LiSAさんの新曲「ADAMAS」が配信サイトデイリー23冠＆オリコンデジタル週間1位獲得！　LiSAさん本人からもコメントが到着！

LiSAさんの新曲「ADAMAS」が各配信サイトのデイリー23冠を達成しました! さらに、オリコン週間デジタルシングル(単曲)ランキングもウィークリー1位を達成しています!

LiSAさん本人からも、この記録に対してコメントが寄せられています!

▲LiSAさん

▲LiSAさん

LiSAさんの新曲「ADAMAS」が各配信サイトのデイリー23冠を達成!

現在全国12か所13公演をまわる約1年振り3回目となる全国ホールツアー「LiVE is Smile Always~ASiA TOUR 2018~[core]」(過去最大規模3万人を動員)を開催中のLiSAが、12/12(水)に発売される両A面シングル『赤い罠(who loves it?) / ADAMAS』から、『ADAMAS』(読み:アダマス)の先行フル配信をスタートさせました!

10月8日(月)0時から配信されるや否や、各配信サイトで軒並みに1位を獲得、オリコン デイリーデジタルシングル(単曲)ランキング(10/8付)1位、iTunes総合ランキング1位をはじめ自身過去最高となる23冠を達成(10/8付・リアルタイムチャート含)した事が大きな話題となりました。

オリコン週間デジタルシングル(単曲)ランキングにて初登場1位(10/22付)を獲得、そしてiTunes 週間ソング・ランキングでも初登場1位を獲得!オリコン週間デジタルランキングでの1位獲得は、シングル・アルバムを通じてLiSA初の記録となりました!

LiSAさんからコメントが到着!● LiSAさん

屈しない覚悟と誓いを込めた「ADAMAS」をたくさんの方に聴いていただいて嬉しいです。悲しみと願いを硬い結晶体に変えて生きて行く、皆様の未来を輝かせる歌になりますように。

オリコン週間デジタルシングル(単曲)ランキングもウィークリー1位を達成!

mora・総合シングル週間ランキング、animelo mixシングル週間ランキング でも第1位を獲得しており、「ソードアート・オンライン × LiSA」のゴールデンタッグによる結晶体が、「ADAMAS旋風」を巻き起こしています!

LiSAさんの新曲「ADAMAS」は、10月クールのTVアニメ『ソードアート・オンライン アリシゼーション』のオープニングテーマとなっており、LiSAさんが『ソードアート・オンライン』関連の楽曲を担当するのは、TVアニメシリーズ・劇場版アニメ・ゲームシリーズを含めて今回で6曲目。

シンフォニックなストリングスラインの中を貫くエッジの利いたギターサウンドと彼女のハイトーンボーカルが重なり合う、正に『ソードアート・オンライン』の世界を彩る、渾身のロックチューンに仕上がっています! 新曲「ADAMAS」は、LiSA14枚目のシングル「赤い罠(who loves it?) / ADAMAS」両A面として12月12日(水)にCDシングルリリース!

『ADAMAS』先行フル配信ページURL

新曲「ADAMAS」先行フル配信状況

デイリーランキング23冠達成中!(10/8付)

■iTunes・総合:トップソングチャート 第1位

■iTunes・アニメ:トップソングチャート 第1位

■iTunes・総合:着信音/通知音ランキング 第1位

■iTunes・アニメ:着信音/通知音ランキング 第1位

■オリコン デイリーデジタルシングル(単曲)ランキング1位

■オリコンミュージックストア:総合シングルダウンロードランキング 第1位

■Google Play Music人気ランキング 第1位

■レコチョク・総合:シングルデイリーランキング 第1位

■レコチョク・アニメ:シングルデイリーランキング 第1位

■mora:デイリーシングルランキング 第1位

■mora:リアルタイムランキング 第1位

■animelo mix:シングルデイリーランキング 第1位

■ドワンゴジェイピー:シングルデイリーランキング 第1位

■amazonデジタルミュージック:人気度ランキング 第1位

■amazonデジタルミュージック:新着ランキング 第1位

■music.jp:シングルデイリー総合ランキング 第1位

■music.jp:シングルデイリーアニメランキング 第1位

■HAPPY★うたフル♪:デイリーシングルランキング 第1位

■TSUTAYA ミュージコ:デイリーシングルランキング 第1位

■dミュージック・総合:シングルデイリーランキング 第1位

■dミュージック・アニメ:シングルデイリーランキング 第1位

■mumo:ダウンロードシングルデイリーランキング 第1位

■mumo:ダウンロードシングルリアルタイムランキング 第1位

さらに!!!

■オリコン週間デジタルシングル(単曲)ランキング(10/22付)、

■iTunes 週間ソング・ランキング[2018年10月8日(月)~2018年10月14日(日)]

■mora・総合シングル週間ランキング

■animelo mixシングル週間ランキング

週間 初登場1位を獲得!!!

14thシングル「赤い罠(who loves it?) / ADAMAS」

2018年12月12日(水)Release!

ソードアート・オンライン × LiSA、ゴールデンタッグ再び!

▲ジャケット

▲ジャケット

■初回生産限定盤(CD+DVD)VVCL 1370~1 / 1,600円+税

「赤い罠(who loves it?) / ADAMAS」

【収録楽曲】

M1 赤い罠(who loves it?)

