水原希子、29歳の誕生日を迎えファンに感謝するも違うところで話題に

インスタグラム:水原希子(@i_am_kiko)より

水原希子(29)が15日、自身のインスタグラムを更新して話題になっている。15日に29歳の誕生日を迎え、「今こうして、毎日を生きていく中で、心から幸せを感じる事ができて、自由で刺激的な日々を送ることが出来ているのは、これまでも、そして今も沢山の方々に支えられていて、皆様の愛のおかげで今の私があるんだと感じています。それは本当に奇跡的な事。心の底から感謝しています。いつも ありがとうございます!Thank you everyone for the sweet birthday wish!I love you all」とファンへの感謝をつづった。

水原のこの投稿を見たファンからは、「キコちゃんお誕生日おめでとう!!ずっと憧れです」「自分を持ってるかっこいい希子ちゃんが大好きだし憧れです!!!」「媚びないナチュラルなキコちゃんがほんまに大好き。お誕生日おめでとう」「本当に理想の女性。私もへこたれないで、キコちゃんみたいなまっすぐで強い女になります」といった祝福や応援のメッセージがたくさん寄せられた。

また、その一方で話題になっているのが公開された写真だ。すっぴんに近いナチュラルな表情が話題で「待ち受けにしたいです」「すっぴんもきれいすぎる」という称賛の声が上がっていた。

水原は14日、昨年まで所属していた事務所から完全に独立し、国内での芸能活動も昨年設立した個人事務所で行うことを自身のツイッターで報告している。