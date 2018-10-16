【J2第35節】甲府が徳島との一進一退を制す

サッカー 試合サマリー

J2リーグ第35節は10月16日 (火)、鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアムで徳島ヴォルティス vs ヴァンフォーレ甲府の試合が行われました。
前半終了時点で、甲府は0点、徳島は0点と、両チーム引き分けで後半を迎えます。
後半に入り、徳島は甲府のゴールを割ることはできず、一方甲府は好機を活かし得点しました。
最終スコアは1 - 0となり、甲府は、1点差で徳島を降し、見事勝利です。

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メンバー

■ 徳島ヴォルティス

GK　21　梶川　裕嗣

DF　20　キム　ジョンピル

DF　4　藤原　広太朗

DF　15　井筒　陸也

MF　36　表原　玄太

MF　8　岩尾　憲

MF　6　シシーニョ

MF　14　杉本　竜士

MF　32　小西　雄大

MF　23　前川　大河

FW　50　ピーター　ウタカ

GK　29　松澤　香輝

DF　2　ブエノ

MF　10　杉本　太郎

MF　25　内田　航平

MF　47　押谷　祐樹

MF　7　内田　裕斗

FW　18　佐藤　晃大

■ ヴァンフォーレ甲府

GK　23　岡　大生

DF　3　ビョン　ジュンボン

DF　22　小出　悠太

DF　6　エデル　リマ

MF　18　道渕　諒平

MF　40　小椋　祥平

MF　26　佐藤　和弘

MF　35　高野　遼

FW　24　曽根田　穣

FW　11　ジエゴ

FW　19　小塚　和季

GK　31　岡西　宏祐

DF　16　松橋　優

DF　34　今津　佑太

DF　4　山本　英臣

MF　5　窪田　良

MF　7　堀米　勇輝

FW　14　田中　佑昌

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