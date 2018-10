「魔界村」より、誰もが悩まされた宿敵「レッドアリーマー」がアクションフィギュアで登場!可動ギミック満載で、ゲーム中のポーズも再現可能!発売済みの「GAME・CLASSICS Vol.1 魔界村 アーサー」と合わせる事で、プレイバリューの幅が広がります!

■製品概要

商品名:GAME・CLASSICS vol.3 魔界村 レッドアリ−マ−

発売日:2019年3月発売予定

価格:6,980円(税抜)

発売元:ユニオンクリエイティブ

取扱先:全国ホビーショップ、家電量販店、ネット通販、ユニオンクリエイティブオンラインなど

ゲームの歴史に名を残した名作をフィギュア化した新シリーズ!

