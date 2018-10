【イラスト＆レビュー】 シーズン3 #02『ゲーム・オブ・スローンズ』は2周目からがおもしろい！

今年からハマってる『ゲーム・オブ・スローンズ』。情報量の多い作品はやっぱり2周目からがおもしろい!という事で見返し、1話ごとのイラストと感想を書いています。シーズン3・第2話ではブラン一行にジョジェンとミーラの姉弟が参加、王都ではタイレル家がサンサに近づきます。

今回もあっちこっちでいろんな事が起きますが、わたし的に「今回も良い!」と思ったのは明るい場所でのシーンが多いこと。服がよく見える!も〜ほんと画面の暗いことが多いですからね〜〜見ながらイラストを描いていても、自分が今なにを描いているのか分からなくなる時がありますから。特にナイツウォッチの服なんか明るい所に出てこられても、どこがどうなってんのかさっぱりなんですが。あとダイアウルフのアップも多くてモフ充できました!

さらにお着替えシーンも多い!…いえ、なにもわたしはスケベ心でお着替えを見たいわけじゃなくて、GoTでは甲冑や服の装着を従者がやるシーンがよくありますよね。どうやって装備するかによって甲冑や服の作りも分かるし、更に言うとそんなシーンをちゃんと映すという事はそれだけ実用的に作っている…って事なのでそこもすごい!

今回は特にサンサが招かれるタイレル家主催の女子会シーンが、GoTには珍しいぐらい明るい画面で印象的でした。庶民の暮らしや戦場がどんなに殺伐としていても高貴な方たちの暮らしは常に優雅なんですね〜。そこで初登場するのはマージェリーとロラスの祖母にあたる、通称「茨の女王」レディー・オレナ。

演じるダイアナ・リグさんはなんと1969年の007シリーズである『女王陛下の007』のボンドガール!ジョージ・レーゼンビーがボンドを演じた唯一の作品として知られています。

↓「頭巾かぶってないからオレナって分からないでしょ?」

NEW YORK, NY - MARCH 18: Diana Rigg attends the 'Game Of Thrones' Season 4 premiere at Avery Fisher Hall, Lincoln Center on March 18, 2014 in New York City. (Photo by Gary Gershoff/WireImage)

吹替派のわたしにとっては吹替の片岡富枝さんが「うわ〜〜この声めっちゃ知ってる!」って感じですごい安心感があります。ウーピー・ゴールドバーグのフィックス声優として有名ですね。あとアニメで調べると多くの作品で「○○のお母さん」「おばさん」「おばあさん」…の声をあてていて、中年女性の声といえばこの方!って感じでしょうか。『ツヨシしっかりしなさい』めっちゃ見てたな〜!

そしてこちらも今回から新たに登場するお2人。ブランの夢に出てきたジョジェンと、その姉ミーラ。ジョジェンはブランに「ウォーグ(狼潜り)」の能力について教えます。また今回はジョンも野人からウォーグについて教えられています。黒魔術など、こういう超能力的なものの存在が少しずつ出てきて、この世界の輪郭が少しずつ見えてくる過程もおもしろいですよね。

↓ジョジェン役のトーマス・ブロディ=サングスター。子役時代からたくさんの映画に出演しています。 育ち良さそ〜〜

LONDON, ENGLAND - FEBRUARY 16: Thomas Brodie-Sangster attends Grey Goose Vodka and GQ Style's dinner in celebration of film and fashion at Kettner's on February 16, 2018 in London, England. (Photo by David M. Benett/Dave Benett/Getty Images for Grey Goose Vodka)

『メイズ・ランナー』シリーズが有名。ヒュー・グラントとは血縁関係にあるんですね!

↓まだあどけない2013年のトーマスくん。

LONDON, UNITED KINGDOM - MARCH 26: Thomas Brodie Sangster attends the season launch of 'Game of Thrones' at One Marylebone on March 26, 2013 in London, England. (Photo by Karwai Tang/Getty Images)

↓弓が得意な姉のミーラを演じるのはエリー・ケンドリック。

TORONTO, ON - SEPTEMBER 09: Actor Ellie Kendrick attends 'The Levelling' after party at The Mongrel House during the Toronto International Film Festival on September 9, 2016 in Toronto, Canada. (Photo by Jeremychanphotography/WireImage)

HBO制作『アンネの日記』でアンネ役を演じましたが確かに似てる!

