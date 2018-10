ストラトローンチ率いるMS共同創業者のポール・アレン氏、65歳で亡くなる

米マイクロソフトの共同創業者であり、ストラトローンチ・システムズを率いてきたポール・アレン氏が65歳で亡くなりました。

ビル・ゲイツ氏と共にマイクロソフトを立ち上げたポール・アレン氏は大富豪となり、NBAやNFLにてチームを所有。さらに水中探査機にて戦艦「武蔵」の船体や駆逐艦「島風」の残骸を発見するなど、兵器遺産の収拾でも大きな話題を巻き起こしました。

さらにアレン氏が監督するストラトローンチ・システムズは、巨大航空機「ストラトローンチ」によるロケットの打ち上げシステムを開発中。既存の「ペガサス」ロケットや今後開発予定の新型ロケット、スペースプレーンの打上げも予定されています。

Image Credit: ストラトローンチ・システムズ

■Paul G. Allen, Billionaire Stratolaunch Founder Who Pushed for Private Space Travel, Dies at 65

https://www.space.com/42139-paul-allen-stratolaunch-founder-dies-at-65.html

(文/塚本直樹)