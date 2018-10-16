横浜市で110周年記念イベント＝イベント資金を募集中＝クラウドファンディングで

ブラジル日本移民１１０周年を祝う横浜市民の会（小林正博代表）がブラジル日本移民１１０周年記念イベント「ＶＩＶＡ！ １１０ ｄｅ Ｙｏｋｏｈａｍａ」（横浜でみんなで祝おうブラジル日本移民１１０周年）を１１月にＪＩＣＡ横浜で開催する。
同イベントのため、クラウドファンディングのサイト（https://camp-fire.jp/projects/view/100855）で１１月１１日（日本時間）まで支援金を募集している。
１１月３日から１８日までは同ビルのロビーで絵画展「海を渡った移民船たち」、写真展「遠くて近い国ブラジル」が行われ、１１月１１日にはＪＩＣＡ横浜センター体育館でサンバショーや和太鼓演奏などの記念ステージショーが行なわれる。どちらも入場無料。
支援は１万円から受け付けており、支援者には伯国との友好交流、浅草サンバカーニバルに参加することができる。また、先着３０人に同イベントオリジナルロゴ入りのグッズがプレゼントされる。
イベントの詳細、および最新情報は（http://viva110brasil-yokohama.jp/）まで。
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