【ヌード写真が全世界に公開！】プライベートまで丸裸にされた13人のセレブ

ハッカーによってプライベートな写真、ヌード写真までも全世界に公開されたセレブたち。彼女たちにプライバシーは皆無…。

1.マイリー・サイラス

NEW YORK, NY - MAY 07: Miley Cyrus at Metropolitan Museum of Art on May 7, 2018 in New York City. (Photo by Jackson Lee/Getty Images)

2017年は多くのセレブがハッキング被害に遭いました。マイリーもハッキングされてプライベート写真が流出!どこも隠されていない、婚約者のリアムにしか見せないであろう写真までインターネットに公開されたとのこと。気の毒。

2.ケイト・ハドソン

BEVERLY HILLS, CA - JANUARY 07: Actor Kate Hudson attends The 75th Annual Golden Globe Awards at The Beverly Hilton Hotel on January 7, 2018 in Beverly Hills, California. (Photo by Venturelli/WireImage)

2017年4月、マイリーと同じように彼女もハッキング被害に遭いました。彼女は、裸でいることが好きなようなので、ヌード写真の流出は気にしていない?

「私の家族はずっと裸でいることが普通なの。だから私も服を着ているより裸でいるほうが好きね。家に帰るとすぐに裸になりたくなるもの」。

出典元:http://news.livedoor.com/article/detail/11717136/

3.ヴァネッサ・ハジェンズ

LOS ANGELES, CA - OCTOBER 09: Vanessa Hudgens attends the 2018 American Music Awards at Microsoft Theater on October 9, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by Kevin Mazur/Getty Images For dcp)

2014年、ヴァネッサのiCloudがハッキング。ディズニーチャンネルアイドルとして、人気になった彼女。清楚なイメージも強いため、ガッカリしたファンもいたそう。ヴァネッサは、ヌード写真を撮ったことを後悔しているみたいです。

4.スカーレット・ヨハンソン

LOS ANGELES, CA - SEPTEMBER 17: 70th ANNUAL PRIMETIME EMMY AWARDS -- Pictured: Actor Scarlett Johansson arrives to the 70th Annual Primetime Emmy Awards held at the Microsoft Theater on September 17, 2018. NUP_184215 (Photo by Kevork Djansezian/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images)

彼女のヌード写真が、2011年に世界へばらまかれました…。ハッカーは逮捕されて、121年の刑に服しているそう。このハッカーは、好奇心からスカーレットや他のセレブのメールや写真すべてをハッキングして、私生活をのぞき見していたんだとか。自分の意図していないところで、私生活を覗かれるって怖いですよね。

5.キム・カーダシアン

LOS ANGELES, CA - JULY 15: Kim Kardashian West attends the Beautycon Festival LA 2018 at the Los Angeles Convention Center on July 15, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by David Livingston/Getty Images)

セックステープで話題と注目を集めたキム。ヌード写真を自ら投稿している彼女ですが、2014年にハッキングされました。彼女のフォルダは、自分の写真で埋め尽くされていそう。

6.アヴリル・ラヴィーン

BEVERLY HILLS, CA - APRIL 20: Avril Lavigne, wearing peace & love jewelry by Nancy Davis, attends the 25th Annual Race To Erase MS Gala at The Beverly Hilton Hotel on April 20, 2018 in Beverly Hills, California. (Photo by Neilson Barnard/Getty Images)

2014年に、iCloudをハッキングされたアヴリル。船上で撮ったと思われるヌード写真、ガーターベルトを着用したセクシーな写真も、ネット上でばら撒かれたそう。

7.ジェニファー・ローレンス

LONDON, ENGLAND - FEBRUARY 20: Jennifer Lawrence during the 'Red Sparrow' photocall at The Corinthia Hotel on February 20, 2018 in London, England. (Photo by John Phillips/John Phillips/Getty Images)

約500枚のプライベートな写真と動画が流出されたジェニファー。ハッカーはジェニファーの他にも、キルスティン・ダンスト、モデルのケイト・アプトンのヌード写真もハッキング。ハッカーは18ヶ月の服役が決定したそう。プライベートを丸裸にされるなんて、苦痛ですね。

8.リアーナ

BROOKLYN, NY - SEPTEMBER 14: Rihanna attends Fenty Beauty's 1-year anniversary at Sephora inside JCPenney on September 14, 2018 in Brooklyn, New York. (Photo by Kevin Mazur/Getty Images for Fenty Beauty)

2014年、彼女のヌード写真がハッキング&投稿されました。自分の知らないところで、ヌード写真が出回るセレブたち。

9. アマンダ・サイフリッド

LONDON, ENGLAND - JULY 16: Amanda Seyfried attends the UK Premiere of 'Mamma Mia! Here We Go Again' at Eventim Apollo on July 16, 2018 in London, England. (Photo by John Phillips/Getty Images)

2017年、すでに別れていた元パートナーと裸でいちゃつく写真が流出!”行為中”の写真までも、ネット上に公開されたとのこと…。彼女の真面目そうなイメージと結びつかなくて、ビックリ。

10.クリスティン・スチュワート

NEW YORK, NY - MARCH 09: Actress Kristen Stewart attends the 'Personal Shopper' premiere at Metrograph on March 9, 2017 in New York City. (Photo by Dimitrios Kambouris/Getty Images)

2017年、彼女もハッキングの被害者。トップレスの写真が、ハッキング&投稿されました。

11.ケイト・アプトン

マシュマロボディをもつケイト・アプトン。2014年、彼女がプライベートで撮ったヌード写真が流出!

12.エマ・ワトソン

Getty

秀才で優等生な彼女もヌード写真?!と思ったら、ドレスの試着写真がリーク。このようなプライベート写真がハックされたことで、弁護士を雇い法的措置を取ったそう。

13.ミーシャ・バートン

CANNES, FRANCE - MAY 23: Mischa Barton attends the 70th anniversary event during the 70th annual Cannes Film Festival at Palais des Festivals on May 23, 2017 in Cannes, France. (Photo by Anthony Harvey/FilmMagic)

2017年、プライベートで撮影したセックステープが流出。彼女のセックステープは5,000万円で売られた噂。なんと、これを売ったのが彼女の元カレ。

ミーシャはセックステープの撮影に同意しておらず、盗撮されたものであったことが判明。彼女は法的措置を取り、訴訟に勝利。元カレはお金目当てに、セックステープを売ったそう。なんて奴!

いかがでしたか?

Instagram/ Kim Kardashian

2014年と2017年は、多くのセレブたちがハッキング被害に遭いました。怖い…。その後、セキュリティを強化しているとは思いますが、セレブたちは安心できないかもしれませんね。

