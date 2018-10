「スカイランダーズ リング・オブ・ヒーローズ」はActivisionとCom2uSの初めてのコラボレーションプロジェクトで、世界的なIP(知的財産権)「スカイランダーズ」のモバイルバージョンリアルタイムターン制RPGです。

特に、「スカイランダーズ リング・オブ・ヒーローズ」は独創的なストーリーに80種類以上のさまざまなキャラクターを登場させ、楽しみを提供する予定です。また、キャラクターの属性やスキルの組み合わせを通して無限となる戦略の対戦方式など、タクティカル要素が満載しているため、頭脳戦が好きな人におすすめです。

本格的なグローバル展開に向けて、今回の事前登録キャンペーンの参加ユーザーには最高級の召喚ができるアイテムなど豊富な報酬を提供し、正式サービス開始後のゲーム序盤での成長を支援いたします。また、Google Playを通して事前登録キャンペーンに参加すれば追加報酬を得ることができます。

さらに、Com2uSは「スカイランダーズ リング・オブ・ヒーローズ」の事前登録キャンペーンページにてティーザー映像を公開いたしました。クォリティの高いグラフィックが見られる今回の映像では、スカイランダーズの世界観を垣間見ることが出来、ゲームへの期待が一層高まります。

スカイランダーズ リング・オブ・ヒーローズは世界的な企業であるActivisionの大作IPとCom2uSのモバイルゲーム開発力が合わさったことで、既存シリーズのファンと新規ユーザーのすべてが満足できるゲームのコンテンツが見られます。

6月に全世界のユーザーを対象に実施したクローズドβテスト以降、ゲーム性の強化とユーザーの便利性を高めるための作業を忠実に行ってきたので完成度の高いゲームを期待してください。

Licensed and published by Com2uS Corporation. Engine (C) 2018 Com2uS Corporation.(C) 2018 Activision Publishing, Inc. SKYLANDERS is a trademark of Activision Publishing, Inc.