSSRが確定!

開催期間

開催中~10/23 13:59まで

※予定は予告なく変更する場合がございます。

※その他SSRラインナップや詳細はアプリ内をご確認ください。

※すでに所持している同ユニットにも特効効果は適用されます。

■ログインキャンペーン

今ならログインするだけで期間限定参戦「神に非ず、人のなせるわざなり」の特効ユニット「SR サイバスター(精霊憑依Ver.)」をプレゼントします!

開催期間

開催中~10/23 13:59まで

※予告なく変更・終了する場合がございます。

※その他詳細はアプリ内をご確認ください。

■「3周年記念特別プレゼント」!

3周年を記念してユーザー全員にΩクリスタル100個と、4.0から実装されたパイロットパーツの育成素材をプレゼント中!ログインをお忘れなく!

開催期間

開催中~10/31 23:59まで

※予告なく変更・終了する場合がございます。

※新規の方はチュートリアル後にプレゼントBOXから受け取ることができます。

■「アップデート記念ログインボーナス」開催中!

4.0アップデートを記念してパイロットパーツ育成用の素材や、「プレミアムSSRチケット」などをプレゼント!忘れずにログインして豪華ゲーム内アイテムを手に入れよう!

開催期間

開催中~10/31 23:59まで

※予告なく変更・終了する場合がございます。

※その他詳細はアプリ内をご確認ください。

■SSRを掴み取り!「フルSSR確定10連ガチャ」開催中!

10体すべてSSR確定の記念10連ガシャが登場!!期間中にログインするともらえる「3rd Anniversaryチケット」で引ける記念ガシャ!無料でSSR10体を手に入れよう!

チケット配布期間

開催中~10/31 23:59まで

ガシャ開催期間

開催中~11/1 23:59まで

※予定は予告なく変更する場合がございます。

※その他詳細はアプリ内をご確認ください。

※ガシャ開催期間を過ぎたチケットは使用できなくなります。

※チケットの配布はお一人様一枚となります。

