今年こそはマジメに…と言いつつやっぱり新情報もポロリ!イベントを締めるトークショー「ラウンドテーブル2018」レポート【UBIDAY 2018】

10月14日、ユービーアイソフトは東京・ベルサール秋葉原で年に一度のプライベートイベント「UBIDAY 2018」を開催しました。会場のステージでは、同社代表取締役のスティーヴ・ミラー氏、マーケティングディレクターの辻良尚氏、PRマネージャーの福井蘭子氏による、この1年の振り返りと今後の展望を語る「ラウンドテーブル2018」が行われました。

ミラー氏は「今年は"ポロリ"が出ないよう、まじめモードでやろうと思っています」と早々に宣言するものの、そんなお三方の前に早速アルコールが。「これは来場者のみなさんとのパーティーですから」というMCの小沢一敬さんのはからいで、序盤からアルコールを入れていくスタイルで始まりました。お三方の時にフランクな物言いも、同社が支持される理由のひとつではと感じられるトークでしたので、少し長くなりますが、雰囲気が伝わるよう発言を拾ってお届けしていきます。

写真左から福井氏、ミラー氏、辻氏

UBIDAY 2017を振り返って

昨年の「UBIDAY 2017」は混雑をさばききれず、ご来場いただいたみなさんに大変ご不便とご迷惑をおかけしました。心より謝罪いたします。

タイミングの問題でここ(ベルサール秋葉原)を使えないことがわかって、では会場はどこにしようかというところから始まって。チャレンジとして、それまでより広い会場でがんばってみようということになったのですが……本当に申し訳ないかぎりで、この1年間、胃が締め付けられていました。今年は初めて私が「UBIDAY」の担当になりました。不手際もあったかと思いますが、温かい目で見守っていただけるとうれしいです。

SNSなどで忌憚のないご意見をいただければ、それを分析して来年以降どう改善しようかと考えていきますので。

ん、来年もやることが確定してるんですか?

『レインボーシックス シージ』いまだに止まらない盛り上がり

先ほどのコスプレコンテストといい、今日、ここの地下で開催されているアジア大会「Pro League Season 8 APAC finals」といい、本当にありがたいかぎりです。全世界でのプレイヤー数は3,500万人、国内のMAU(月間アクティブユーザー)も55万人となっています。

これ、発表していい数字だっけ?

大丈夫です。担当からもらってきた数字ですので。

ここで言っていいかという確認は取れてないですけどね!

この勢いを維持していきたいです。世界の中でも、日本の盛り上がりが特にすごいです。引き続きよろしくお願いします。

『アサシン クリード オリジンズ』でシリーズが大復活

昨年10月、『アサシン クリード シンジケート』以来2年ぶりの新作となる『アサシン クリード オリジンズ』が発売されました。それまでにないRPG風味を入れて、世界的にも「シリーズ大復活」といえるような売り上げになりました。古代エジプトのことを学べるモード「ディスカバリーツアー」の導入もいいトピックになりました。

これが本当によかった。古代エジプトにまったく興味がなかった私ですら、すごく楽しめました。楽しんでいるうちにいつの間にか勉強にもなって最高ですよ。

今は大阪府立弥生文化博物館で「発見!古代エジプト -7つのひみつと最新エジプト研究-」を開催しています(編注:ユービーアイソフトが協賛しています)。先方からも、大変ご好評をいただいています。

「ディスカバリーツアー」は当初英語音声のみだったのですが、「日本のみなさんにも英語音声だけでお届けするんですか!?」となんとかスタジオを口説き落として日本語音声も実装できました。ご興味がありましたら、よろしくお願いします。

『ファークライ5』がシリーズ最大のセールスを記録

シリーズ最大のセールスを記録できました!シーズンパスに含まれる3つ目の大型コンテンツも配信され、当初予定していた追加コンテンツをすべてお届けできました。今後も引き続き期待していただけたらと思います。

今日の来場者の方に、DLC『ロスト・オン・マーズ』でハークの魂が収められているロボットを作ってくださった方がいて。(一度降壇して造形物を受け取ってきつつ)これです!すごくないですか!?まだの方は、ぜひ遊んでください!

