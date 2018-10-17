『木村良平のキムライズム』DVD発売記念イベントが2019年8月11日に開催決定！　木村良平さん、岡本信彦さん、島﨑信長さん、上村祐翔さんが登壇！

声優・木村良平さんによる初の冠DVD企画『木村良平のキムライズム』。この企画ではカメラに興味を持った木村さんが、インスタ映えする“大人の趣味”を見つけるため、ゲストの岡本信彦さん＆島﨑信長さんと様々なことを体験していきます。
この度、そのDVDの発売を記念したイベントが、2019年8月11日（日）に開催が決定しました！ 木村さん、岡本さん、島﨑さんに加え、番組ナレーションを担当した上村祐翔さんが登壇されます。
また、アニメイト全店（オンライン含む）でDVDを購入すると、「先行抽選応募シリアルコード入り応募用紙」が配布されるキャンペーンが実施されます。応募方法など詳細は、アニメイトまたは『木村良平のキムライズム』公式Twitterでご確認ください。
イベント概要● 『木村良平のキムライズム』DVD発売記念イベント
・開催日：2019年8月11日（日）※時間未定
・会場：オリンパスホール八王子
・出演：木村良平、岡本信彦、島﨑信長、上村祐翔
・チケット価格：未定
■先行抽選応募方法：
アニメイト全店（オンライン含む）にてDVD『木村良平のキムライズム』をご購入の方に、「DVD発売記念イベント」のチケット先行抽選へご応募いただけるシリアルコード入りの応募用紙（レシート）を1枚お渡しいたします。
【シリアル発行期間】
2018年10月25日（木）～2019年1月14日（月）
【応募期間】
2018年12月14日（金）10:00～2019年1月14日（月）23:59
※応募用紙のお渡しは商品お引取り時となります。
※シリアルコードはレシートに記載されますので大切に保管してください。
※オンラインショップで購入の場合は、マイページにシリアルコードが通知されます。
※イベントの詳細は決定次第、公式Twitterにて随時お知らせ致します。
● アニメイトオンラインショップでの購入はこちら
【DVD】木村良平のキムライズム
DVD『木村良平のキムライズム』商品情報
出演：木村良平／岡本信彦／島﨑信長（ナレーション：上村祐翔）
発売日：2018年10月26日（金）
販売価格：￥6,800＋税
品番：MOVC-0258
発売元：ムービック
・木村良平さん直筆サイン入りポストカードお渡し会抽選応募券
※店舗、オンラインショップ共通
【開催概要】
開催日：2018年12月15日（土）16時開演
開催場所：アニメイト渋谷
内容：木村良平さんによる直筆サイン入りポストカードお渡し会
申込締切：2018年11月11日（日）まで
『木村良平のキムライズム』公式Twitter（@kimura_ism）