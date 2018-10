関根麻里：ディズニー愛を熱弁「ずっと魔法にかかっている」　日本初上陸ディズニーコンサートでホストに

コンサート「ディズニー・ブロードウェイ・ヒッツ」でホストを務める関根麻里さん

米ニューヨーク、ブロードウェーで「ライオンキング」「美女と野獣」などのディズニーミュージカルに出演したオリジナルキャストが来日するコンサート「ディズニー・ブロードウェイ・ヒッツ」が、2019年1月31日、2月1日にパシフィコ横浜(横浜市西区)で開催される。同コンサートでホストを務めるのが、大のディズニー好きで、親子で作品を楽しんでいるという関根麻里さんだ。そんな関根さんにディズニー愛やコンサートの見どころを聞いた。

◇娘と共にディズニーファン「大切なことがたくさん詰まっている」

「ディズニー・ブロードウェイ・ヒッツ」は、米ボストンのボストンシンフォニーホールや英ロンドンのロイヤルアルバートホールで上演され、反響を呼んだコンサートで、今回日本初上陸となる。今回は「メリー・ポピンズ」「美女と野獣」などで数々のヒロインを演じてきたアシュリー・ブラウンさん、「ターザン」でターザンを演じたジョシュ・ストリックランドさん、「ライオンキング」のムファサを演じ、ブロードウェー最多となる4300回以上もの出演回数を誇るアルトン・フィッツジェラルド・ホワイトさん、「ライオンキング」のナラ役のキシー・シモンズさんが来日。ゲストシンガーとして海宝直人さんも出演する。

ホスト役に決まり、「光栄すぎて、興奮してしまった」という関根さん。物心がついたときから「白雪姫」「ピノキオ」「ダンボ」といったディズニー作品の数々に触れてきた関根さんは「ずっとディズニーの世界に魅了されていて、ずっと“魔法”にかかっている状態」と笑顔を見せる。

関根さんはディズニーの魅力を「映像の美しさ、音楽の素晴らしさ、ストーリーやキャラクター、そしてメッセージがすてきだと思います。どの世代が見ても心に響く大切なメッセージが必ず入っている」といい、「人生において大切なことがたくさん詰まっている作品ばかり」と語る。

母になってからは、娘と共にディズニー作品を楽しんでいるという。「娘は、1歳のときに劇団四季の『ライオンキング』の公演を見たんです。『まだ早いかな』『大丈夫かな』と思っていたのですが、ものすごくよく反応していました。そこからいろいろな作品を見せていて、寝るときもディズニーの音楽をかけているんです。今は、3歳の誕生日にディズニーリゾートの『ビビディ・バビディ・ブティック』(ディズニープリンセスの衣装を着て写真撮影などができる)へ行くのをすごく楽しみにしていて、毎日『行きたい』と言っています」と目を細める。

◇本場のミュージカルは「想像を超えた感動がある」

関根さんが初めてブロードウェーのディズニーミュージカルを見たのは、ボストン留学時だという。そのときの衝撃を「もうシビれました」と表現。「ライオンキングを見たのですが、ミュージカルが始まり、動物が後ろから登場して生演奏の生歌を聴いて『これか!』と興奮しました。生で体感する素晴らしさに衝撃を受けました。想像を超えた感動がありました」と興奮気味に語っていた。

今回の「ディズニー・ブロードウェイ・ヒッツ」では、本場のミュージカルスターが来日し、「美女と野獣」の「Beauty and the Beast」や「ライオンキング」の「Hakuna Matata」、「アラジン」の「A Whole New World」などのほか、ミュージカル作品のみに登場する楽曲も披露される。関根さんは、「(ミュージカルの)オリジナルキャストは、その役を作り上げた生みの親。その方が実際に歌ってくださるというのは、なんて貴重な機会なんだと思いました。ディズニーの音楽はすべて素晴らしいので、それを一夜に凝縮して、いろいろな音楽を聴くことができる。ミュージカル通の方はもちろん、初心者の方も楽しめると思います」と魅力を語った。

続けて、「皆さんに魔法にかかりに来てほしい。ステージを見ることで『こんな曲もあったんだ』と新たな発見や気付きもあると思うので、コンサートの余韻に浸って作品を見たり、改めて音楽を聴いたりするのもいいと思います。コンサートが終わった後もまだまだ魔法の時間は続くと思う」と語っていた。

「ディズニー・ブロードウェイ・ヒッツ」は、2019年1月31日、2月1日にパシフィコ横浜 国立大ホールで開催。チケット料金は、VIP席1万6000(お土産付き、前方席保証)、S席1万1000円、A席8640円、学生席5500円。