福井氏が手に持っているのが、ハークの魂が収められているロボット(を模した造形物)です

■『ザ クルー2』大健闘、前作の約3倍のセールスを記録

シリーズものって、シリーズを重ねるごとに少しずつ売り上げが落ちていくのがセオリーですよね。ある作品が100売れたら、次は80くらいかなというのが普通の感覚で。それが3倍とかね!ちょっと引くくらいですよ!マーケティング担当に毎朝「おはよう(優雅な口調で)」とあいさつしたりして、しばらくゴキゲンでした。

弊社の作品は大体、売り上げのトップは北米です。人口が多いですしね。それに続いてイギリス、ドイツ、フランス。この辺は順番の入れ替わりもありますが。そのあとにスペイン、イタリア、オーストラリア。日本も大体この辺りです。

6位とか、7位くらいということですね。

最近はおかげさまで5位くらいになることもあるのですが、『ザ クルー2』はトップ3に入っています!

ドイツ、フランス、ついで日本という感じです。イギリスを抜けました!

『アサシン クリード オデッセイ』が好発進

『アサシン クリード』は全シリーズ遊んでますが、今回は主人公の男女関係なくいろいろな人とチョメチョメできるのがいいですね!妄想をふくらませながら遊んでおります!

RPG風味を強くした『オリジンズ』の流れを引き継いでいます。

以前は主人公の軌跡をなぞるという感覚でしたが、『オデッセイ』は自分が選んで自分の意思で物語を紡いでいく感覚が強くなりましたね。

今回は、コラボカフェも実施しました。

毎回やろうかというアイデアは出るのですが、なかなか実現に至らなくて。発表から開催までが短く、開催期間も長くは取れませんでしたが、次に活かしたいです。

それにしても(ミラー氏と)最上もがさんの写真、満面の笑顔ですね……。

いやー、いい仕事でした……。今日、その日と同じシャツを着ているのがはずかしいですけど!まだ発売されて1週間ほどですが、出足は大変好調です。ぜひみなさん遊んでください。

スマートフォンアプリ『アサシン クリード リベリオン』配信決定

スマートフォン用ソーシャルゲームが11月21日から配信されます。

他の地域ではもう配信が始まっていたりするのですが、それを経て、日本でも事前登録が始まっています!

『フォーオナー マーチングファイヤー』配信間近

『フォーオナー』の大型アップデート『マーチングファイヤー』の配信が10月16日から始まります。『フォーオナー』はまだまだサポートや改善、大型アップデートなどを導入していきます。開発チームの気合いも十分ですよ。

PvEのアーケードモードもあります。これからさわるという人も、そこで慣れていただければ!

『ディビジョン2』プライベートベータ参加券付の予約を受付中

今回の「UBIDAY」でも『ディビジョン2』はすごい人気でしたね。

試遊台を20台用意しましたが、それでも最大2時間近くの待ち時間ができたりしていました。

特典のプライベートベータというのはどういうものですか?

予約した人だけが必ず参加できるベータテストです。クローズドベータテストやオープンベータテストに先立って行われますので、誰より早く触れます。予約するのはパッケージ版とダウンロード版、どちらでも大丈夫です。

それから、会場のフォトスポットに大きなクマがいますよね?あれは『ディビジョン2』のマスコット的存在で、トミーベアといいます。それで、こんな初回特典を用意してみました。

初回特典もここで発表するの!?ちょっと待って、リリースの文面を考えないと……。

パッケージソフト用の特典として1:1のトミーベアぬいぐるみを用意しました。大体12cmくらいかな。すでに予約されている方にも付属しますので、ご安心ください。

詳細はあらためてリリースで出しますので、少々お待ちください!

ユービーアイソフトとJTBがコラボ!

聖地巡礼でニューヨークツアーをしようという、豪快なものです。海外旅行の聖地巡礼は業界初かもしれません。正式決定ではありますが、応募者数が最少催行人数である10名様に満たない場合は実施されません。ご参加、お待ちしています。

これも詳細は後日発表しますが、『ディビジョン2』に向けて一作目を再び楽しんでもらおうと、JTBさんとガッツリスクラムを組んでいます。スティーブさんも行けばいいんじゃないですか?

