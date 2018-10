水瀬いのりさんの6thシングル＆ライブBlu-rayが本日10月17日発売！　MVフル、全曲試聴動画、サブスク配信も解禁！

声優・水瀬いのりさんの6thシングル「TRUST IN ETERNITY」とライブBlu-ray「Inori Minase LIVE TOUR BLUE COMPASS」が本日10月17日に同時発売となりました。

あわせて、水瀬いのりYouTube Official Channelにて「TRUST IN ETERNITY」のミュージックビデオフルバージョンと全曲試聴動画を公開。

さらに本日より、本シングルを含む全楽曲のサブスクリプション型サービスでの配信がスタートしました!

▲ジャケット写真

6枚目のシングル「TRUST IN ETERNITY」は、スマートフォンゲーム『ゲシュタルト・オーディン』の主題歌となっている壮大なスケールを持った楽曲。

疾走感のあるメロディーに乗せ、”ここにいない君” への想いを激しくも切なく歌い上げています。今回フルバージョンが公開となったミュージックビデオで は、ラストのセリフにも注目です。



▼「TRUST IN ETERNITY」フルMV

また、全曲試聴動画では、これまで解禁されていなかったカップリン グ曲「茜色ノスタルジア」が視聴できます。こちらは、秋の情景が目に浮かぶような優しい楽曲です。

そして本日より、デビューシングル「夢のつぼみ」から最新作「TRUST IN ETERNITY」まで、水瀬いのりさんのシングル・アルバム全8タイトルがサブスクリプション型サービスにて配信スタート!

Apple Music、KKBOX、Spotify、LINE MUSIC 他にて聴くことができるので、こちらもぜひチェックしてください♩



▼全曲試聴動画

CDリリース情報● 水瀬いのり6thシングル「TRUST IN ETERNITY」

【発売日】2018年10月17日(水)

【品番】KICM-1890

【価格】¥1,300+税

【マキシシングル】水瀬いのり/TRUST IN ETERNITY

<初回封入特典>

特製トレカ

【収録曲】

・「TRUST IN ETERNITY」

作詞:岩里祐穂 作曲・編曲:加藤裕介

※スマートフォンゲーム『ゲシュタルト・オーディン』主題歌

・「ピュアフレーム」

作詞・作曲・編曲:白戸佑輔

・「茜色ノスタルジア」

作詞:磯谷佳江 作曲・編曲:堤 功太

Blu-ray情報● 水瀬いのりLIVE Blu-ray「Inori Minase LIVE TOUR BLUE COMPASS」

【発売日】2018年10月17日(水)

【品番】KIXM-340

【価格】¥7,000+税

【Blu-ray】水瀬いのり/Inori Minase LIVE TOUR BLUE COMPASS

<初回特典>

特製BOX、別冊40Pフォトブック、特製トレカ

<映像特典>

Making of BLUE COMPASS TOUR

【収録内容】

Inori Minase LIVE TOUR 2018 BLUE COMPASS 2018.7.1 幕張メッセイベントホール公演

01. OPENING

02. ハートノイロ

03. 夢のつぼみ

04. identity

05. MC1

06. アイマイモコ

07. 旅の途中

08. バンドメンバー紹介

09. Shoo-Bee-Doo-Wap-Wap! 10. シネマチックダイアリー

11. MC2

12. 夏の約束

13. 夏夢

14. これからも。

15. Short Movie

16. Million Futures

17. Starry Wish

18. 星屑のコントレイル

19. MC3

20. 三月と群青

21. アルペジオ

22. Happy Birthday

23. harmony ribbon

24. MC4

25. BLUE COMPASS

26. MELODY FLAG

27. Ready Steady Go!

28. MC5

29. Sweet Melody

30. MC6

31. まっすぐに、トウメイに。 32. Line Up

33. Endroll

配信情報

水瀬いのりの全楽曲がサブスクリプション型サービスにて一斉配信開始!

Apple Music

KKBOX

Spotify

LINE MUSIC

他

“水瀬いのり”公式ホームページ