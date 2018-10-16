【J2第35節】甲府が徳島との一進一退を制す

J2リーグ第35節は10月16日 (火)、鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアムで徳島ヴォルティス vs ヴァンフォーレ甲府の試合が行われました。
前半終了時点で、甲府は0点、徳島は0点と、両チーム引き分けで後半を迎えます。
後半に入り、徳島は甲府のゴールを割ることはできず、一方甲府は好機を活かし得点しました。
最終スコアは1 - 0となり、甲府は、1点差で徳島を降し、見事勝利です。
メンバー
■ 徳島ヴォルティス
GK 21 梶川 裕嗣
DF 20 キム ジョンピル
DF 4 藤原 広太朗
DF 15 井筒 陸也
MF 36 表原 玄太
MF 8 岩尾 憲
MF 6 シシーニョ
MF 14 杉本 竜士
MF 32 小西 雄大
MF 23 前川 大河
FW 50 ピーター ウタカ
GK 29 松澤 香輝
DF 2 ブエノ
MF 10 杉本 太郎
MF 25 内田 航平
MF 47 押谷 祐樹
MF 7 内田 裕斗
FW 18 佐藤 晃大
■ ヴァンフォーレ甲府
GK 23 岡 大生
DF 3 ビョン ジュンボン
DF 22 小出 悠太
DF 6 エデル リマ
MF 18 道渕 諒平
MF 40 小椋 祥平
MF 26 佐藤 和弘
MF 35 高野 遼
FW 24 曽根田 穣
FW 11 ジエゴ
FW 19 小塚 和季
GK 31 岡西 宏祐
DF 16 松橋 優
DF 34 今津 佑太
DF 4 山本 英臣
MF 5 窪田 良
MF 7 堀米 勇輝
FW 14 田中 佑昌