＜ロッテ＞秋季キャンプの日程発表！巻き返しの秋へ

２０１７年の秋季キャンプの模様

千葉ロッテマリーンズは2018年秋季キャンプの日程等詳細を発表した。（ちばとぴ！＝千葉ロッテマリーンズ チャンネル）

場所：鴨川市総合運動施設内鴨川市営球場 住所：鴨川市太尾866－1 日程：10月31日～11月16日 スケジュール：10月30日鴨川へ移動。10月31日キャンプイン。11月16日キャンプ打ち上げ。休日は5日、12日。

なお、参加メンバーは後日、発表となる。台湾遠征メンバーは11月7日にキャンプを一時離れ、13日より再合流となる。