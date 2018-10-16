详讯：9月访日外国游客同比减少5.3%

【共同社10月16日电】日本观光厅16日发布估算数据称，9月访日外国游客同比减少5.3%至215.96万人次。这是在2013年1月后近5年零8个月来首次出现负增长。约有4分之1访日游客入境的关西机场因第21号台风遭浸水而临时关闭，北海道发生地震后出现行程大量被取消的情况，这些均对游客减少产生影响。

观光厅长官田端浩在同一天举行的记者会上指出关西机场已恢复正常运转，认为“关西地区呈恢复态势”，但因地震导致形象受损，韩国及香港赴北海道的旅行线路到10月仍没太大起色。田端强调称：“朝着实现2020年游客增至全年4千万人次的目标，尽快努力恢复态势非常重要。将采取一切可能的措施。”

今年2至6月的访日游客维持10至20%的高速增长，受大阪府北部地震和西日本暴雨影响，7、8月回落至个位数增长。

9月的访日外国游客按国家和地区来看，居首的中国大陆游客减少3.8%至65.27万人次。韩国减少13.9%至47.97万人次，台湾减少5.4%至32.91万人次，香港减少23.8%至12.62万人次，前4名均为负增长。

今年1至9月访日游客累计达到2346.85万人次，增长10.7%。期间访日游客的消费总额为3.3338万亿日元（约合人民币2100亿元）。

2013年1月，访日游客受尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）问题上日中关系恶化等影响而减少。（完）