ブランの夢の中にジョジェンが現れる前に、ロブとジョンの姿があったのも貴重でした!血の繋がりの有無は関係なく、ブランにとってこの2人が兄なんですね〜。あんな事さえなかったらここにシオンもいたかも知れないのに…。とはいえ、シオンはめちゃくちゃ悲惨な目にあってるので責められない。

先ほど書いたとおり、今回印象的だったタイレル家主催の女子会。ロラスに迎えに来てもらって有頂天なサンサは相変わらずだなぁ。女性に性的な興味がないロラスは知らず知らずのうちに女性に安心感を与えるのかも知れませんが。なんにせよ、ジョフリーの虐待にビクついてるサンサにとってはほっとできるひと時ですね。

女子会幹事のレディ・オレナの腹の内はともかく、マージェリーは意識高い系セレブなのでかわいそうなサンサに優しい。画面が明るいのでサンサとマージェリーのドレスがよく見えます。マージェリーは今回も露出高め。サンサは胸元を隠すようなスカーフを分厚めのドレスに入れてます。ドレスに施されたレースのような模様が見事!

マージェリーのドレス、トップとスカート部分との切り替え部分に小さなリボンが付いているのが見えたので一瞬、前回露出をサーセイに注意されたから上下分かれてたのを縫い直したのかな?なんて深読みしかけたんですが、よく見ると飾りベルトをリボンで固定しているのでした。オレナも同じバラの飾りベルト。前回はトゲのあるバラがサーセイに対する気持ちを表してるのかと思ってましたが、タイレル家といえば金のバラなのでタイレル家の女性はみんな持ってるのかな?

↓おとなしめの装い。

SEATTLE, WA - MARCH 21: Actresses Natalie Dormer and Sophie Turner attend HBO's 'Game Of Thrones' Season 3 Seattle Premiere on March 21, 2013 in Seattle, Washington. (Photo by Jeff Kravitz/FilmMagic)

↓コミコンの写真はみんな楽しそう!

SAN DIEGO, CA - JULY 10: Actresses Sophie Turner (L) and Natalie Dormer at the 'Game Of Thrones' autograph signing during Comic-Con International 2015 at the San Diego Convention Center on July 10, 2015 in San Diego, California. (Photo by FilmMagic/FilmMagic)

今回すごくグッと来たのはキャトリンです。2周目を見ていて「キャトリンってやっぱキツイな〜」と思う事が、特にジョンに関しては多かったんですが今回初めてと言っていいぐらい弱音を吐くんですよね。

幼少期に病に伏せたジョンの看病をしながら思わず死を願ってしまった、現在のスターク家の悲劇は全て自分のせいだと悔いるキャトリン。ジョンを愛したいって気持ちだけでもあったんだなと、それは少し嬉しい事だけど、やっぱりエダードへの愛が強すぎて実行は無理だったんでしょうね。これがほんの少しでもジョンに伝わっていれば…と思うけれど、まあこの世界そんな事ばっかりですよね。

弱気なキャトリンとは対照的に、アリアは逆境になればなるほど活き活きしてくるのが見ていて心強いですね!ジェンドリーの方が年上なのに、ホット・パイとの3人組の中でアリアがリーダーっぽくなってて笑う。

↓最近のメイジーちゃん。2019年春のコーチのランウェイショーで。また大人っぽくなった気がします!

NEW YORK, NY - SEPTEMBER 11: Maisie Williams attends the Coach Spring 2019 runway show at Pier 94 on September 11, 2018 in New York City. (Photo by Ilya S. Savenok/Getty Images for Coach)

↓最近のジョー・デンプシー。ジェンドリーはもうちょっとしっかりしてほしいな。

LONDON, ENGLAND - MARCH 15: Joe Dempsie attends the Global Premiere of 'Deep State', the new espionage thriller from FOX, at the Curzon Soho on March 14, 2018 in London, England. (Photo by David M. Benett/Dave Benett/Getty Images for Fox Networks Group)

そしてミアのソロスが登場!GoTの世界では山道なんかで出くわした団体にロクな連中がいないので、最初はアリアが心配で仕方なかったけどいい人でよかった〜〜。ホット・パイが「吟遊詩人かな?」とか呑気な事言ってるのも和みます。

↓ミアのソロスを演じるポール・ケイ。日本語表記ではポール・キーと書かれることもあります。コメディアンなんですね!

LONDON, UNITED KINGDOM - MARCH 26: Paul Kaye attends the season launch of 'Game of Thrones' at One Marylebone on March 26, 2013 in London, England. (Photo by Karwai Tang/WireImage)

1回目視聴時には結構ぼんやりとしか理解できていなかったので、ブラザーフッド周辺のおさらいは2周目の課題の一つでもあります。シーズン1の2周目でもベリックの初登場に気づけなかったし…。あのかっこいい燃える剣が早く見たい!