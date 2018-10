(©ニュースサイトしらべぇ)

「カッコ悪くても、今を全力で生きること。悔いのない今を。精一杯はかっこいい」。これは、シンガーソングライター・足立佳奈のツイッタープロフィールに書かれたメッセージだ。

ツイッターに投稿した自作の15秒ソングが話題になるなど、彼女は若年層を中心に高く支持されている。それは、こうした想いをまっすぐ自身の活動に向けているからなのだろう。

■どんなときも歌を作る

2017年8月に、シングル『笑顔の作り方~キムチ~/ココロハレテ』でメジャーデビューを果たした足立。

その後も、『フレーフレーわたし』『サクラエール』と、日常に元気をもらえる応援曲を送り出してきた。そして10月17日、ファーストアルバム『Yeah! Yeah!』がリリースされる。

そのアルバムをリードするのが、幸田もも子氏の漫画『あたしの!』の物語とリンクさせて作られた曲『私今あなたに恋をしています』だ。

歌詞を書く際、自身の体験をもとにする足立が、今回の曲で、主人公・あここと自身を重ね合わせたエピソード。それは、中学生のときに想いを寄せた人に告白したときのものだという。

足立:私、友達に仲直りしようって伝えるときとか、好きな人に告白するときとか、どんな状況でも歌を作るんです。歌作りすぎなんですよね、気持ち悪いんですけど(笑)

私が実際に好きな人に告白したときの歌があるんですけど、歌詞がその人に向けて書いているので、誰にも共感してもらえないなと思いました。なので部分的に書き換えるときに、幸田先生の作品をもとにさせてもらったって感じですね。

この曲でも歌ってるんですけど、あここちゃんの「ふられてもめげない、それでも好きです」っていうところが、そのままだなと。エピソードは違うんですけど、私自身と重ねながら、こういうエピソードでも理解できるなと頭の中で考え直して作りました。

■友人からは「怖い」と辛口評価

どんな状況も、曲に落とし込んで、その気持ちを伝える。彼女の楽曲を聴き、多くの人が勇気づけられるのは、足立が感じたそのままの想いが、曲から伝わってくるからなのかもしれない。

けれども、ストレートに気持ちを伝えすぎるあまり、周りからは厳しい評価を受けることもあるようで…

足立: 深い仲の人じゃなくても、バスで会って一目惚れみたいなことってあるじゃないですか? 高校のときとか、バスで「あの人かっこいいな」って思って、他校の子だったりすると、私、声をかけるんです。

声をかけないと絶対自分が後悔するなって思うんですけど、みんなに「重い」とか「怖い」とか言われるんですよ! 怖いが一番つらくて(笑)

■あここ同様、正反対の親友の存在

(©ニュースサイトしらべぇ)

『あたしの!』には、その気ままな性格で、ときにあここの心を惑わせることもある親友・充希というキャラクターが登場する。足立にはそういう存在はいるのだろうか。

足立:いますね。すっごくかわいくて、私とは正反対のタイプなんですけど、ずっと一緒にいて落ち着く。やっぱり静かでかわいくキレイな人のほうが注目浴びるじゃないですか?

グイグイいってしまうと、始めは良かったけど、のちのち付き合っていくうちに、お前はもう鬱陶しいよみたいな感じになっちゃうのがすごく悲しくて。だからすごく(あここちゃんと)経験が似てるなって。私はいつも出しゃばっちゃう(笑)

■妄想の世界で友達が…

『あたしの!』で、充希のほかに欠かせないキャラクターとして登場するのが、あここが想いを寄せる学園の人気者・直己。充希のような親友と同じように、直己のような存在はいたのだろうか。

足立:音楽科の高校でちょっと男の子が少なすぎて、なかなかそういうキュンキュンするポイントが…。ないって言ったらおかしいな…(笑)あるんですけど、3年もずっと同じクラスにいたんで、そこはもう妄想の世界ですね!

