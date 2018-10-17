高校サッカープレイヤー39人プロ内定！19年内定選手一覧

10月16日、川崎フロンターレはMF原田虹輝(昌平)の来季新加入が内定したと発表した。これで39人の高校サッカープレーヤーがプロ内定を獲得。加入内定選手39人の内訳は高体連所属の選手が16人。Jクラブユースからは23人となっている。16日までのプロ内定者一覧は以下の通り。

【高体連】

▽青森山田

DF三國 ケネディ エブス(→福岡)

MF檀崎竜孔(→北海道)

▽桐生第一

MF田中渉(→仙台)

▽昌平

MF原田虹輝(→川崎)

▽流通経済大柏

DF関川郁万(→鹿島)

▽成立学園

DF照山颯人(→仙台)

FW窪田稜(→金沢）

▽東海大相模

MF中山陸

▽山梨学院高等学校

FW宮崎純真(→甲府）

▽日本文理

GK相澤ピーター・コアミ(→千葉)

▽上田千曲

GKリュウ ・ヌグラハ(→長野)

▽四日市中央工

DF山本龍平(→松本)

▽興國

DF起海斗(→山口)

FW村田透馬(→岐阜)

FW中川裕仁(→愛媛)

▽大津

DF福島隼斗(→湘南)

【Jクラブユース】

▽大宮アルディージャユース

FW吉永昇偉(→大宮)

▽FC町田ゼルビアユース

FW橋村龍ジョセフ(→町田)

▽川崎フロンターレU-18

FW宮代大聖(→川崎F)

▽横浜F・マリノスユース

MF椿直起(→横浜F・マリノス)

FW山谷侑士(→横浜F・マリノス)

▽アルビレックス新潟U-18

GK藤田和輝(→新潟)

DF岡本將成(→新潟)

MF本間至恩(→新潟)

▽名古屋グランパスU-18

DF菅原由勢(→名古屋)

MF成瀬竣平(→名古屋)

▽ガンバ大阪ユース

MF奥野耕平(→ガンバ大阪)

▽セレッソ大阪U-18

DF石尾崚雅(→金沢)

MF喜田陽(→セレッソ大阪)

▽サンフレッチェ広島ユース

MF松本大弥(→広島)

MF東俊希(→広島)

▽徳島ヴォルティスユース

DF久米航太郞(→徳島)

MF藤原志龍(→徳島)

▽愛媛FC U-18

MF渡邊創太(→愛媛)

MF岩井柊弥(→愛媛)

▽アビスパ福岡U-18

DF桑原海人(→福岡)

MF北島祐二(→福岡)

▽大分トリニータU-18

MF高畑奎汰(→大分)

▽鹿児島ユナイテッドFC U-18

MF野嶽寛也(→鹿児島)