台湾“诚品”明秋将在东京开设日本首家门店

【共同社台北10月17日电】在台湾经营独特风格书店等的“诚品”集团16日宣布，明年秋季将在东京日本桥的商业设施开设首家门店。

诚品还销售日用品、服饰等商品，以提供新生活方式的书店著称，此前已在中国大陆和香港开设门店。在日本，诚品将与三井不动产、有邻堂书店合作，在三井不动产重新开发的商业设施开设“诚品生活日本桥”店。内部除了书店区域外，还将设置工艺品制作体验区和台湾餐馆等。

诚品董事长吴旻洁表示，愿打造为台湾和日本文化交流的平台。（完）