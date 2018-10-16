『ゴールデンカムイ』ショートアニメ13話が1週間限定公開！本誌連載時の扉絵やコミックスのおまけが詰まったショートアニメが楽しめる！

2018年10月8日（月）より、TOKYO MX、読売テレビ、札幌テレビ、BS11にて放送開始＆FODにて独占配信中の、TVアニメ『ゴールデンカムイ』第二期。
YouTubeにて本作のショートアニメ『ゴールデン動画劇場』#13「江渡貝くぅぅんの“偽物人皮”制作日記より抜粋編」が1週間限定で公開となりました。
ショートアニメ『ゴールデン道画劇場』● 13「江渡貝くぅぅんの“偽物人皮”制作日記より抜粋編」を1週間限定公開！
YouTubeにてTVアニメ『ゴールデンカムイ』のショートアニメ『ゴールデン動画劇場』#13「江渡貝くぅぅんの“偽物人皮”制作日記より抜粋編」を1週間限定で公開いたしました！
TVアニメ「ゴールデンカムイ」を「おかわり」したいッ！ 本誌連載時の扉絵やコミックスのおまけを中心にお送りするショートアニメ「ゴールデン道画劇場」を毎週放送翌日(たぶん)にお届けッ！！
公開期間：10月16日(火)18：00～10月23日(火)17：29
＜CAST＞
月島軍曹：竹本英史
＜STAFF＞
原作：野田サトル（集英社「週刊ヤングジャンプ」連載）
監督：森井ケンシロウ／音響制作：マジックカプセル／音楽：末廣健一郎／アニメーション制作：DMM.futureworks / ダブトゥーンスタジオ／製作：ゴールデンカムイ製作委員会
TVアニメ『ゴールデンカムイ』作品情報
原作コミックスシリーズ累計830万部突破！
マンガ大賞2016／第22回手塚治虫文化賞「マンガ大賞」受賞！
冒険・歴史・文化・狩猟グルメ・GAG&LOVE 和風闇鍋ウエスタン！
話題の極上エンターテイメントコミック、ついに！まさかの！TVアニメ化！
【放送情報】
TOKYO MX：10月8日より毎週月曜23：00～
読売テレビ：10月8日より毎週月曜25：59～
札幌テレビ：10月8日より毎週月曜25：44～
BS11：10月8日より毎週月曜25：00～
時代劇専門チャンネル：10月12日より毎週金曜26：00～
FOD（見放題独占）：10月8日より毎週月曜23：00配信
【スタッフ】
原作：野田サトル（集英社「週刊ヤングジャンプ」連載）
監督：難波日登志（「Fate/Grand Order -First Order-」）
助監督：川越崇弘
シリーズ構成：高木登（「黒子のバスケ」）
キャラクターデザイン：大貫健一（「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」キャラクター作画監督）
メインアニメーター：羽山淳一
銃火器設定：渡辺浩二
プロップ設定：浅沼信也
動物設定：墨佳遼
美術監督：森川篤
色彩設計：茂木孝浩
撮影監督：戸澤雄一朗
CGディレクター：奥村優子／濱田康平
編集：定松剛
音響監督：明田川仁
音響制作：マジックカプセル
アイヌ語監修：中川裕
音楽：末廣健一郎
第一期オープニングテーマ：MAN WITH A MISSION「Winding Road」
第一期エンディングテーマ：THE SIXTH LIE「Hibana」
第二期オープニングテーマ：さユり×MY FIRST STORY「レイメイ」
第二期エンディングテーマ：eastern youth「時計台の鐘」
アニメーション制作：ジェノスタジオ
製作：ゴールデンカムイ製作委員会
【キャスト】
杉元佐一：小林親弘
アシ(リ)パ：白石晴香
白石由竹：伊藤健太郎
鶴見中尉：大塚芳忠
土方歳三：中田譲治
尾形百之助：津田健次郎
谷垣源次郎：細谷佳正
牛山辰馬：乃村健次
永倉新八：菅生隆之
家永カノ：大原さやか
キロランケ：てらそままさき
インカ(ラ)マッ：能登麻美子
二階堂浩平：杉田智和
月島軍曹：竹本英史
鯉登少尉：小西克幸
TVアニメ「ゴールデンカムイ」公式サイト
TVアニメ「ゴールデンカムイ」公式ツイッター（＠kamuy_anime）
原作「ゴールデンカムイ」公式サイト
原作「ゴールデンカムイ」公式ツイッター（＠kamuy_official）