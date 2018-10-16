『ゴールデンカムイ』ショートアニメ13話が1週間限定公開！本誌連載時の扉絵やコミックスのおまけが詰まったショートアニメが楽しめる！

2018年10月8日（月）より、TOKYO MX、読売テレビ、札幌テレビ、BS11にて放送開始＆FODにて独占配信中の、TVアニメ『ゴールデンカムイ』第二期。

YouTubeにて本作のショートアニメ『ゴールデン動画劇場』#13「江渡貝くぅぅんの“偽物人皮”制作日記より抜粋編」が1週間限定で公開となりました。

ショートアニメ『ゴールデン道画劇場』● 13「江渡貝くぅぅんの“偽物人皮”制作日記より抜粋編」を1週間限定公開！

YouTubeにてTVアニメ『ゴールデンカムイ』のショートアニメ『ゴールデン動画劇場』#13「江渡貝くぅぅんの“偽物人皮”制作日記より抜粋編」を1週間限定で公開いたしました！

TVアニメ「ゴールデンカムイ」を「おかわり」したいッ！ 本誌連載時の扉絵やコミックスのおまけを中心にお送りするショートアニメ「ゴールデン道画劇場」を毎週放送翌日(たぶん)にお届けッ！！

公開期間：10月16日(火)18：00～10月23日(火)17：29

＜CAST＞

月島軍曹：竹本英史

＜STAFF＞

原作：野田サトル（集英社「週刊ヤングジャンプ」連載）

監督：森井ケンシロウ／音響制作：マジックカプセル／音楽：末廣健一郎／アニメーション制作：DMM.futureworks / ダブトゥーンスタジオ／製作：ゴールデンカムイ製作委員会

TVアニメ『ゴールデンカムイ』作品情報

原作コミックスシリーズ累計830万部突破！

マンガ大賞2016／第22回手塚治虫文化賞「マンガ大賞」受賞！

冒険・歴史・文化・狩猟グルメ・GAG&LOVE 和風闇鍋ウエスタン！

話題の極上エンターテイメントコミック、ついに！まさかの！TVアニメ化！

【放送情報】

TOKYO MX：10月8日より毎週月曜23：00～

読売テレビ：10月8日より毎週月曜25：59～

札幌テレビ：10月8日より毎週月曜25：44～

BS11：10月8日より毎週月曜25：00～

時代劇専門チャンネル：10月12日より毎週金曜26：00～

FOD（見放題独占）：10月8日より毎週月曜23：00配信



【スタッフ】

原作：野田サトル（集英社「週刊ヤングジャンプ」連載）

監督：難波日登志（「Fate/Grand Order -First Order-」）

助監督：川越崇弘

シリーズ構成：高木登（「黒子のバスケ」）

キャラクターデザイン：大貫健一（「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」キャラクター作画監督）

メインアニメーター：羽山淳一

銃火器設定：渡辺浩二

プロップ設定：浅沼信也

動物設定：墨佳遼

美術監督：森川篤

色彩設計：茂木孝浩

撮影監督：戸澤雄一朗

CGディレクター：奥村優子／濱田康平

編集：定松剛

音響監督：明田川仁

音響制作：マジックカプセル

アイヌ語監修：中川裕

音楽：末廣健一郎

第一期オープニングテーマ：MAN WITH A MISSION「Winding Road」

第一期エンディングテーマ：THE SIXTH LIE「Hibana」

第二期オープニングテーマ：さユり×MY FIRST STORY「レイメイ」

第二期エンディングテーマ：eastern youth「時計台の鐘」

アニメーション制作：ジェノスタジオ

製作：ゴールデンカムイ製作委員会



【キャスト】

杉元佐一：小林親弘

アシ(リ)パ：白石晴香

白石由竹：伊藤健太郎

鶴見中尉：大塚芳忠

土方歳三：中田譲治

尾形百之助：津田健次郎

谷垣源次郎：細谷佳正

牛山辰馬：乃村健次

永倉新八：菅生隆之

家永カノ：大原さやか

キロランケ：てらそままさき

インカ(ラ)マッ：能登麻美子

二階堂浩平：杉田智和

月島軍曹：竹本英史

鯉登少尉：小西克幸

TVアニメ「ゴールデンカムイ」公式サイト

TVアニメ「ゴールデンカムイ」公式ツイッター（＠kamuy_anime）

原作「ゴールデンカムイ」公式サイト

原作「ゴールデンカムイ」公式ツイッター（＠kamuy_official）