ニューヨークに行きたいかー!?(某ウルトラクイズのノリで手を上げながら)

……?

あ、これ(元ネタを)知らないヤツかな……。ともあれ、次につなげたいと思っていますので、ぜひご検討ください!

『スターリンク』日本発売日決定!

とりあえず、最新のトレーラーをお見せします。

トレイラーの最後で日本版の発売日がどーんと表示されました

え、発売日もここで発表しちゃうんですか!?

ちょっと待って!?

(福井氏に向かって)あれ、このトレーラー、見てなかったっけ?

それは見たけど!

そこに日付を入れたの。俺が。先週の金曜日に。

言えやー!

モジュラートイを読み取ってゲーム中に反映されるのが特徴です。

やってみると一番印象が変わるゲームかもしれませんね。

そしてニンテンドースイッチ版は『スターフォックス』のフォックス・マクラウドとアーウィンも登場します。

クリエイティブディレクターのローランが日本のSFアニメ大好きなので、日本のみなさんにフィットする作品だと思います。

モジュラートイの兼ね合いで、一度売り切れると次に入荷するまでお時間をいただくことになります。遠くないうちに予約も始まると思いますので、気になっている方はぜひご予約を。再入荷までにいただくお時間は、一カ月ではきかないかもしれません……。

『レインボーシックス シージ』とe-Sportsへの取り組み

発売してから3年目。まだまだ人が増え続けています。プロリーグの「シーズン7 Final in サンパウロ」も11月17日と18日に配信されます。日本でもe-Sportsという言葉がメディアなどでずいぶん出てくるようになりましたね。観戦するのも楽しいと思いますので、これからでもどんどん見て、参加してほしいです。

UBIDAY 2019は果たしてやれるのか

はい! 私に担当させてください!

担当してくれる人はいるかな……(あえて見ないフリをしながら)。

今年の評判次第ですかね?

よくないと感じたことは、SNSなどに「来年はこうだったらいいな」と建設的に書いてくれるとうれしいです!めちゃめちゃエゴサーチしてますので全部見てます!

本社の意向はどうですか?

こういうイベントはどんどんやっていきましょうという方針で、実は毎年のUBIDAYは本社でも大好評で。他の国でもやろうかと検討しはじめているそうです。(来年の開催も)前向きに検討します!

質疑応答

時間がなくなってしまったので、ひとつだけ……。「今年もビッグタイトルが数多くリリースされましたが、日本のローカライズ体制はどのようになっていますか?」。

ローカライズスタッフは5人。その5人で全タイトルをまわしています。ひと昔前と違い、ひとつの作品を仕上げたら「はい、次の作品へ……」とはできなくなりました。

今は、大型アップデートやDLCのローカライズもありますしね。

なので、スタッフの増員も考えなければと思っています。ちなみに、翻訳、キャスティング、録音は99%日本で行っています。

キャスティングなどは、ローカライズスタッフといっしょに考えていますよ。

『アサシン クリード オデッセイ』であれば、アレクシオスはイメージが固まりすぎないように声優さんは若手の方がいいかな、とかですね。収録にかかる期間は、本編だけでいえば3~4か月くらい。アレクシオスはセリフが多かったので、収録は週3~4回ペースで3~4か月かかりました。

結局"ポロリ"も飛び出たラウンドテーブル、いかがでしたでしょうか。ミラー氏は最後の乾杯でも「2019年も(UBIDAYを)やり……たいなー」というちょっと歯切れの悪い物言いで、小沢さんに「日本人より優柔不断じゃないですか!?」とツッコまれている姿がコミカルで印象的でした。

キレのあるツッコミをもらって照れるミラー氏

「UBIDAY 2019」の開催が確定しているのか、そうでないのかはちょっと判断しがたいところもありますが、ここはやはり、ファンのみなさんの後押しが開催を決める大きな一手となるのではないでしょうか。

