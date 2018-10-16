オペラ歌手田中公道さん＝塾連で２０日に独唱会

「サンパウロ叙情歌の集い」（黒木彗代表）と老人会「桜会」（森川玲子代表）の共催で２０日（土）午後１時から、聖市の熟年クラブ連合会会館（Rua Dr. Siqueira Campos, 134, Liberdade）で「テノール歌手 田中公道独唱会」を行なう。
伯国公演のため毎年当地を訪問する田中公道さんは、現役で活躍するオペラ歌手。当日は１０曲程度を披露する予定。さらにピアノ独奏５曲、全員で５曲を合唱して会場を盛り上げる。
黒木慧さんは「マイクを使わない、迫力ある本物のオペラを、ぜひ皆さん聞きにきて」と呼びかけた。問い合わせは熟連（１１・３２０９・５９３５）まで。
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