その妄想の世界の設定を詳しく聞いてみると…

足立:自分よりもずっとハードルが高い人(笑)。高いけど、すごく優しくて(私に)良くしてくれて、なんかお兄ちゃんみたいな感じのポジションでいてくれて、私はどんどん好きになっていくって設定です。

私の友達でめっちゃ頭が良くて、優しくて、運動もできて、顔はタイプではないけど、そこ以外はほんとパーフェクトみたいな人がいるんですよ。その子の顔だけナオミくんと入れ替えていました(笑)

と、妄想の世界の中で、友人の顔を直己とすり替えていたことを明かした。

■アルバムで新しい自分を表現

(©ニュースサイトしらべぇ)

今回リリースされたアルバムでは、「新しい足立佳奈」を見せるという試みもされている。それを象徴しているといえる曲の1つが、アルバムオリジナル曲『あの日に戻れるなら…』。切ないラブソングを「今」歌うことには理由があるという。

足立: 『あの日に戻れるなら…』は、私が作詞作曲した、告白する前のあの頃に戻れたらいいなって曲です。

今まで、応援ソングばかりで、ラブソングを歌ってこなかったんですけど、ちょっと初めての試みに挑戦してみようということで寂しい曲も入れました。(アルバムに収録される)新曲のほうでは新たな自分を表現して、アルバムを出すことでまた次のステップだよってことをみんなに見せたいなって。

あと、髪型もいつもお団子にしていたんですけど、アルバムリリースということで、ジャケットでは(髪を)おろしてみたりとか、髪を染めてみたりとか。デビュー1年を終えて、2年目に入るタイミングで外見も中身も変えりたいなって思って。

■12月には自身初のワンマンライブも

View this post on Instagram

『今日の足立』!!😭 皆さん!! 本当に!!! きいてください!! わたしの! 大好きな大好きな大好きな! #トレンディエンジェル の #斎藤さん に!! お会い出来ました。 出来たんです!!! 本当に嬉しくて。 嬉しくて。 涙が止まりませんでした。 #TGC ありがとうございました。🙇‍♂️ #オープニングアクト後の出来事 #みんなさんにも #この幸せな足立の思い #伝えたい!笑

A post shared by 足立佳奈(@kana1014lm) on Mar 31, 2018 at 6:11am PDT

アルバムリリースとともに、12月には初めてのワンマンライブが行われることも決まっているが、今の心境はどのようなものなのだろう。

足立:いざワンマンが目の前に決まると、すごく未知で怖いなって思います。どういう空間が果たして生まれるのかな、誰が来てくれるのかな、本当に喜んでくれるのかなって(笑)楽しみだけど、それが成功するのか…って不安はあります。

また、東京公演のあとは、彼女が通っていた学校のある名古屋でのライブが予定されている。デビューする前から足立を知っている友人たちも、ライブを楽しみにしているのではないだろうか。

足立:えー!どうだろう。でも、会場にも(人数の)制限があるので、まずファンの人でいっぱいになってくれたら嬉しいなとは思いますね。

(もし友人がライブに来てくれたら)なに言われるかわからないから怖いです。普段の私を知ってるから、「それではみなさん聴いてください」とかやってたら、笑われるんじゃないかなって(笑)

憧れのお笑い芸人である、トレンディエンジェル・斎藤司さんに会ったときに号泣していた足立。サプライズで友人が来てくれることがあれば、また大号泣している姿が浮かぶ。ちなみに、「斉藤さんはすごくタイプのイケメン」らしい。

■お笑いにもリズム感を

(©ニュースサイトしらべぇ)

足立は以前、ナインティナインやキングコングを世に送り出したバラエティー番組『新しい波24』に出演。自身もお笑い芸人が好きだということで、一押しの芸人さんを尋ねてみたところ、じっくりと熟考してくれたが、なかなか思いつかないよう。

そこで、誰かを思い出す参考になればと、『新しい波』に出演していたコンビの名前を出したところ…

足立:霜降り明星さん! えっ、私今ちょうど思ってたんです! せいやさんの前に見たギャグが本当に面白くて。食パンマンとかアンパンマンとかが出てくるやつなんですけど、そのリズム感がもう…(笑)粗品さんのスプーンに映った小栗旬もほんとにヤバいです!」

と偶然にも共感。お笑い芸人の面白いと思うポイントで、「リズム感」という点に注目しているのも、日常を歌にする足立らしさが感じられた。

■甲子園のテーマソングに

アルバムリリース、ワンマンライブと、足立はこれまでに目標としてきたことを実現してきた。そんな彼女が今後、叶えたいことを最後に教えてもらった。

足立:私自身が野球をやっていたっていうのもあって、甲子園のテーマソングだったり、応援歌に使ってもらえるような歌を作りたいです。あとは、プロ野球選手がバッターボックスに立つときに、(私の曲を)使ってもらえると嬉しいな。