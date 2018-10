■RE:Playing RPG「エルン ジェネシス(ELUNE GENESIS)」とは

本作は、より戦略的で、よりスタイリッシュをコンセプトに今までにないターン制RPGの戦闘システムを搭載、自由度の高い戦略を楽しむことができるRE:Playing RPGです。ターン制では珍しいリプレイシステムを導入、キャラクターの順番を入れ替えて戦うことができます。これにより従来のターン制でセオリーとなっている素早さ優先ではなくスキルや順番などが重要になってきます。ぜひ新しいシステムのRPGを体験してください。

■テスト概要

現在、開発中の「エルン ジェネシス」をいち早くプレイできるクローズドβテストのご案内です。以下のダウンロードサイトから直接ダウンロードし、ご参加ください。

※今回のクローズドβテストは、Androidのユーザーのみが対象となりますが、正式リリース版ではiOS/Androidの両OSに対応予定です。

開催期間:10月16日(水)から10月24日(水)9:00まで

参加条件:Androidスマートフォンのお持ちの方

動作環境:Android 4.4.以上搭載の端末

アプリダウンロードURL

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gamevil.es2.android.google.global.normal

クローズドβテストの注意事項

本テストのプレイデータは、正式サービスに引き継がれません。ご了承ください。

本テストの日程及び内容は、予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。

本テストでは、動作環境を満たしている端末でも動作を保証できない場合がございます。

本テストでは、ゲーム内の不具合に関しては個別にサポートを行ないません。

本テストでは、円滑なゲームプレイできない可能性がございます。

※CBT期間中に決済した内容につきましては、払い戻しを行わない場合、該当の商品を正式サービスの際に配布いたします。

※決済関連の詳細につきましては[「エルン ジェネシス」CBT決済関連ポリシー]をご確認ください。

(C) 2017-2018 GAMEVIL Inc. All Rights Reserved.