作詞:LiSA、田淵智也 作曲:田淵智也 編曲:堀江晶太

M2 ADAMAS

作詞:LiSA 作曲:カヨコ 編曲:堀江晶太

M3 カップリング曲A

M4 赤い罠(who loves it?) -Instrumental-

☆「赤い罠(who loves it?)」ミュージッククリップ収録DVD付

☆撮りおろしブックレット付

アニメイトオンラインショップでの購入はこちら

■通常盤(CD)VVCL 1372 / 1,200円+税

「赤い罠(who loves it?) / ADAMAS」

【収録楽曲】

M1 赤い罠(who loves it?)

作詞:LiSA、田淵智也 作曲:田淵智也 編曲:堀江晶太

M2 ADAMAS

作詞:LiSA 作曲:カヨコ 編曲:堀江晶太

M3 カップリング曲A

M4 赤い罠(who loves it?) -Instrumental-

アニメイトオンラインショップでの購入はこちら

■期間生産限定盤(CD+DVD)VVCL 1373~4 / 1,600円+税

「ADAMAS / 赤い罠(who loves it?)」

【収録楽曲】

M1 ADAMAS

作詞:LiSA 作曲:カヨコ 編曲:堀江晶太

M2 赤い罠(who loves it?)

作詞:LiSA、田淵智也 作曲:田淵智也 編曲:堀江晶太

M3 カップリング曲B

M4 ADAMAS -Instrumental-

M5 ADAMAS -TV ver.-

☆「ADAMAS」ミュージッククリップ・TVアニメ「ソードアート・オンライン アリシゼーション」ノンクレジットOP映像収録DVD

☆アニメ描きおろしイラスト使用ミニポスター&イラスト使用三方背ケース仕様

※2019年3月末日まで出荷予定

アニメイトオンラインショップでの購入はこちら

「ADAMAS」、大好評 先行フル配信中!

『ADAMAS』先行フル配信ページURL

「LiSA BEST -Day- & LiSA BEST -Way- WiNTER PACKAGE」

2018年10月10日(水)Release!

【期間生産限定盤(2CD + 特製カレンダー)】VVCL-1310~1312 /6,500+税

「LiSA BEST-Day-」通常盤CD(VVCL-1222)+「LiSA BEST-Way-」通常盤CD(VVCL-1227)

+特製カレンダー(2018/10/1(月)~2019/4/30(火))+特製クリアケース仕様!

■CD収録楽曲■

「LiSA BEST -Day-」「LiSA BEST -Way-」通常盤CDを1つのパッケージに同梱!

【アルバム】LiSA/LiSA BEST -Day-&LiSA BEST -Way- WiNTER PACKAGE 期間生産限定盤

【アルバム】LiSA/LiSA BEST -Day-&LiSA BEST -Way- WiNTER PACKAGE 期間生産限定盤

『機動戦士ガンダムNT』主題歌情報!

澤野弘之とLiSA、夢のコラボレーション実現!

SawanoHiroyuki[nZk]:LiSA「narrative」が『機動戦士ガンダムNT』主題歌に決定!

・11月28日(水)リリース 価格:1,500円+税(初回生産限定盤(CD+DVD)VVCL-1360~1361)

1,250円+税(通常盤VVCL-1362)

1,500円+税(期間生産限定盤(『機動戦士ガンダムNT』盤VVCL-1363))

「SawanoHiroyuki[nZk] 7th single「 narrative / NOISEofRAIN 」

LiSAさんプロフィール

LiSA (読み:リサ) 岐阜県出身、6月24日生まれ。

'10年春より放送されたTVアニメ「Angel Beats!」の劇中バンド「Girls Dead Monster(通称:ガルデモ)」2代目ボーカル・ユイ役の歌い手に抜擢され、ガルデモ名義でのシングル・アルバム累計40万枚以上をセールスし、人気を集める。

11 年春にミニアルバム「Letters to U」にてソロデビュー。

その後、TVアニメ「Fate/Zero」、「ソードアート・オンライン」、「魔法科高校の劣等生」など数々の人気作品の主題歌を担当し、国内のみならず世界中にてヒットを記録。2017年2月には「劇場版 ソードアート・オンライン -オーディナル・スケール-」の主題歌を担当し、大ヒットセールスを記録(オリコンデイリー1位、ウィークリー4位、各配信サイト1位など)。

2018年5月には初のベストアルバム「LiSA BEST -Day-」「LiSA BEST -Way-」を2タイトル同時リリース、オリコン週間アルバムランキング(5/21付)にて1位・2位を独占した。

また、圧倒的な熱量を持つパフォーマンスと歌唱力、ポジティブなメッセージを軸としたライブは瞬く間に人気を集め、次々と完売公演(日比谷野外大音楽堂、日本武道館、幕張メッセ、横浜アリーナ2days、さいたまスーパーアリーナ2daysなど)を記録。アニソンシーンにとどまらず、数多くのロックフェスでも活躍するライブアーティストとして、その存在感を示している。

座右の銘:今日もいい日だっ。

LiSA Official Website

LiSA Official YouTube