日伯友情交流絵画展、６日から＝作品約４０点が展示

来社した江沢さん、山田絵画展委員長、加藤さん

ブラジル岐阜県人会（長屋充良会長）と在聖総領事館（野口泰総領事）の共催で「第１４回日伯友情交流絵画展」が、１１月６日から１４日まで、在聖日本国総領事館の多目的ホール（Av. Paulista, 854, 3º andar, Bela Vista）で開かれる。

日本、日系、非日系アーティスト２４人による自由題の作品約４０点が展示される。５日午後５時半から開会式が行われ、開館時間は平日午前１０時から午後５時まで、入場無料。

案内のため来社した山田彦治絵画展委員長、加藤允彦さん、江沢マチルダさんは「このイベントを通し、日伯間の友情を深めることが目的。是非作品を見に来て」と来場を呼びかけた。

問合せは、同県人会（１１・３２０９・８０７３）まで。

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