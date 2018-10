アメリカのファンが選ぶ！【ウォーキングデッド】の悲しい最期ランキング

アメリカのエンタメサイト「FANDOM」で実施された『ウォーキングデッド』キャラクターの悲しい最期ランキング。これまで、番組内では多くのキャラクターが悲しい死をとげました。日本人とはちょっと感覚が違う?それとも同じ?あなたが思うランキングと見比べてみてくださいね。

第10位 アンドレア・ハリソン Laurie Holden

シーズン3で総督にとらえられ、拷問室で転化したミルトンに咬まれてしまったアンドレア。

自分がウォーカーになってしまうことを阻止するため、最後は渡された銃で自らの命を絶ちました。

実は、アンドレアはその後もリック達と行動を共にする予定で、演じる女優のローリー・ホールデンはシーズン8まで出演契約を結んでいたそうです。

ですが、脚本が変更となり、残念ながらシーズン3で非業の死をとげました。

第9位 サシャ・ウィリアムス Sonequa Martin-Green

ニーガンに一矢報いるため、願わくばウォーカーとなってニーガンを倒すために、棺桶に入る前にユージーンから渡された薬を飲み、自ら命を絶ったサシャ。

タイリースの妹で、勇敢で正義感が強い性格から、リックをはじめ仲間からの信頼もあつかった人物です。

サシャというキャラクターは完全なオリジナルで、ミショーン役でオーディションにやってきた、ソネクア・マーティン・グリーンを見て気に入ったため生まれたそうです。

シーズン5の撮影中は、ソネクアは妊娠中だったため、オーバーサイズの服装などで誤魔化していました。

第8位 リジー・サミュエルズ Brighton Sharbino

ウォーキングデッドの中でも特異なキャラクターだったリジー。

ウォーカーを友達と呼んだり、ウォーカーは姿が変わっただけの人間であることを証明しようと妹のミカを殺害してしまいます。

リジー、ミカの姉妹の面倒をみていたキャロルは、涙ながらにリジーの頭を撃ち殺害しました。

第7位 デール・ホーヴァス Jeffrey DeMunn

初期シーズンで、グループの道徳的な中心だったデール。

カールのとある行動が原因で、間接的にウォーカーに襲われたデールは亡くなってしまい、カールも自責の念にかられていました。

第6位 メルル・ディクソン Michael Rooker

ダリルの兄メルルは、ショーのはじまりから怒りっぽく、暴力的な人物として描かれていました。

鎖でつながれ、ウォーカーから逃れるために自らの腕を切断し、脱出。

その後は総督のもとにいましたが、相変わらず暴力的なところに変わりはありませんでしたが、弟ダリルとの絆は消えることなく、ダリルはメルルが転化したことを知らず助けにいき、そこで転化したメルルを発見して頭を刺し、涙を流すのでした。

第5位 ハーシェル・グリーン Scott Wilson

マギーやベスの父であり、リックのよき相談相手でもあったハーシェル。

ミショーンと総督に捕まってしまい、ハーシェルは総督を説得しようとしますが失敗。リック達と総督の交渉も決裂し、怒った総督は刀でハーシェルの首をはねてしまいました。

第4位 ソフィア・ペルティエ Madison Lintz

キャロルの娘、ソフィア。

シーズン2でリックやキャロルたちとはぐれ、その行方が心配されていましたが、農場の納屋にいた大量のウォーカーの中にソフィアがいるのを発見されます。

ソフィアの死も悲しいですが、彼女の死に取り乱す母キャロルの姿が人々の涙を誘ったシーンとなりました。

こんなに大きくなりました♪

第3位 カール・グライムズ Chandler Riggs

ウォーカーに咬まれてしまったカールは、父リック、父の恋人でカールの理解者でもあるミショーン、妹のジュディスに手紙を書きました。そして、ウォーカーになるのを防ぐために自分を撃ちます。

カールが咬まれたことを知らなかった仲間たちは、小さな頃から見守ってきたカールの死に打ちのめされました。

第2位 グレン・リー Steven Yeun

勇敢で誠実なグレンは、マギーと恋に落ち、子どもも生まれ、暗い世界の中でも幸せを見つけていました。

そんなグレンでしたが、ニーガンによって殺害されてしまいます。

その殺害シーンは、ウォーキングデッド史上最も残酷な殺害シーンともいわれ、直視できなかったファンも続出。

グレンの殺害は、ファンに大きなショックを与えました。

第1位 ローリ・グライムズ Sarah Wayne Callies

主人公リックの妻でカールの母でもあるローリが1位にランクイン。

ローリは、ジュディスを出産する際に出血多量で亡くなってしまいます。

死亡した母が、ウォーカーにならないために、まだ幼い息子カールが母を銃殺したことに、多くのファンは悲しみを覚えたようです。

