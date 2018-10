【打ち切りから復活！】他局に救われた人気海外ドラマシリーズ9選

クリフハンガーで終了しても安心できない!視聴率が落ちれば人気シリーズでも容赦なく契約が打ち切られるシビアな海外ドラマの世界。そんな中、キャンセル後に他局に救われて復活した人気海外ドラマシリーズをご紹介します。ファンに救われたドラマも!

『LUCIFER/ルシファー』

LUCIFER: Tom Ellis in the Chloe Does Lucifer episode of LUCIFER airing Monday, Nov. 20 (8:00-9:00 PM ET/PT) on FOX. (Photo by FOX via Getty Images)

FOX→Netflix

2015年にFOXで放送開始した人気ドラマシリーズの『Lucifer/ルシファー』。シーズン3はいままでにないほどのクリフハンガー状態で終了したため、次シーズンへの継続は安泰かと思いきや…なんとFOXは視聴率の低迷を理由に『Lucifer/ルシファー』打ち切りを発表しました。

しかし、SNS上では『#SaveLucifer』というタグが作られるほどファンたちが『Lucifer/ルシファー』続行を熱望し、キャンセル発表翌月にNetflixがシーズン4の制作をすることが決定!

もともとNetflixは『Lucifer/ルシファー』を高く評価していたのだとか。見る目あります!!

『Lucifer/ルシファー』シーズン4続行の発表後、主役のルシファーを演じるトム・エリスも自信のSNS上で、応援してくれたファンへの感謝のメッセージを投稿しています。

『やった!!!みんな、ルシファーを応援し続けてくれて、そして愛してくれてありがとう。ルシファーファン全員にとっても本当に嬉しいことで、もう泣きそうだよ』

そして、8月にはシーズン4の撮影がスタート!

こちらは、撮影初日を祝うルシファーキャストたちからのメッセージです。

シーズン4の配信開始日は未定ですが、2019年後半になるのではないかと言われています。

『Lucifer/ルシファー』はAXNで放送中で、11月からはシーズン2の放送がスタートします。

11月4日(日)にはシーズン1全13話が一挙放送されるので、おちゃめでセクシーな悪魔ルシファーをまだ観ていない方は要チェックです!!

<『Lucifer/ルシファー』放送スケジュール>

字幕版:11月7日(水)10:00pm スタート

毎週水曜日 10:00pm

二ヶ国語版:11月8日(木)11:00pm スタート

毎週木曜日 11:00pm

<シーズン1全13話一挙放送スケジュール>

二ヶ国語版:11月4日(日)10:00am〜10:00pm

『ヴェロニカ・マーズ』

https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNDY1NTBjZjEtYTk4YS00Y2MwLTk3MWUtNWMyMmRlYjlmNzRmXkEyXkFqcGdeQXVyNzA5NjUyNjM@.V1.jpg

UPN→CW→映画→Hulu

2004年にスタートした『ヴェロニカ・マーズ』。シーズン1〜2がUPNで放送され、ファイナルシーズンとなるシーズン3はCWに引き継がれました。

視聴率はいまいちだったようで打ち切りになりましたが、『ヴェロニカ・マーズ』にはかなり熱狂的なファンが多く、そのコアな人気は衰えることはありませんでした。そして…なんとファンがKickstarter(キックスターター)というクラウドファンド上で寄付金を募り、映画製作費用を集めてしまったのです!

半日で目標額の200万ドルを達成し、2014年に劇場版『ヴェロニカ・マーズ』が実現しました。

さらに!今度はHuluが『ヴェロニカ・マーズ』の新シーズンを2019年に配信することを発表し、またまた復活を遂げました。

主演はもちろんクリスティン・ベル(さすがに高校生の設定ではないかも?)、番組クリエイターもオリジナル版からの続投となるロブ・トーマス。

視聴率だけでは測れないドラマの人気、ファンの底力を痛感させられます!!

『サバイバー: 宿命の大統領』

https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjUxODc2NTIxMl5BMl5BanBnXkFtZTgwMjgxMDkyMzI@.V1SY1000CR0,0,674,1000AL_.jpg

ABC→Netflix

2016年よりABCでシーズン1〜2が放送された『サバイバー: 宿命の大統領』。『24』でおなじみのキーファー・サザーランドが思いがけずアメリカ大統領になるドラマで、シーズン2の後半おもしろくなってきた!と思った矢先にABCが打ち切りを発表しました。やはり原因は視聴率の低下でした。

しかし!またもや救世主が出現!!

Netflixが『サバイバー: 宿命の大統領』の新シーズンを制作することを発表し、見事な復活を遂げました。アメリカでは低迷していた視聴率ですが、Netflixはアメリカ以外の国での人気に可能性を見出したそうです。

キーファーより、『サバイバー:宿命の大統領』復活の喜びの報告とファンへの感謝のメッセージ。

続々と契約が打ち切られる中、ドラマシリーズの復活はやはり嬉しいですよね!

『ブルックリン・ナイン-ナイン』

https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjM4NTU3ZmUtYTMyZi00N2E1LWFhNTctMzg1OTI3ZTg3MTc0XkEyXkFqcGdeQXVyNjQzNTgxMTA@.V1SY1000SX750AL_.jpg

2013年よりシーズン1〜5がFOX で放送された『ブルックリン・ナイン-ナイン』。SNS上での人気は高いものの、今期のFOXドラマで視聴率ワースト3に入るなど、視聴率の低迷を理由に今シーズン限りでの打ち切りが発表されました。今期のFOXは、本当にキャンセル祭りです!

