【J2第35節】甲府が徳島との一進一退を制す

サッカー 試合サマリー

J2リーグ第35節は10月16日 (火)、鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアムで徳島ヴォルティス vs ヴァンフォーレ甲府の試合が行われました。

前半終了時点で、甲府は0点、徳島は0点と、両チーム引き分けで後半を迎えます。

後半に入り、徳島は甲府のゴールを割ることはできず、一方甲府は好機を活かし得点しました。

最終スコアは1 - 0となり、甲府は、1点差で徳島を降し、見事勝利です。

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メンバー

■ 徳島ヴォルティス

GK 21 梶川 裕嗣

DF 20 キム ジョンピル

DF 4 藤原 広太朗

DF 15 井筒 陸也

MF 36 表原 玄太

MF 8 岩尾 憲

MF 6 シシーニョ

MF 14 杉本 竜士

MF 32 小西 雄大

MF 23 前川 大河

FW 50 ピーター ウタカ

GK 29 松澤 香輝

DF 2 ブエノ

MF 10 杉本 太郎

MF 25 内田 航平

MF 47 押谷 祐樹

MF 7 内田 裕斗

FW 18 佐藤 晃大

■ ヴァンフォーレ甲府

GK 23 岡 大生

DF 3 ビョン ジュンボン

DF 22 小出 悠太

DF 6 エデル リマ

MF 18 道渕 諒平

MF 40 小椋 祥平

MF 26 佐藤 和弘

MF 35 高野 遼

FW 24 曽根田 穣

FW 11 ジエゴ

FW 19 小塚 和季

GK 31 岡西 宏祐

DF 16 松橋 優

DF 34 今津 佑太

DF 4 山本 英臣

MF 5 窪田 良

MF 7 堀米 勇輝

FW 14 田中 佑昌