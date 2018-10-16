アニメイトタイムズ

「谷山紀章のMr.Tambourine Man」DJCD第12弾が2019年2月27日に発売決定！　ゲスト・鈴木達央さんとのアツいアツい妄想トークも収録

笑いあり、感動あり、もちろんエロスあり！ 谷山紀章さんの1人しゃべりを堪能できるラジオ番組「谷山紀章のMr.Tambourine Man」のDJCD第12弾が、2019年2月27日（水）に発売決定です！

CDの新規録り下ろしトーク「紀章と妄想バ・ト・ル」ではスペシャルゲストとして鈴木達央さんを迎え、アツいアツい妄想トークが繰り広げられます！

また本CDの豪華盤には「谷山紀章のMr.Tambourine Man」特製のCDケース卓上カレンダーが同梱！　アニメイトでは複製サイン＆コメント入りブロマイド（A柄）が特典となります。

▲キービジュ(仮)

▲キービジュ(仮)

DJCD第12弾「谷山紀章のMr.Tambourine Man～捲土重来～」発売決定！

【商品情報】
豪華盤と通常盤の2タイプで2019年2月27日（水）発売！
豪華盤には「谷山紀章のMr.Tambourine Man」特製のCDケース卓上カレンダーを同梱！

● アニメイトオンラインショップでの購入はこちら

【DJCD】DJCD 谷山紀章のMr.Tambourine Man～捲土重来～ 豪華盤

【DJCD】DJCD 谷山紀章のMr.Tambourine Man～捲土重来～ 豪華盤

　

【DJCD】DJCD 谷山紀章のMr.Tambourine Man～捲土重来～ 通常盤

【DJCD】DJCD 谷山紀章のMr.Tambourine Man～捲土重来～ 通常盤

＜キャスト＞
メインパーソナリティ：谷山紀章　
CD新録パートゲスト：鈴木達央

発売日 ≫ 2019年2月27日（水）
品番 ≫ 豪華盤：FFCV-0073　通常盤：FFCV-0072
価格 ≫ 豪華盤：4,100円＋税　通常盤　3,500円＋税
発売元・販売元 ≫ フロンティアワークス

【アニメイト特典】
・複製サイン＆コメント入りブロマイド(A柄)

番組配信ページはコチラ
番組公式Twitter

この記事へのお問い合わせ

This kiji is powered by

©株式会社アニメイトラボ