がっかりしたのもつかの間、なんと打ち切り発表から31時間後に救世主が現れてシリーズが復活するというドラマチックな展開に。しかも、FOXの後を引き継いで『ブルックリン・ナイン-ナイン』シーズン6の制作を発表したのは、Huluなどの動画配信会社ではなく、 ライバルネットワークのひとつでもあるNBCだったというのもちょっとびっくり。

『バフィー 〜恋する十字架〜』

https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTM0MDMxMDgzNV5BMl5BanBnXkFtZTcwMTA1NjQyMQ@@.V1.jpg

WB→UPN

1997年〜2003年にかけて放送された人気バンパイアドラマシリーズ『バフィー 〜恋する十字架〜』。サラ=ミシェル・ゲラーの大出世作でもあります。

放送終了後15年経った今でもその人気を保ち、今年7月には20世紀フォックステレビジョンによりリブートされることが発表されました。

そんな大人気ドラマも実はシーズン中に放送局が変わっていました。

シーズン5まではWB、シーズン6、7(ファイナルシーズン)はUPN。でも、バフィーの場合は打ち切りが原因ではなかったようです。

『バフィー 〜恋する十字架〜』の契約更新時期になると、制作会社である20世紀フォックスに他局が次々と名乗りをあげ、UPNがもっとも高額な契約料で放送権を勝ち取りました。噂によると、WBのオファーした1エピソードごとの契約料は180万ドル、対するUPNは235万ドルだったのだとか。

リブート版バフィーも、放送権をめぐって各局、各配信ネットワークの間で争奪戦が繰り広げられるのでしょうか?

『ロズウェル - 星の恋人たち』

https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZTc3MjgxMGQtMDQ3Ny00MDYyLWExY2EtMzFmYjAxZTdiMDk5L2ltYWdlL2ltYWdlXkEyXkFqcGdeQXVyNTAyODkwOQ@@.V1SY1000CR0,0,769,1000AL_.jpg

WB→UPN

1999年〜2002年まで、全3シーズンが放送された『ロズウェル - 星の恋人たち』。 NHKで放送されていたので、日本でも人気が高いドラマです。

アメリカでの視聴率が低迷し、もともとの放送局WBはシーズン2で契約打ち切りを発表しました。ところが、『ロズウェル』の熱烈なファンたちがドラマ内でエイリアンが好物としているタバスコを放送局に送ったり、署名活動をしてドラマの復活を懇願し、その願いが叶ってUPNによりシーズン3が継続されたのです。

当時人気ドラマの『バフィー〜恋する十字架〜』の放送権も手にしていた救世主のUPNは、バフィーと並んでこの『ロズウェル-星の恋人たち』も局を盛り上げる人気シリーズになることを期待していたのですが、残念ながら視聴率は上がらず、シーズン4への継続は叶いませんでした。

『ギルモア・ガールズ』

https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMDY1Njg5MjUtODliNC00NmQ4LWE1MWItOTkxMzhkY2ZmNDg4L2ltYWdlL2ltYWdlXkEyXkFqcGdeQXVyMjg2MTMyNTM@.V1.jpg

WB(のちに合併でCW)→Netflix(リブート版ミニシリーズ)

2000年〜2007年にかけて全7シーズンが放送された『ギルモアガールズ』。

30代のシングルマザーとティーンエイジャーの娘、ギルモア家の女性たちが繰り広げる心あたたまる人気ドラマが、放送終了後9年経った2016年にNetflixでリブート復活しました。

『ギルモア・ガールズ:イヤー・イン・ライフ』というタイトルで、全4話のミニシリーズ。『リブート』と言いながらも、オリジナルキャストが多数出演しているので、まさにシリーズ復活!成長したオリジナルキャストが見られて、ファンにはたまりません。

リブート版ギルモアガールズのシーズン2の可能性も囁かれていますが、今のところ正式な発表はありません。ぜひ制作してほしいですね!

『Scrubs〜恋のお騒がせ病棟』

https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BY2IzYjcyMDItMGIzMi00ZjE4LThjYzQtMGFlYjVkYjU5ODIyXkEyXkFqcGdeQXVyNTAyODkwOQ@@.V1SY1000CR0,0,750,1000AL_.jpg

NBC→ABC

2001年〜2010年まで、全9シーズンが放送された医療コメディドラマ『Scrubs〜恋のお騒がせ病棟』。

エミー賞も受賞した人気ドラマシリーズでしたが、シーズン7を持って契約を打ち切ることをNBCが発表し、その後、ABCによって復活!

当初はシーズン8がファイナルシーズンとなる予定でしたが、リブート版としてシーズン9までABCで制作されました。

途中、脚本家のストライキで新エピソードが誕生しない時期があったり、波乱万丈なドラマシリーズです。

『エクスパンス -巨獣めざめる-』

https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjAwMTkxMjExOV5BMl5BanBnXkFtZTgwNzE0MTUxNTM@.V1.jpg

Syfy→Amazon

2015年からSyfyチェンネルでシーズン3まで放送されたSFドラマシリーズの『エクスパンス -巨獣めざめる-』も今期で契約打ち切りが発表されました。

キャンセルの発表後、『#savetheexpanse』のハッシュタグや、132,000人の署名を集めるなど、ドラマのファンが復活を願って活動し、ついにAmazon Primeよりシーズン4が配信されることが決定したのです。

Amazonスタジオの上空に、『SAVE THE EXPANSE』(エクスパンスを救って)というバナーを飛ばすファンまで!!

またもやファンの思いがドラマを救いました。